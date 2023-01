“El Fiscal Murillo a lo que se Dedica es a Abrir Carpetas de Investigación”

Sus Resultados son Pésimos y Debe de Renunciar: Carrillo

Por Rubén Palomo Macías

El presidente estatal del PRD, Raymundo Carrillo Ramírez, mencionó a Página 24 Zacatecas que el llamado de los diputados al titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJE), Francisco Murillo Ruiseco, es muy oportuno, sin embargo se consideran como una llamada a misa ya que si el titular de la fiscalía no desea ir de ninguna manera acudirá, faltando el respeto al Poder Legislativo.

“Esperemos que vaya y que efectivamente haga una rendición de cuentas, que explique por qué hay una falta de buenos resultados, que en su gestión se habla de alrededor de 8 mil o más carpetas abiertas. Si consideramos que se anuncia el resultado de entre 400 o dos mil con informe estamos hablando de un muy mal resultado y gestión que le corresponde a la fiscalía del estado”, mencionó.

El presidente del PRD apuntó que en más de una ocasión se ha planteado que Francisco Murillo considere su posición al frente de la FGJE y su papel en el foro de seguridad se pudo dar cuenta de que el fiscal se dedicó a estar atento a su teléfono y platicar un poco con el secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín.

“Su exposición fue minimizar que en el estado sucedan tantas cosas, dice él que está la franja de delitos ubicada entre Guadalupe, Zacatecas, Fresnillo y un poco a Jerez, minimiza el tema diciendo que no es en todo el estado y no es posible que no entienda que las carreteras en todo Zacatecas son un riesgo. La falta de prevención obliga a que no se denuncie todo lo que sucede, entonces el fiscal solo se dedica a abrir carpetas de investigación”, añadió.

Raymundo Carrillo aseveró que la petición de renuncia al fiscal es válida y que si acude a la legislatura libre un buen informe y que los diputados tengan la actitud para reclamar los resultados que debe brindar la FGJE.

“Su renuncia ha sido un reclamo muy constante, debe haber una minuciosa revisión para tomar la decisión de exigir su renuncia o que demuestre que de verdad está trabajando de una forma plena”, finalizó.