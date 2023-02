Diputada, Regidores y ExCandidatos del PES Renunciamos al Partido: ZSM

Dejan “Solo” a Nicolás Castañeda

Por Manuel Caldera

En conferencia de prensa desde el vestíbulo del Congreso del Estado, la diputada local Zulema Santacruz Márquez se declaró inde­pendiente y dejó la representación del Partido Encuentro Solidario (PES). Junto con otros excandidatos a diversos puestos de elección popular, renunciaron al partido por diferencias con la dirigencia y la cúpula partidista, entre ellos el actual líder Nicolás Castañeda Tejeda.

Zulema Santacruz, acompañada de ex­candidatos y del primer Comité Directivo Estatal, recalcó que deja el partido y formará parte de un nuevo movimiento con liderazgo y compromiso en los 58 municipios. “En este momento formalizo mi renuncia al PES, para declararme oficialmente como diputada independiente, junto con las regidoras y regidores, contralores y diversos servidores públicos, tanto del gobierno del estado como de diversos municipios, que ya no tenemos relación con este partido. Lo hago con la venia de este equipo que hoy me respalda, porque fue quien le dio vida a un movimiento que hoy mantenemos firme, unido y con un solo objetivo, el respeto, lealtad y transparencia”.

Por su parte, Néstor Santacruz Márquez, exvicepresidente del PES, señaló que se han reunido con los ex candidatos y los que fundaron el partido, así como con algunos de los liderazgos. Por ello externó el aprecio en lo personal hacia Nicolás Castañeda, aunque también su “decepción por su triste actuación”.

“Es lamentable la falta de respeto a los compañeros, porque si hoy ese partido tiene una representación e incluso tiene registro en el estado como no lo tiene en lo nacional, es gracias al esfuerzo particular de los que fueron candidatos en el pasado proceso electoral. Porque fueron candidatos que desde su propio esfuerzo estuvieron dando la cara y arriesgando su patrimonio, enton­ces nosotros lamentamos que los institutos electorales hayan validado una asamblea con cuatro integrantes de los 75 que lo in­tegrábamos y que a todos se nos expulsara del congreso. Desde luego emprendimos una etapa jurídica, pero también entendimos que no es correcto y nos cansamos de luchar por nuestros derechos”.

“Tenemos un dirigente que lejos de pensar en el interés de su partido, estuvo impulsan­do la desaparición del grupo parlamentario. Por lo que finalmente la decisión de los compañeros en los 58 municipios es claro en señalar que todos los que tenemos una representación dejamos de formar parte del partido, no sólo nosotros sino nuestros equi­pos y la gente que nos apoyó con la votación. Ahora nos declaramos independientes y seguiremos trabajando para fortalecer este movimiento de ciudadanos, ya que vemos que los políticos de siempre no son necesa­riamente la mejor opción”, recalcó.