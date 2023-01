La Violencia e Inseguridad, Posiblemente no se Resuelvan en Este Sexenio: Figueroa

“Lo Relevante del Foro de Consulta es que se Reconoció el Problema”

Por Manuel Caldera

José Luis Figueroa Rangel, exalcalde de Loreto, Zacatecas, y actual diputado local independiente, comentó que la intención de los foros de consulta para recuperar la paz son positivos, ya que diversas fuerzas políticas, partidistas, universitarios y voces ciudadanas se habían expresado sobre la urgencia del diseño de políticas públicas que atiendan el problema de la inseguridad en el estado.

En entrevista para Página 24 Zacate­cas, expuso que uno de los avances más re­levantes fue que se “reconoció el problema” y que se buscarán alternativas para atender las diversas aristas, tanto el tema de la vio­lencia, la prevención del delito, los impactos en el tejido social, entre otros. No obstante, dijo que más allá de las buenas intenciones, faltó una mayor convocatoria para aglutinar a las organizaciones, frentes, asociaciones y colectivos sociales. Sobre todo para que no se trate de un acto protocolario o un ejer­cicio sin parámetros o resultados, tomando en cuenta que el problema es añejo y que llevará años revertir e incluso dudó que se resuelva en el actual sexenio.

“Convocan a un foro estatal y me parece un esfuerzo importante, un mensaje que los zacatecanos y zacatecanas teníamos tiempo queriendo escuchar, es decir definiciones, posturas, exhortos y convocatorias y sobre todo el reconocimiento del problema, por­que si no lo reconoces sigue siendo un pro­blema. En diciembre me cuestionaban sobre si debían darse cambios, con el secretario Adolfo Marín, pero no nos correspondía, queríamos que fuera cambiada la estrategia pero el gobernador David Monreal, es el facultado en su relación que ha establecido con la Presidencia de la República, porque de allá es donde se soportan esas decisio­nes”.

“Creo que sí hay un viraje en la estrategia, pero también vimos un foro que le faltó más, que retomó algunas discusiones que hemos llevado a la Tribuna, para firmar un pacto de la seguridad, pero parece que fal­taron más organizaciones y representación civil. Es un arranque y hasta ahí quedamos, pero también vemos que falta voluntad de algunos sectores que se han deslindado del tema, sobre todo porque es un proble­ma multifactorial, que estamos pasando en Zacatecas y en todo el país, que tiene que ver con la desocupación, adicciones, composición social, pérdida de valores, fle­xibilidad que los padres de familia hemos permitido hacia los hijos, es un problema multifactorial. Pero a partir de reconocerlo en el foro se firma un pacto, se establecen mecanismos a seguir, una sistematización, estructuración del problema que incluso hace la Benemérita Universidad Autó­noma de Zacatecas y varios sectores que opinaron. Entonces es un buen arranque, esperamos llegar a buen puerto, no será en un mes o un año, posiblemente no se resuelva en el sexenio, pero ya se reconoció el problema y se está actuando al respecto. Creo que están cambiando las cosas y vale la pena estar atentos y que cada quien haga lo propio”, refirió.