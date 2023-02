Humberto Salazar, Alcalde de Jerez, se Resiste a Suspender Feria de Primavera

“Fresnillo, Zacatecas y Guadalupe Están Peor y Realizaron su Celebración”, Justifica

* “Los Ocho Asesinatos en el bar, un Momento de Mala Suerte”

Por Rubén Palomo Macías

Luego de la masacre ocurrida en el res­taurante bar El Venadito, donde el narco asesino al menos a ocho personas y ocho más resultaron heridas, cientos de jereza­nos exigieron, en las redes sociales que se cancelara la Feria de Primavera en Jerez.

Sin embargo, el alcalde Humberto Salazar Contreras mencionó a Página 24 Zacatecas que la inseguridad no sólo se vive en el pueblo mágico y también está presente en el estado y el país entero (sic).

“La feria tiene que continuar con sus eventos normales, como ha sido en Za­catecas, Guadalupe y Fresnillo. En Jerez también habrá feria, desgraciadamente hay personas con perfiles falsos que ar­gumentan mucho y hacen difamación. El comercio y toda la población quiere re­activar la economía con lo que es nuestro fuerte, el turismo”, aseveró.

Respecto al temor que existe entre la población de Jerez, el alcalde Humberto Salazar aseguró que es normal y que todo el mundo tiene ese temor, sin embargo se tiene que seguir hacia adelante ya que se piensa que es la única forma de inhibir el problema que vive toda la población.

“Luego de los asesinatos en el restauran­te bar, hubo una reacción positiva e inme­diata del gobierno federal y del estado en donde llegaron elementos y estancó una vigilancia continua por parte de la Guardia Nacional (GN) y del Ejército Mexicano. Hay una vigilancia y seguridad continua las 24 horas por parte del gobierno fede­ral”, añadió.

Al cuestionarle al alcalde sobre si exis­te vigilancia continua por qué se llegan a presentar hechos violentos respondió que son momentos de mala suerte ya que se vive en momentos donde no se puede predecir lo que puede pasar.

“Les reitero, feria si va a haber, he es­tado platicando con los comerciantes y la gente, no podemos estar en la sintonía de que no habrá feria. Como que Jerez ya les gustó para que no haya feria, sin embargo en los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas nunca se consideró que no se realizara y tienen una situación, creo que peor, que Jerez”, finalizó.