“No Ceden los Asesinatos, ni las Desapariciones Forzadas”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘El cambio del fiscal sería un mensaje importante, es tiempo de hacer profundas reflexiones y cada uno debe de ver su capacidad, sus cualidades y sus resulta­dos. El fiscal tiene que hacer lo propio, el gobernador también así como todos los que fungen una función pública y no tienen resultados, deben ser autocríticos y hacer un debate interior para resolver si son útiles a la sociedad o en realidad hay quienes pudieran desempeñar mejor los cargos: es cosa de conciencia’: José Alfredo “Fredy” Barajas Romo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 31 de enero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

ES COMO una despedida que el narco le da al general Adolfo Marín Marín en sus últimas horas como secretario de Seguridad Pública del Estado: al menos seis asesinatos y varias desapariciones forzadas”.

-¡DIOS de mi Vida, estas masacres parecen no tener fin!, pero también las desapariciones forzadas van en aumento, sobre todo de niñas y jovencitas, ¡qué sufrir, Padre Mío!-.

-EL NARCO está crecido: comete los asesinatos y desaparece forzadamente gente que quiere, pues se sabe y es impune: mata y secuestra por el mismo boleto-.

-NOCHE de horror volvió a sufrir gente de Fresnillo, cuando al filo de las 20:00 horas un grupo de narcosicarios baleó una casa ubicada en la calle José Martí, colonia Plan de Ayala, en donde la Fiscalía levantó más de 40 casquillos de grueso calibre.

POR SUPUESTO, no hubo detenidos.

MINUTOS después, ahí mismo en ese infierno llamado Fresnillo, tres hombres fueron baleados en la calle Manuel Ávila Camacho, colonia Francisco Villa. Uno de ellos murió desangrado dentro de un automóvil, mientras que los otros dos fueron trasladados gravemente heridos al nosocomio más cercano, en donde luchan por su vida.

TAMPOCO en este letal ataque hay detenidos.

EN GUADALUPE, alrededor de las 9:30 de la noche, sucedió algo mucho muy sos­pechoso: según información de las propias autoridades, policías estatales y municipales hacían un rondín en el municipio conurbado, cuando vieron circular una camioneta con cuatro individuos que, según los unifor­mados, tenía reporte de robo, por lo que le marcaron el alto.

LEJOS DE detenerse, el chofer del ve­hículo metió el pie a fondo del acelerador y los policías comenzaron a perseguirlos… para evitar ser capturados, los delincuentes comenzaron a dispararles, por lo que los policías contestaron la agresión y allá van en chinga tras los narcos, quienes al llegar al bulevar Metropolitano se metieron en sentido contrario, para luego perdérselos en la populosa colonia Tierra y Libertad.

MINUTOS después, los policías vieron, en la colonia de marras, la camioneta aban­donada y, al llegar, al revisarla descubrieron un cuadro macabro: una mujer y un hom­bre muertos: ¡el cuerpo del hombre estaba descuartizado y el de la mujer decapitado!

-¡A MÍ NO me la pegan! -salta doña Petra-, si los tenían a tiro de pistola, ¿cómo fue que se les pelaron? Solamente que ese haya sido el último ‘milagrito’ del ‘Yeneral’ Marín. ¡Por favor, los zacatecanos no nos chupamos el dedo!-.

-PARA QUE vean que lo que urge es limpiar la policía, pero como se barren y trapean las escaleras: de arriba para abajo, de lo contrario nunca se recuperará la paz y la tranquilidad de Zacatecas-.

-PUES URGE la ‘Revocación de Manda­to’, para que ruede la cabeza más grande de Zacatecas: la de ‘El David Corleone’; ojalá y mi ‘cabecita de algodón’ lo considere-.

-CALERA de Sánchez Román no fue la excepción del baño de sangre: al filo de las 7:00 de la tarde-noche, un hombre fue asesinado a balazos en las vías del tren, a la altura de la colonia La Estación.

“Y NO, tampoco por este asesinato hubo detenciones.

“PERO regresemos a ese infierno llama­do Fresnillo -cuna de los hermanos Monreal Ávila, municipio actualmente gobernado por ‘Saúl el Pequeño’, quien siempre se ha lavado las manos diciendo que la violencia y la inseguridad que impera en su feudo es problema federal y estatal, no de él-: Por la tarde de ayer, a eso de las 15:30 horas, fue reportada una balacera en la calle Gladiolas esquina con Paseo del Mineral, colonia Las Flores.

“AL LLEGAR al lugar de los hechos, la policía encontró sobre la calle el cadáver de un hombre en medio de gran charco de sangre; según trascendió, el hoy occiso, propietario de un autolavado, se había ne­gado pagarle al narco el “derecho de piso”, por lo que los cobardes matones a sueldo lo asesinaron a plomazos.

“NO, tampoco en este sexto asesinato hubo detenidos”.

Las Desapariciones Forzadas

Hoy martes nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica varías Cédulas de Búsqueda: me llama la atención que todas las desaparecidas sean mujeres: niñas y jovencitas principalmente:

PRICILIA DEL CARMEN BERNAL GARCÍA de 13 años y BLANCA ABRIL MENDOZA VALLADARES también de 13 años, ambas desaparecidas el 29 de enero de 2023, en Guadalupe, Zacatecas.

LAS HERMANAS MAIRIN ALEXA VI­TAL HERNÁNDEZ de 14 años y XIMENA MONTSERRATH VITAL HERNÁNDEZ de 16 años, ambas desaparecidas el 28 de enero de 2023, en Fresnillo, Zacatecas.

BLANCA ESTELA RAMÍREZ DO­MÍNGUEZ, de 18 años, desaparecida en Zacatecas, Zacatecas, el 30 de enero del presente año y,

FÁTIMA SALDÍVAR BAÑUELOS de 23 años, desaparecida en Trancoso el 23 de agosto de 2022.

POBRECITAS, lo que deben de estar sufriendo sus padres, familiares y amigos; no el gobierno de don David Monreal por­que a él no le interesa el sufrimiento de sus gobernados, pero… hay un Dios.

-POBRE DE mi Zacatecas -dice doña Petra- tan lejos de Dios y tan cerca, pero tan cerca del nefasto ‘David Corleone’.-.

-Y QUIEN la lleva es el pueblo, y hasta los empresarios, pues como dice Marco Vinicio Flores Guerrero, coordinador estatal de MC:

‘ANTE LA crisis económica que existe en el estado, una cantidad importante de empresarios han optado por mudarse a otros sitios con mayor oportunidad de crecimiento financiero”.

-AL PASO que vamos, pronto Zacatecas sería un pueblo fantasma-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.