Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘A los medios de comunicación les pido que en su labor diaria se informe a la sociedad de manera objetiva, eviten caer en el sensacionalismo y que nos apoyen haciendo eco de los buenos resultados que obtenemos todos los días en materia de pacificación’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 2 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora esta­mos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

-EN EL nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo…

-AMÉN.

-TENGO mucha fe en que el flamante secretario de Seguridad Pública, el señor general don Arturo Medina Mayoral, haga un excelente papel y nos libere de tanta violencia e inseguridad-.

-NO NOS queda otra, madre Teresa, ojalá y el Arturo Medina si dé buenos resultados en la lucha contra el narco, y no salga furris como sus antecesores-.

-NO SE hagan tantas ilusiones -responde don Roberto-, porque luego el ramalazo es peor, vean cómo recibió el narco al general Medina: con ocho asesinatos.

“FUE como decirle: ‘Mira general Ar­turo, tu jefe el gobernador David Monreal Ávila, reconoce nuestra inteligencia y a ella te vas a enfrentar, por lo pronto te dejamos ocho cadáveres para que sepas de qué esta­mos hablando…

-TIENE mucha imaginación, don Ro­berto-.

-SON CONCLUSIONES basadas en los hechos, en Monte Escobedo, secuestraron, ataron de pies y manos, torturaron y asesi­naron a cuatro personas, entre ellas a una mujer y poco antes de las 6:00 de la mañana tiraron sus maltratados cadáveres: tres en el Jardín Principal de esa cabecera municipal y, cuadras más adelante, el cuarto cuerpo.

“LOS SÁDICOS narcos le jugaron al terrorista pues los cadáveres fueron arro­jados cerca de escuelas y los directores, asustados, suspendieron las clases; hoy Monte Escobedo está con el Jesús en la boca y harto angustiado.

“POR SUPUESTO, no hubo detenidos.

“HORAS DESPUÉS, en Villa Hidalgo, alrededor de las 4:00 de la tarde, un vehículo frenó sobre la carretera estatal 144 y arro­jaron cuatro cadáveres: tres quedaron sobre la cinta asfáltica y otro más a unos pasos fuera de ella; las autoridades se reservaron muchos datos dizque para no “alertar” a los criminales, aunque trascendió que intenta­ron ocultar el cuádruple asesinato para no mostrar su ineptitud, pero la información pronto llegó a las redes sociales y no tuvie­ron más que darla a conocer.

“ASÍ LAS cosas, con ocho asesinatos re­cibieron al flamante secretario de Seguridad Pública del Estado, general Arturo Medina: “Bienvenido al Infierno”.

“¿Cambio de Estrategia?”

-EN LA toma de protesta del señor ge­neral, don Arturo Medina Mayoral, estuvo presente don Francisco José Murillo Rui­seco, fiscal general de Justicia del Estado, y me llamó la atención que haya declarado que ya hicieron el cambio de “estrategia” para combatir a Los Malos Organizados, ¿ustedes lo sabían?-.

-NO, HASTA hoy que lo leí en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, me enteré-.

-YO TAMBIÉN, hasta hoy me entero de su dicho; incluso dijo que la investigación de los cuatro asesinatos en Monte Escobedo, entre ellos el de una mujer, ya está avanzada, sin embargo declaró que ‘es un tema donde se han estado disputando ese terreno los grupos delictivos, entonces seguramente como está sucediendo en Jerez y en otros lugares, el reforzamiento de la estrategia de seguridad tiene que ver con la contención de esta disputa de los grupos criminales en el estado’.

-MMM… eso ya lo sabemos: lo único res­catable -dice doña Petra- es lo que ‘El Pelón’ Murillo reveló al respecto de la violencia y la inseguridad: ‘se privilegiará la colabora­ción con la Secretaría de Seguridad Publica, así como con las corporaciones municipales, ya que el cambio de estrategia de seguridad genera una expectativa de mejora para poder dar resultados a la sociedad’.

-DE LENGUA me como un plato: no puedes hacer fiesta en casa si antes no la lim­pias: yo no creo que Murillo se reivindique, tiene muchas mañas y muchos compromisos pendientes, entre ellos la aprehensión de Benjamín Medrano Quezada, acusado de ro­bar 60 millones 100 mil pesos al Patrinato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA)-.

-NAAA… no lo detiene porque ‘El Pelo­chas’ tiene la orden del ‘David Corleone’, de no hacerlo porque además, si lo detiene, va a quedar en ridícula, pues Benjamín asegura que él es inocente y que quienes ‘firmaron’ fueron el Alejandro Tello y su vieja la Cristina-.

Billete Mata Violencia e Inseguridad

-SON MUCHOS los jerezanos que exi­gen que la Feria de Primavera se suspenda, porque temen que la masacre ocurrida en el restaurante bar ‘El Venadito’, en el mero centro de la ciudad de Jerez, se vaya a repetir durante la verbena: ocho asesinatos, dos mu­jeres de 22 y 36 años; cinco hombres de 40, 51, 55, 70 años, otro de edad no específica, y un niño de 16 años, además de ocho heridos.

“SIN EMBARGO, el alcalde se la saca diciendo que tal masacre sucedió en ‘un día de mala suerte’, pues Jerez es más seguro que Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, en donde, a pesar de tanta violencia, sí se lle­varon a cabo sus fiestas.

‘ADEMÁS DE que el comercio y toda la población -asegura el alcalde- quiere reactivar la economía con lo que es nuestro fuerte, el turismo’.

“Y A PESAR de que el presidente mu­nicipal, José Humberto Salazar Contreras reconoce que hay mucho miedo y temor entre la población por tanta violencia e in­seguridad, dijo: ‘Es normal que todo mundo tenga ese temor, sin embargo se tiene que seguir adelante ya que se piensa que la única forma de inhibir el problema que vive toda la población’, o sea: venga a la Feria de Jerez, ustedes ponen el billete y nosotros los muertos, que no mame”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-