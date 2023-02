David Monreal se Colgó la Medalla de la Aparición del Niño Teo: Laviada

“Tenemos un Gobernador Burdo, el Niño fue Dejado en Libertad por sus Captores”

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local Enrique Laviada Cirerol, mencionó a Página 24 Zacatecas que desde la legislatura se ha realizado un lla­mado al fiscal general de Justicia del Estado, Francisco José Murillo Ruiseco, para que acuda al Congreso a rendir cuentas y espera que este acto se lleve a cabo con prontitud.

“Espero que desahoguemos pronto los pendientes que tenemos y esté el fiscal acá en la legislatura. En el caso del secretario de Seguridad Pública, Adolfo Marín, también se realizó un punto de acuerdo similar pero creo que ya ni caso tiene porque ya es prácticamen­te un hecho que se va. Creo que se tardaron mucho en llegar a esta conclusión y significó un sufrimiento enorme, no porque el secretario fuera a resolver todo pero si le corresponde una responsabilidad enorme a cualquier titular y cuando el titular no funciona todo lo demás tiende a no funcionar”, comentó.

El legislador señaló que la situación de desapariciones y violencia en el estado es im­parable y señaló que en el caso del niño Teo su aparición fue casual debido a que sus captores lo liberaron y fue encontrado por policías municipales de Villa de Cos, es decir que no fue consecuencia de una acción de la Fiscalía.

“Vi que el gobernador lo estaba festinando como un éxito de su gobierno, eso es una bar­baridad y una falta de respeto a las familias que padecieron esta terrible situación del se­cuestro de un menor. Se colgaron la medalla de una manera bastante burda, tenemos un gobernante burdo para estas cosas”, añadió.

Enrique Laviada agregó que la Fiscalía General de Justicia (FGJE) emitió un boletín informando sobre la aparición del menor y se agradece que en ese caso se informó sobre lo que estaba pasando, sin embargo el gobernador nunca dio la cara más que cuando apareció el niño.

“Solamente hizo alguna expresión absurda e irrespetuosa haciendo pasar el caso como un triunfo de su gobierno, es patético lo que está haciendo David Monreal. Me preocupa lo que el gobernador haga en próximos días porque si sigue renuente a hacer una reunión con especialistas, diputados, magistrados, jueces, exfuncionarios de Seguridad Pública que tienen una experiencia importante que aportar en una mesa de trabajo, no en actos de aplaudidores, donde con seriedad se aborden los temas delicados, si sigue renuente vamos a padecer”, finalizó.