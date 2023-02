Gabriela Pinedo Reitera que sí hay Comunicación y Colaboración con Gobiernos de Estados Vecinos

Aunque no Desmintió a Enrique Alfaro de Jalisco

Por Manuel Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas y otros medios de comunicación, Gabriela Pinedo Morales, secretaria general de Gobierno mencionó que si bien aún no ha sido ratificada Mónica Martínez Alvarado, en la Comisión Estatal de Atención Inte­gral a Víctimas, asimismo la comisión no ha dejado de realizar sus labores en pleno ejercicio de sus funciones constitucionales. Además, dijo que es una cuestión que el Legislativo ha aplazado, ya que hay dos vías legales para el nombramiento y después la propia ratificación del Congreso.

“La ratificación en el Congreso, si bien es necesaria, la ley no impide que cumpla con sus funciones, como hasta ahora lo ha hecho, pero con esta segunda oportunidad para que los diputados lo analicen, la conozcan e incluso platiquen con ella y que vayan a la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas. Porque seguramente se empapa­rían de cómo trabaja la comisionada, cómo está trabajando la Comisión y de que hace mucha falta también que diputados y diputa­das volteen hacia allá. Está en la cancha del Legislativo nuevamente, sin embargo eso no quiere decir que se frene el trabajo, además todos los días se atienden a las víctimas”.

Además, dijo que en el tema de seguridad continúan dialogando y buscando la colabo­ración con las administraciones de gobierno de los estados vecinos. Dijo que hay con­tinua comunicación para firmar convenios para la colaboración con San Luis Potosí, misma que se darán a conocer a la sociedad en general por parte del gobernador del estado de Zacatecas, David Monreal Ávila.

“Tenemos diálogo permanente con los secre­tarios generales, con quienes se plantea firmar este convenio marco en términos de seguridad, que es un convenio precisamente del que se pueden derivar muchas acciones, ya las tene­mos con Durango y estaremos en vísperas de firmar con los otros estados vecinos. Hemos realizado algunas acciones de seguridad, las Fiscalías han trabajado en conjunto, igual las comisiones de búsqueda y las secretarías de gobierno, hemos tenido buena comunicación y hemos colaborado”, aunque no habló sobre Jalisco, ni desmintió al gobernador Enrique Alfaro, quien ha manifestado que David Mon­real no le contesta sus llamadas y no ha podido ponerse de acuerdo en el tema de inseguridad.

Por último, sobre el conflicto entre po­bladores de Sombrerete y la zona limítrofe entre Zacatecas y Durango, dijo que se analizan y atienden el tema, pero esperan que lo respalde la Federación a través de la Guardia Nacional ya que es un tema interes­tatal. Expuso que la negociación es lenta, sin embargo siguen exigiendo que se respeten a los zacatecanos mientras que Durango hará lo propio. Por lo que será la Federación la que marque el tiempo sobre dichas solici­tudes entre pobladores de ambos estados.