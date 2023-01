“Es Increíble que Maten Gente en el Centro Histórico a la 8:00 de la Noche y no Sepan Quiénes Fueron”

En Zacatecas, es Arriesgado Salir a la Tienda: Luis Medina

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado federal y local, José Luis “El Oso” Medina Lizalde, señaló a Página 24 Zacatecas que en el estado no se conoce una política de la capacidad de contención a la inseguridad y es preo­cupante que ni siquiera se conozcan los primeros pasos.

“Lo más urgente es la contención, es lo que está produciendo consecuencias graví­simas para el estado, la gente está viviendo un segundo confinamiento, después de la pandemia, mucha gente está restringien­do sus movimientos. Las familias están asumiendo que viven en una situación en donde es arriesgado salir a la tienda”, mencionó.

Medina Lizalde agregó que no se explica a qué se debe que no se tengan patrullas y elementos custodiando las salidas de los municipios zacatecanos como la capital, Fresnillo y Guadalupe de forma que se bloquee cualquier fuga posible cuando existen hechos violentos.

“No me explico el por qué se puede asesinar a las 8:00 de la noche, en pleno Centro Histórico, y no se tenga pista de cuantos eran, cuál era su identidad, no se sabe nada. Nos están matando con armas de uso exclusivo del Ejército, porque las armas indican el nivel de peligrosidad de los sujetos, el calibre de las armas habla de la capacidad económica de esos grupos que operan”, agregó.

José Luis Medina aseveró que el llamado de los diputados locales a Francisco José Murillo Ruiseco, para que comparezca, es absurdo ya que las comparecencias no han servido para nada.

“Sirve para el lucimiento del que compa­rece o para el lucimiento de los diputados que participan, sin ninguna trascendencia. Hay una función constitucional que tiene el Poder Legislativo, que es la de vigilar y representar. Lo que ellos deberían de hacer es asegurarnos que el aparato de seguridad de Zacatecas esté libre de corrupción que la atrofia. Pienso que si la Secretaría de Seguridad Pública tiene la pólvora mojada es porque la corrupción les moja esa pól­vora y eso es responsabilidad del Poder Legislativo que tiene el órgano técnico a su disposición”, finalizó.