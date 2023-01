“Canirac se Opone a la Nueva Ley Antitabaco”

Es muy Restrictiva y Afecta Nuestra Economía: Carlos de la Torre

Por Manuel Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas y otros medios de comunicación, Carlos de la Torre García, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), pidió que se revise y evalúen las consecuencias que podría traer la nueva ley “antitabaco” tanto en los comercios como restaurantes de la industria.

Sobre todo, comentó que la Cámara siem­pre ha estado a favor de la prevención y el cuidado de la salud, ya que en 2009 que se planteó una ley para la regulación del consu­mo del tabaco en espacios cerrados, estable­cimientos comercios, asimismo accedieron a cambiar la dinámica y algunos espacios, a fin de establecer medidas para la comodidad de todos los comensales y clientes.

“El año pasado levantaron la iniciativa y con una consulta con la Comisión de Me­jora Regulatoria, a nivel nacional participa con los sectores afectados, se hicieron las observaciones por parte de las cámaras pero lamentablemente no las tomaron en cuenta. En diciembre la mandan como decreto y está aplicando a partir del 15 de enero de manera nacional. Está muy restrictiva porque la ley es muy clara, dice que espacios libres como terrazas y jardines no se podrá dar el servicio de alimentos y bebidas o entretenimiento si se permite fumar. Por lo que esto, automá­ticamente nos manda como áreas para no fumadores. Esto será de manera gradual, nosotros hemos tenido acercamiento, pero la ley es clara y por eso estamos dando la asesoría legal a nivel nacional”.

“Se ve claramente que nos afectará en el comercio, porque el tema de una sobremesa en un área de fumar nos duplica la venta del consumo de alimentos. Realmente pegará eco­nómicamente, porque es una ley que regulare­mos nosotros, es decir que la responsabilidad y las sanciones caen directamente al empresario, quien tiene que limitar a los comensales es el mesero, lo que causará cierta irritación con el comensal que no entenderá esa ley tan absur­da, porque son espacios al aire libre”.

Expuso que cerca de un 60% de los co­mercios acatan la ley vigente, además que también la ley contempla que se deben adap­tar espacios, por lo que consideran absurda que deba ser adecuada un área del 10 por ciento. Mientras que también tendría que estar a varios metros retirado de las zonas de circulación o comensales. Por lo que espacios como el Centro Histórico, donde las fincas son pequeñas, será complicado tratar de cumplir con esa parte”.