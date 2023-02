La Cámara de Diputados es un Desgarriate: Santos

“Legisladores ven por sus Intereses, no por los de la Sociedad”, Truena

Por Manuel Caldera

José Santos Cervantes, integrante del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), comentó que lamentan que la LXIV Legislatura del estado haya perdido casi un año de ejercicio parlamentario en divisiones y temas políticos, dejando de lado el interés de la entidad en general.

Además, reclamó que no haya un “trabajo colectivo”, sino que son parte de la división política que busca intereses personales y de grupos de poder.

“Es lamentable que no haya un trabajo colectivo, es decir que es un órgano de discusión y análisis eminentemente colectivo. Pero por eso nos preguntamos que si está este desgarriate en el Congreso, por otra parte sí se ponen de acuerdo para sacar cosas como el presupuesto. Aunque vemos que algunos ven el bienestar y buscan algunos rubros como el campo, cultura, entre otros; pero también los otros quieren para otras cosas y otros quieren sólo para ellos. Entonces negocian, porque si no se hace de esa manera, no avanzan o los “mayoritean”.

Pero lamentablemente no han puesto por encima el interés colectivo o de la sociedad, sino que siguen prevaleciendo los intereses particulares y de grupos. Entonces sólo tenemos planes, pero efectivamente no vemos que se materialicen cosas como obra pública, servicios y en el caso de la seguridad. En este caso también están omitiendo su trabajo los otros Poderes, porque no están ejerciendo su trabajo y ni la Legislatura ni el Poder Judicial hacen contrapeso”, expuso.

De igual forma, comentó que si bien se convocaron foros ciudadanos para atender diversos problemas del estado, asimismo es un tanto tardío porque esto debió realizarse desde hace varios meses, ya que la inseguridad es un problema que rebasó a las instituciones y afecta a la sociedad en general.

Dijo que se requiere reforzar la comunicación y coordinación entre los distintos niveles de gobierno, sobre todo con la Federación, para resolver el tema a nivel local y nacional.

Además resaltó que la sociedad también juega un papel importante en la solución del problema, tanto en el ámbito local y familiar, así como por el derecho a exigir a las autoridades que privilegien la coordinación para recuperar el tejido social.