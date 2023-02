F. Adame: No se ven Resultados en Seguridad, Economía y Salud

“No Resuelven Nada y le Están Dando Muchas Vueltas”

Por Manuel Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, el activista social Faustino Adame Ortiz, recalcó que si bien se ha buscado una solución para el problema de la inseguridad y la violencia, asimismo se debe atender la necesidad de recuperar la paz social, sin dejar de mencionar la problemática derivada por la falta de resultados en materia de impartición de justicia en los diversos delitos que se cometen a diario en la entidad, tanto del fuero federal como del común.

Comentó que la sociedad está a favor de que los titulares de las instituciones de gobierno acudan a informar sobre los avances y planes de acción, a propósito del llamado del Poder Legislativo para que comparezcan los titulares de seguri­dad y de justicia, Adolfo Marín Marín al cargo de la Secretaría de Seguridad Pú­blica (SSP) y Francisco Murillo Ruiseco, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

Agregó que si bien son temas im­portantes y que requieren de atención, también lamentan que se torne en “poli­tiquerías”, ya que la solución deberá ser discutida entre la sociedad en general. Sin olvidar que sí existe una obligación para garantizar la seguridad a los ciu­dadanos y debe ser cumplida por las au­toridades de gobierno y de procuración e impartición de justicia.

“Sabemos que es un tema complejo, pero ya le están dando muchas vueltas y es parte de la “politiquería” que traen arriba, más bien lo que tenemos que hacer es aceptar que no hay resultados, porque un día sale una cosa y luego otra cosa. En días pasados liberaron al niño “Tadeo”, pero esto fue producto de la presión de la gente; luego pasa lo de Jerez. Por eso no hay por donde ver mejores tiempos”.

“Es necesario replantear la estrategia de seguridad, sobre todo por la gran cantidad de millones de pesos que le invertirán al tema, pero esto sigue y a diario se reportan lamentables casos en Fresnillo, en el Centro Histórico de la capital, así como en Guadalupe, por lo que vemos un caos porque la mayor parte de la sociedad se siente insegura y no confía en la procuración de la justicia. Pero la problemática real es que no tenemos nada que ofrecerles a los jóvenes, salen de las carreras y no encuentran ningún empleo. Nosotros hemos planteado algunas salidas para eso, pero no se ve solución a los proble­mas, ni de salud, ni en economía, entre otros”, acotó.