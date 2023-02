Mi Jardín de Flores

Al Alcalde de Jerez le Llegó su ‘día de Mala Suerte’

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Lo que estamos viendo es aumento de niñas, niños y adolescentes asesinados, y no se está atendiendo como debe de ser: con una política pública integral con presupuestos dignos, y tampoco de puede atender desde el hecho aislado, este es el resultado de una política pública muy precaria en materia de seguridad’: Cristela Trejo Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 3 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Que Renuncie a su Cargo el Fiscal Murillo, Exige la Mayoría de los Zacatecanos

CREO QUE el señor fiscal general de Justicia del Estado, don Francisco José Murillo Ruiseco, por dignidad, debe de renunciar al cargo ya que cada vez se alzan más voces que exigen su cese, porque por más de seis años no ha podido frenar la violencia y la inseguridad, sino todo lo contrario: ha puesto a Zacatecas en los primeros lugares de violencia, se cuentan por miles las vidas arrancadas durante su permanencia en la procuración de justicia, primero como procurador, después como fiscal.

“HOY, QUIEN se une a esa cascada de voces exigiendo la renuncia de don Francisco José Murillo, es doña Cristela Trejo Ortiz, integrante del Comité de Participación Ciudadana, quien en entrevista con nuestra compañera Anallely Díaz de León Caraza, declaró que ‘siguen aumentando los asesinatos de niñas, niños y adolescentes’, por lo que se une a los zacatecanos que exigen la renuncia del señor fi scal Murillo”.

-MMM… madre Teresa, yo no creo que ‘El Pelochas’ renuncie, comenzando porque gana un dineral, en segunda lugar por sus entradas extra, por el inmenso poder que le da el cargo y, ‘por el pacto de impunidad fi rmado por ‘El RaTello’ y ‘David Corleone’, que lo incluye en la ‘herencia maldita’, para garantizar la impunidad del exgoberladrón, como pago a todos los enjuagues que llevaron a cabo ‘El Monris’ y ‘El Alito’, para llevar a Palacio de Gobierno al hermano consentido del líder de los senadores, como lo confesó el propio presidente del PRI, asegurando la derrota de la Claudia Edith Anaya Mota-.

-ES CORRECTO lo que usted dice doña Petra, pero no olvidemos el ‘todos en una’, de Fuente Ovejuna, cuando todo el pueblo se unió para darle cran al Comendador y, por lo que se ve, cada vez son más las voces que exigen la renuncia de Pancho Murillo a la Fiscalía General de Justicia del Estado, por su marcada ineptitud o complicidad heredada con el crimen organizado: no olvidemos que Alex le abrió las puertas al narco en cuanto llegó a Palacio de Gobierno y desde entonces la criminalidad ha venido en aumento-.

Otro día de ‘Mala Suerte’, Pero Ahora Para el Alcalde de Jerez

-BUENA SE la hicieron habitantes del otrora tranquilo municipio de Jerez, a su alcalde el José Humberto Salazar Contreras, quien antier viajó a la capital del estado para declarar puras pendejadas a la prensa, entre ellas que la masacre -ocurrida en el restaurante bar El Venadito, en donde fueron asesinados 8 personas, entre ellas un niño de 16 años, dos mujeres y un profesor además de otros heridos de bala, conmocionan no sólo a Jerez, sino a Zacatecas y el país entero- había sido un ‘día de mala suerte.

“Y A los jerezanos que le piden cancele la próxima edición de la Feria de Primavera debido a que no hay garantías de seguridad, les contestó que ‘Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo eran más inseguros y violentos que Jerez y a pesar de eso sí llevaron a cabo sus fi estas’.

“Y CON firmeza, agregó: ‘Les reitero, Feria sí va a haber, he estado platicando con los comerciantes y la gente; no podemos estar en la sintonía de que no habrá Feria. Como que Jerez ya les gustó para que no haya Feria, sin embargo en los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas nunca se consideró que no se realizará y tienen una situación, creo, peor que Jerez’.

“Y ÁNDELE, que le hacen su manifestación y hasta le dibujaron su Cédula de Búsqueda, porque el buey no apareció por ningún lado, seguramente le dieron ñáñaras, y el doctorcito puso los pies en polvorosa, jajaja… cuando el pueblo se levanta, los pinchurrientos gobiernos tiemblan”.

-YO NO creo que la Feria de Jerez sea suspendida: las fi estas son las cajas chicas de los gobernantes corruptos, recuerden que la última feria que hizo Alex y su banda le metieron la mano hasta el fondo del cajón y desfalcaron a la Fenaza con 60 millones 100 mil pesos, entonces ¿cuántos millones de pesos creen ustedes que el doctor Contreras deposite en su cuenta bancaria en la próxima verbena?-.

-DICE LOS que presumen saber que, cuando menos, el doctorcito si se va a llevar 20 melones de pesos, mínimo, la de Jerez deja mucha lana-.

-¿VEINTE millones de pesos, mínimo? Es un dineral. Seguramente por eso los cargos públicos, sobre todo los de elección popular, son muy ambicionados, les entra dinero por todos lados-.

Don Jorge Miranda no Hace Castillos en el Aire

-DICEN los expertos que, para solucionar cualquier problema, lo primero es reconocerlo y don Jorge MIranda Castro, presidente municipal de Zacatecas, siempre ha reconocido los problemas de violencia e inseguridad por la qué pasan sus gobernados.

“HOY, EN entrevista con nuestro compañero reportero Rubén Palomo Macías, reveló que todavía no se ha entrevistado con el señor general don Arturo Medina Mayoral, que el 1 de febrero rindió protesta como secretario de Seguridad Pública del Estado, en sustitución del señor general don Adolfo Marín Marín, reconociendo que ‘sería muy ingenuo pretender que con un cambio de secretario de Seguridad vayan a mejorar sensiblemente las cosas, sin embargo creemos que con una mayor coordinación sin duda nos podrá ir mejor. Este cambio genera una esperanza de que en el corto plazo haya una mejora para la capital y para todo el estado’.

“PERO no quedó ahí la entrevista, pues reveló que ‘el miércoles me reuní (nuevamente) con la Mesa Directiva de la Asociación de Bares en la ciudad y más tarde con los comerciantes del Centro Histórico, tomando una serie de acciones que nos permitan mejorar sensiblemente la seguridad y la percepción en la ciudad, pero también para hacer pronto un relanzamiento de la capital, pues vive del turismo y los servicios por lo tanto en lo general los restaurantes, los hoteles y los comerciantes siguen lastimados por el clima de violencia.

“Y PARA combatir esa violencia e inseguridad, don Jorge reveló que pondrá cámaras cámaras de seguridad que permitan identifi car los rasgos faciales de todas las personas que ingresan a los bares, investigar a todo el personal que entre a trabajar además de realizarles exámenes antidoping para evitar que a los consumidores de estos comercios se les ponga en riesgo:

‘ES UNA de las distintas medidas que vamos a tomar para tratar de mejorar las condiciones de seguridad en el Centro Historico. La mayor inversión para esta medida la vamos a hacer en la capital, con una inversión de más de 22 millones de pesos para el programa Capital Segura, en general son 22,5 millones para inteligencia artifi cial en toda la capital del estado’, ¿qué opinan ustedes?”.

-PUES COMO lo dice, el proyecto ya está y no pregunto cuándo, sino a qué horas lo ponen a jalar-.

-YO LE tengo confi anza al Jorge, y se me hace un buen proyecto de inteligencia: sobre todo investigar a los dueños de los antros, restaurantes-bar, sus empleados y esas cámaras de vigilancia con tecnología de punta. Sólo le faltaría una cosa…

-¿QUÉ?-.

-LIMPIAR la Policía Municipal-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.