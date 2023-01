Mi Jardín de Flores

Zacatecas, Continúa en Llamas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Francisco Murillo Ruiseco, fiscal general del Estado, debería abandonar su cargo a la brevedad para que se le brinde la oportunidad a personas más preparadas para trabajar en favor de la sociedad de manera conjunta y efectiva con los tres niveles de gobierno’: Lidia Vázquez Luján.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 28 de enero de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

¡SANTA MADRE de Dios, ruega por nosotros los pecadores..!; nunca me imaginé que en este gobierno la violencia, la inseguridad, el desempleo irían en aumento y menos que fuera igual o peor que el de don Alejandro Tello Cristerna.

-LA SITUACIÓN económica, madre Teresa -toma la palabra doña Petra- como sea nos la arreglamos: de comer no nos faltará, no olvidemos que el lema de Zacatecas es: ‘El Trabajo Todo lo Vence’, el problema grave que tenemos y que a costado el asesinato de miles de niños, jóvenes y adultos se llama narcotráfi co.

“POR ESO cuando Diosito nos haga el milagro de convencer a ‘David Corleone’ de limpiar la policía y acabar con la impunidad, Zacatecas será uno de los estados más productivos, nuestra gente es muy trabajadora y muy rico y vasto nuestro territorio”.

-PUES LA violencia -toma la palabra don Roberto-, inseguridad, venta y consumo de drogas, desempleo y falta de inversiones van para largo.

“ME CUENTAN que en la capital del estado, a eso de la 8:00 de la noche ya no hay gente en el Centro Histórico y que tiendas, varios restaurantes y bares han bajado sus cortinas por miedo a perder la vida.

“ME DICEN que el narco está obligando a los comerciantes de toda índole, a ‘pagar el derecho de piso’, por eso ya son varios los restaurantes, bares y otros comercios que cerraron sus puertas y los que tienen oportunidad de irse a otro estado, se van: uno de los preferidos es Aguascalientes, otro es Durango, Coahuila y así.

“SE VAN de Zacatecas con todo y familia, llorando de impotencia y decepcionados porque confi aron en David y el gobernador no ha cumplido con lo que prometió en campaña rumbo a Palacio de Gobierno, esa es la verdad”

¿Cuál Baja de Criminalidad?, que no se Hagan Bueyes

“AYER VIERNES la matazón de gente comenzó en Fresnillo, cuando a eso de las 3:00 de la tarde una mujer iba caminando por la avenida Los Fresnos, colonia Arboledas, cuando unos narcos la quisieron secuestrar.

“LA TEMEROSA mujer corrió despavorida y, tratando de evitarlo, se metió a una carnicería, pero los delincuentes la persiguieron hasta allá y la acribillaron a balazos.

“¡A PLENO sol y no hubo un pinche detenido!”.

El Sexto Policías Asesinado en Este Enero

“DESPUÉS, en Guadalupe, a eso de las 7:00 de la tarde, el policía estatal preventivo, José Alberto Ibarra Acevedo, que estaba en su día libre, acompañado de dos personas más, fueron baleados cuando se encontraba en la casa del uniformado en el peligrosísimo fraccionamiento La Comarca.

“EL POLICÍA José Alberto Ibarra -que para las estadísticas es el sexto policía asesinado-cayó muerto; sus acompañantes corrieron despavoridos buscando salvar su vida, pero en segundos los alcanzaron y los cosieron a balazos y, ¿saben que?”.

-¡TAMPOCO hubo detenidos!-.

-ES CORRECTO, doña Petra, no hubo un sólo detenido, pues para lo único que sirve la Fiscalía General de Justicia del Estado, es para abrir tarjetas de investigación ‘sin detenido’ y trasladar los cuerpos de los asesinados al Semefo para practicarles la necropsia de ley.

“PERO NO fue todo, más tarde, en Jerez, a eso de las 23:00 horas, en el famoso restaurante bar El Venadito, catalogado como el mejor del municipio, varios sicarios fuertemente armados llegaron al negocio, ubicado en la calle San Luis, en el mero centro de la ciudad y dispararon sin ton ni son sus poderosas y letales armas.

“LO QUE se sabe, por lo que hoy sábado publica en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, es que mataron a varias persona y otros, alrededor de 10, resultaron gravemente heridos, pero la información es preliminar… (en este momento suena su teléfono y don Roberto contesta):

“¿CÓMO? ¿Siete asesinados y seis heridos a balazos?, hijos de la ching… (censurado)… Bueno ya escucharon -dice don Roberto-: siete muertos y seis heridos, fue el saldo, hasta ahorita, del ataque armado al restaurante bar El Venadito, en Jerez.

“A VER si ahora el alcalde José Humberto Salazar Contreras no sale nuevamente con la jalada de que es un ‘hecho aislado’y que ‘en Jerez la criminalidad va a la baja’, como recientemente fue a decir a la capital del estado, el muy huevón.

“BUENO, en síntesis, ayer viernes se cometieron -al menos- ¡11 asesinatos y seis heridos a balazos! ¿Dónde está la baja de criminalidad que tanto presume este pinche gobierno mentiroso? Al contrario, estamos peor que con Alex, esa es la verdad, pero se hacen pendejos diciendo puras babosadas: porque si bien Alex les abrió las puertas de par en par de Zacatecas a los narcos, David no se las ha querido cerrar: por algo $erá, que no se hagan que la Virgen les habla”.

Bendito sea mi Padre Dios: Liberaron al Niño Tadeo

-AFORTUNADAMENTE, no todas las noticias son malas, hoy sábado me entero, por nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que el niño de seis años, Anthony Tadeo Núñez Trejo, mejor conocido como ‘Teo’, fue liberado por sus secuestradores, en la comunidad Las Pilas, municipio de Morelos.

“EL INOCENTE angelito fue encontrado por policías municipales de Morelos, cuando deambulaba por las calles de esa comunidad; el niño fue entregado a la Fiscalía y ahí lo retuvieron por varias horas con el pretexto de checar su salud”.

-LO QUE sucede, madre Teresa, es que el Pancho Murillo quiso lucirse, pero pues él fracasó ya que los secuestradores lo dejaron en libertad en esa comunidad para no exponerse a que los atraparan-.

-LA FISCALÍA -dice don Roberto-, más que checarlo médicamente, lo estuvo interrogando hasta que se cansó, ojalá y ‘Teo’ les haya dado alguna información que sirva para castigar a esos malditos que no sólo hicieron encabronar a los habitantes de Chaparrosa, Villa de Cos, sino a Zacatecas y al país entero-.

-OJALÁ Y sí: que los aprehendan y les den cadena perpetua, méndigos secuestradores desalmados, es el castigo que merecen, ¿verdad Madre Teresa?-.

-SON DELITOS muy graves, según el Artículo 214 del Código Penal, el que cometa el delito de privación ilegal de la libertad en su carácter de plagio o de secuestro, se le impondrá de 20 a 50 años de prisión y de mil a cuatro mil días de multa-.

-AHÍ, ESTÁ: que el Arturo Nahle les imponga 50 años de prisión a cada uno de esos malditos, ojalá y el Pancho Murillo dé con esos miserables y haga una buena tarjeta de investigación para que no tengan escapatoria-.

Villa García, un Pueblo Atestado de Narcos

FAMILIARES DE la maestra Diana Laura Castillo Hurtada, fueron entrevistados por la compañera reportera, la señorita Irma Mejía de El Universal, una de las prestigiadas agencias con las que cuenta nuestro Diario Página 24 Zacatecas, en donde dejan en claro cosas muy interesantes:

‘SI LAS autoridades hubieran iniciado la búsqueda inmediatamente, cuando se interpuso la denuncia, ‘tal vez tendríamos -declararon- otro escenario:

‘NO SÓLO son Diana y Alejandro, ya son varios los desaparecidos y nadie hace nada, porque el pueblo es chico y vemos que no le importa a las autoridades, mientras, aquí estamos en manos de los criminales’.

“ESA GENTE, madre Teresa -toma la palabra doña Petra-, está sufriendo minuto a minuto su gran pena y no se vale que tengamos un gobierno deshumanizado, valemadrista como el de ‘David Corleone’, quien contagia a todo su gabinete, pues es sabido que lo que hace la mano, hace la tras: por esos todos andan igual, ¡valiéndoles madre la violencia y la inseguridad que padecemos en Zacatecas”.

-LOS FAMILIARES hacen otra revelación que considero importante: las autoridades les recomiendan ‘no hacer mucho ruido para no alertar a las personas malas’. Pero lo hacen para que los casos se vayan olvidando, no como prevención, eso es mentira, porque entre más ruido se haga es mejor: miren, ahí está la prueba, la liberación del niño Tadeo después de casi 40 días y 40 noches, de extrema incertidumbre y preocupación-.

-PUES OJALÁ y también liberen a la maestra Diana Laura y a su acompañante el Alejandro de Jesús: que el corazón ‘inteligente’ de esos hombres se ablande y los dejen en libertad-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.