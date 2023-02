Por Destitución Ilegal del Responsable Académico, Paran Labores en Prepa 4

La Directora Ángela Colín Tiene Poses de “Dictadora”

Por Nallely de León Montellano

Ante la sorpresiva destitución de Luis Fernando Franchini Álvarez, responsable del Programa Académico del Campus Pre­paratoria 4 de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), este lunes fue suspendido el regreso a clases en dicho plantel, lo que afectará a mil 400 alumnos de los turnos matutino y vespertino.

El académico afectado declaró a Página 24 Zacatecas que su destitución le fue co­municada de manera informal a través de un recado y sin argumentos válidos para hacer efectiva su destitución, por lo que asegura que la directora del plantel Ángela Colín, está incurriendo en autoritarismo.

Explicó que actualmente el personal do­cente y administrativo se encuentra inmerso en el proceso de Reforma Universitaria, mis­mo que fue emprendido de manera interna en la preparatoria por parte de la directora, sin embargo, destacó que gran parte del cuerpo universitario se ha sentido ajeno a los principios que rigen a dicha reforma.

Dijo que, en días pasados, durante un se­minario de adaptación a la reforma interna universitaria, él facilitó espacios universita­rios para reuniones y discusiones sobre la reforma, lo cual atribuye a su destitución.

Ante ello, respaldado por un grupo de docentes y alumnos emprendió una protesta de 12 horas iniciando a las 7 de la mañana a las 7 de la tarde-noche, hasta conseguir la intervención del rector de la UAZ Rubén Ibarra Reyes, así como un diálogo formal con la directora.

En este sentido, explicó que la máxima au­toridad del plantel es el Consejo de Unidad, mismo que no fue consultado para remover­lo de su cargo bajo los métodos correctos, sin embargo, resaltó que no se opondrá a dejar su cargo dentro del campus, siempre y cuando se apliquen los procedimientos reglamentarios.

Precisó que las actividades administrativas del plantel se reanudaron desde la semana pasada, y fue durante ese periodo que a tra­vés de terceras personas le fue comunicada su destitución, por lo que señaló que la decisión de la directora obedece a intereses meramente políticos.

Comentó que de momento no tiene pla­neadas acciones alternas para hacer escu­char sus demandas, por lo que, desconoce si continuará el paro de labores en caso de no ser atendido por las autoridades corres­pondientes.

“La destitución no es el eje central, lo delicado es la censura, que no sea porque Fernando Franchini facilitó el espacio a un grupo de universitarios para emitir una opinión que la directora siente que es diferente a su forma de conducir la dirección y que no se establezca una dic­tadura por al interior de la preparatoria”, concluyó.