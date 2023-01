Mi Jardín de Flores

Ni en la Guerra Rusia-Ucrania Asesinan a Niños

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Le hemos dicho mil veces a David Mon­real que está fracasado, pero no entiende, está cerrado, es un hombre que no entien­de y las tropas del Ejército y la Guardia Nacional están molestas porque se sienten ofendidos, existe mucha corrupción en la Fiscalía y a los buenos elementos los matan’: Cuauhtémoc Espinosa Jaime.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 27 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

“TENEMOS un gobierno inútil, corrupto, soberbio, impune, fraudulento, mendaz, valemadrista… no es posible que esos hi­jos de su ching… (censurado) madre sigan masacrando a infantes con total impunidad y que este pinchurriento gobierno siga bur­lándose de los zacatecanos diciendo que la criminalidad va a la baja: ¡miserable!: ni en la guerra Rusia-Ucrania asesinan a niños como sucede aquí en Zacatecas.

“HOY VIERNES nuestro Diario Pági­na 24 Zacatecas publica el abominable, cobarde, alevoso, ventajoso e impune ataque armado contra tres personas que tripulaban una motocicleta por las calles de Fresnillo.

“LA AGRESIÓN armada sucedió cuando un joven de 20 años, una niña de 13 y un chamaco de 15 viajaban a bordo de una moto por la calle Juan Aldama, colonia San Francisco, cuando en un momento dado se les emparejó un vehículo y comenzaron a dispararles.

“SOBRE EL frío asfalto quedaron chorreando de sangre los tres tripulantes de la motocicleta, mientras los cobardes criminales huían en el vehículo y desapare­cieron sin dejar rastro: como de costumbre, no había una sola patrulla a varias cuadras a la redonda.

“MINUTOS después llegaron paramé­dicos quienes de inmediato procedieron a auxiliar a los ‘heridos’, dándose cuenta que la niña de 13 años y el joven de 20 ya estaban muertos, mientras que el chamaco de 15 años seguía con vida, por lo que lo trasladaron de suma urgencia en una ambu­lancia al nosocomio más cercano.

EN SEGUIDA llegaron policías, ele­mentos de la Guardia Nacional, del Ejér­cito Mexicano y de la Fiscalía General de Justicia, quienes abrieron la clásica tarjeta de investigación ‘sin detenidos’, levantaron evidencias y trasladaron los cadáveres de la niña de 13 años y el del joven de 20 a la mor­gue para la práctica de la necropsia de ley.

Otro Asesinato más

“AHÍ MISMO, en Fresnillo, pero a eso de las 8:00 de la mañana, de una camioneta no identificada lanzaron el cadáver de un hombre, en la carretera federal 45, en el entronque a San José de Lourdes.

“TRASCENDIÓ que el hombre había sido secuestrado, torturado y asesinado a balazos; cuando las autoridades llegaron al lugar del crimen, el cadáver ya estaba cubierto con una sábana que alguna alma caritativa le dejó, alcanzándose a ver sólo sus pies descalzos.

“SU CADÁVER fue trasladado al Ser­vicio Médico Forense para la necropsia de ley, en donde continúa en calidad de desconocido.

“POR SUPUESTO, no hay detenidos”.

Otra Mujer Asesinada y una Herida a Balazos

“EN PINOS, a eso de las 3:00 de la tarde, dos mujeres que tripulaban un automóvil en la comunidad La Estancia de Guadalupe, fueron atacada a balazos.

“A LOS pocos minutos llegaron para­médicos, dándose cuenta que una de las mujeres ya no tenía signos vitales, mientras que su acompañante se mantenía con vida, por lo que de inmediato la trasladaron a un nosocomio en donde cirujanos y enferme­ras luchan por arrancarla de las garras de la muerte.

“ELEMENTOS de la Fiscalía General de Justicia del Estado se hicieron cargo de la situación, abrieron la tarjeta de investiga­ción ‘sin detenidos’, levantaron evidencias y trasladaron a la morgue el cadáver de la mujer, en donde continúa en calidad de ‘desconocida’.

“OBVIO, tampoco en este letal hecho hubo detenidos (como siempre sucede).

Hieren a Balazos a dos Individuos

“FINALMENTE, en Calera de Sánchez Román, al filo de las 5:00 de la tarde, dos individuos que platicaban en la calle Argen­tina, colonia San Judas, fueron sorprendidos por varios pistoleros que hicieron escupir fuego a sus pavorosas armas en contra de ambos.

“LOS DOS hombres ensangrentados cayeron al piso, mientras que los sicarios se volvían humo y la policía brillaba por su ausencia a varias cuadras a la redonda.

“PARAMÉDICOS de la Coordinación Municipal de Protección Civil, y de la Red Estatal de Emergencias (Remeza), al ver las graves heridas de los dos baleados decidie­ron trasladarlos urgentemente al hospital más cercano en donde ambos luchan por conservar la vida.

NO, TAMPOCO en este doble hecho sangriento hubo detenidos, ¿por qué $erá, señor gobernador?, es pregunta”.

-!MMM! -responde doña Petra- Usted cree, don Roberto, que el ‘David Corleone’, le conteste?-.

-DIFÍCILMENTE, pero siempre hay que intentar las cosas-.

Las Tropas del Ejército y la Guardia Nacional Están Molestas

-HOY, don Cuauhtémoc Espinosa Jaime vuelve a hablar sobre la impunidad existente en la Fiscalía General de Justicia del Esta­do, a cargo de don Francisco José Murillo Ruiseco, pues ‘hasta el momento no se ha reportado la captura de ningún delincuente por los homicidios dolosos (ya no de los pasados sino de los recientes)’, lo que arroja ‘una grave situación de impunidad al inte­rior de la Fiscalía, ya que hasta el momento no se ha reportado -reitera- la captura de ningún delincuente por la comisión de estos hechos violentos.

‘ESTE ES un llamado de alerta -continúa don Cuauhtémoc- que estamos haciendo para resolver el grave problema de insegu­ridad donde Zacatecas tiene el primer lugar, el pueblo no puede estar callado, estamos viviendo una etapa de crisis muy severa para el pueblo zacatecano’, subraya y finaliza:

‘LE HEMOS dicho mil veces a David Monreal que está fracasado, pero no entien­de, está cerrado, es un hombre que no en­tiende y las tropas del Ejército y la Guardia Nacional están molestas porque se sienten ofendidos, existe mucha corrupción en la Fiscalía y a los buenos elementos los matan’.

-EL PROBLEMA se llama ‘David Cor­leone’, se pasa de soberbio y no entiende razones, se cree dueño de Zacatecas, esa es la verdad; me duele decirlo pero así es: nos defraudó… hasta parece que estoy viendo a ‘El RaTello’, son almas gemelas-.

Luis Medina Lizalde, Sorprendido

“QUIÉN sigue sorprendido, desconcer­tado, es el exdiputado federal y local Luis Medina Lizalde, mejor conocido como ‘El Oso’, quien declaró a nuestro compañero reportero que ‘no me explico el por qué se puede asesinar a las 8:00 de la noche, en pleno Centro Histórico, y no se tenga pista de cuantos eran, cuál era su identidad, no se sabe nada. Nos están matando con armas de uso exclusivo del Ejército, porque las armas indican el nivel de peligrosidad de los sujetos, el calibre de las armas habla de la capacidad económica de esos gru­pos que operan’, en Zacatecas con total impunidad”.

-RUEGA Señora por nosotros…

BUENO, YO ME voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.