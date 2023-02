Mi Jardín de Flores

Ernesto González vs Francisco Murillo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Me sumo al reclamo ciudadano y a la exigencia colectiva de que el fiscal general de justicia del estado presente su renuncia ante los pocos resultados que ha podido ofrecer a las ciudadanas y a los ciuda­danos en el ámbito de su competencia’: Eduardo González Romo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 31 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

¿Renunció? ¡Lo renunciaron!

“EL ‘DESGOBIERNO’ de el ‘David Corleone’-abre doña Petra los comenta­rios- sigue comprometido con la mentira al informar que: ‘El general Adolfo Marín Marín, secretario de Seguridad Pública del Estado, renunció a su cargo’, lo que una falacia, pues el Adolfo Marín fue cesado por su pésimo desempeño que sostuvo desde el primer día en que otro de los corridos, Ar­turo López Bazán, chupó Faros: Viernes 19 de noviembre de 2021, por lo que el Adolfo duró en el cargo: un año un mes 13 días.

-QUÉ SE fija, doña Petra, esa es ‘peccata minuta’, lo más cañón son las mentiras con las que ‘El Rey David’ llegó a Palacio de Gobierno: ‘Regresar la paz y la tranquilidad a las zacatecanos, combatir la corrupción, acabar con la impunidad, más y mejores empleos, atraer inversiones nacionales y extranjeras, entre otras promesas más hasta hoy incumplidas-.

-ES CORRECTO, pero doña Petra lo vuelve a poner en evidencia, pues si por una cosa tan sencilla como un cese, engaña a sus gobernados…

“PERO BUENO, el que queda en entre­dicho es el propio don David, quien día a día pierde credibilidad: ‘en el pecado lleva la penitencia’; ahora lo que hay que pedirle a mi Padre Dios, es que el flamante secretario de Seguridad Pública, don Arturo Medina Mayoral, haga un buen papel y no venga a vacacionar como don Adolfo”.

-HABRÁ QUE ver qué dice el narco, que es el que manda en Zacatecas, ya ven que a Adolfo Marín lo despidió con seis asesi­natos, ya veremos con cuántos homicidios recibe al general Arturo Medina, quien llega a la entidad con un apantallante currículum, igual o mejor que el de su antecesor-.

Ahora el Diputado Ernesto González va por la Cabeza de Francisco José Murillo

-SON POCOS los zacatecanos que le dan el beneficio de la duda al general Arturo Medina, la inmensa mayoría cree que quien debe de irse del gobierno del estado es el propio ‘Rey David, a quien le achacan el aumento de la violencia y la inseguridad-.

-PUES EL Ernesto González, diputado local por Morena, tiene otros datos: ‘el responsable del aumento de la violencia y la inseguridad es el fiscal general de Justicia del Estado, el Francisco José Murillo Rui­seco, a quien el propio ‘David Corleone’ ha señalado como parte de la ‘herencia maldi­ta’, que le dejó ‘El RaTello’, por lo que, en entrevista con nuestra compañera reportera, Nallely de León Caraza, el diputado insiste en que el Pancho Murillo debe renunciar o ser cesado:

‘ME SUMO -declaró- al reclamo ciuda­dano y a la exigencia colectiva de que el fiscal general de justicia del estado presente su renuncia ante los pocos resultados que ha podido ofrecer a las ciudadanas y a los ciudadanos en el ámbito de su competencia’.

“Y PIDIÓ al gobernador que ya deje de deshojar la margarita y corra de la Fiscalía al Murillo Ruiseco: ‘Es prudente ya destituir al fiscal general de Justicia; lo puede hacer el ejecutivo del estado y creo que eso no encontraría ninguna resistencia en el Con­greso del Estado, hay que recordar que el Congreso podría oponerse a la destitución del fiscal, pero creo que por los pocos resul­tados que ha ofrecido, el Congreso avalaría sin problema su posible destitución’”.

-PUES SÍ, es otro de los cambios obli­gados para que en seguida pueda iniciar la limpia de la policía, claro, si es que en verdad ‘El Rey David’ pretende combatir la violencia y la inseguridad heredada por Alex, su antecesor.

“POR ESO, a pesar de ser diputado por el propio partido (Morena) que llevó a la gubernatura a ‘El Rey David’, Ernesto vuelve a insistir en el despido de Murillo porque ‘existe una impunidad que supera 99% de los casos de delitos de alto impac­to, recordando que la Fiscalía lo que busca es que sean las propias víctimas las que aporten datos de investigación, indicios y las que lleven su propia investigación; lo que el ciudadano observa es que se abre la carpeta de investigación y no se avanza en ningún tipo hasta que el propio ciudadano va haciendo el trabajo que le correspondería a la fiscalía’”.

-ES CORRECTO, lo que expone el jo­ven legislador: siempre he notado que don Francisco no tiene amor por su trabajo y hasta en su hablar se le nota cierto fastidio, por lo que yo no me explico por qué no ha renunciado-.

-SI EL ‘Pelón’ Murillo no ha renunciado es porque ese fue el convenio que hubo entre ‘el Alejandro Tello, ‘El Monris’, ‘El Alito’, y el propio ‘David Corleone’, para robarle el triunfo a la Claudia Edith Anaya Mota a quien ‘El Alito’ tiene relegada después que ella le reclamó su traición: ¡qué gacha es la política!-.

-NO, DOÑA Petra, la política es toda una ciencia, los gachos son los políticos corrup­tos y advenedizos-.

-PUES SERÁ el sereno, pero yo viví en las entrañas de eso monstruo -el PRI- du­rante más de 20 años, y la gran mayoría de los dirigentes y políticos del tricolor, son vividores de la política: ahí están los ‘Mon­reales’, que se han hecho súper millonarios en los cargos públicos, mientras que el grueso de la población pasamos las de Caín para medianamente sobrevivir-.

“NO OBSTANTE, el zacatecano es noble y trabajador y lo único que exige es que la paz y la tranquilidad regresen para poder no sólo transitar por calles y carreteras, sino dentro de nuestras propias casas pues aun dentro de ellas llega el narco y mata a familias enteras o desaparece forzadamente a uno o más miembros de la familia.

“TAMBIÉN hemos visto cómo matan a hombre y mujeres policías, a sus hijos; cómo desaparecen a empleados de Segu­ridad Pública, matan a balazos a jueces y hasta generales de la Guardia Nacional: nadie está a salvo y todo porque ‘El RaTello’ le abrió la puerta de par en par al narco, y ‘David Corleone’ no ha querido, o no ha podido cerrar”.

-PUES OJALÁ y el general Arturo sea quien ponga orden en Zacatecas, para que haya más trabajo, oportunidades, inversio­nes y despegue la economía-.

-Y HABLANDO de inversiones extran­jeras, hoy leo, en Página 24 Aguasca­lientes, que la gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel, a escasos cuatro meses de haber llegado a Palacio de Gobierno ‘ya consolidó la primera inversión para su enti­dad: 50 millones de euros. Colocó la primera piedra de una empresa alemana llamada Ba­lluff (‘una fábrica inteligente dedicada a la producción de sensores, accesorios sistemas de red y soluciones de identificación RFID para el sector automotriz e industrial 4.0) que generará 700 empleos’).

“FRANK Nonnenmann, director general del Grupo Balluf, declaró algo muy impor­tante: Se decidió instalarse en Aguascalientes por el nivel de seguridad que ahí existe, a lo que la gobernadora remachó: ‘con la estrate­gia de seguridad Blindaje Aguascalientes, se garantiza la consolidación de los productos que se desarrollan en la entidad’; esa es la realidad: la seguridad llama a la prosperidad, espero que el ‘David Corleone’ ya se ponga las pilas y recupere la paz y la tranquilidad por el bien de Zacatecas, pues regresando la paz y la tranquilidad, la economía mejora por inercia y más si se le echa ganas”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.