“En Villa García, el Alcalde Envió a Policías a Resguardarse en sus Casas”

Ante el Temor de que el Narco los Fuera a Matar: Gustavo Jasso

* “La Sociedad Está en Orfandad, no hay Autoridades”

Por Rubén Palomo Macías

Gustavo Jasso, asesor parlamentario, reveló a Página 24 Zacatecas que los señalamientos de falta de seguridad que realiza la sociedad son notorios por el nivel de hartazgo que existe; la ciudadanía se siente en orfandad por parte de las autoridades.

“En el pasado periodo de vacaciones visité la zona sureste del estado y me contaron varias experiencias en el sentido del robo de vehículos y que las mismas personas hacen la actividad de la autoridad, van a buscar los vehículos y los recuperan por su propia cuenta. Está ocurriendo en el sureste algo que no pasaba antes, en el municipio de Villa García existen cuatro fichas de búsqueda de jóvenes y eso lleva a que la sociedad se manifieste en las plazas públicas, algo que no era tan común”, señaló.

Gustavo Jasso apuntó que las decisiones de la autoridad son contradictorias y que cada vez más los municipios se quedan sin policías municipales, siendo que a mayor número de problemas la reacción del estado debería incrementar, es decir, debería haber mayor presencia policial para disuadir eventos.

“Durante el mes de diciembre ocurrieron desapariciones en Villa García, temen que la conclusión de los hechos sea parecida a lo que pasó en Tepetongo con los jóvenes de Colotlán. La decisión del presidente municipal fue instruir a los policías municipales resguardarse en sus domicilios”, aseguró.

El asesor aseveró que este hecho es una muestra de lo que ocurre en los demás municipios del estado y que las decisiones de las autoridades son similares en el sentido de esconderse y resguardarse.

“Estamos llegando al punto en el que la ciudadanía tome al toro por los cuernos. Casos concretos de amigos en donde son despojados de sus vehículos, luego aparecen más adelante, y la resolución de las autoridades es que si ya se encontró el vehículo simplemente que se recoja ya que no hay capacidad de respuesta para lo que está ocurriendo, tampoco se nota un esfuerzo para tener esa capacidad. Las declaraciones del gobernador son que hay dinero y eso debería aplicarse en la solución de problemas, tal es la ausencia de las autoridades que ni siquiera se refieren al tema de seguridad, ni siquiera el pésame a las víctimas de violencia”, finalizó