“Es Entendible que la Gente Pida el Cese del Fiscal Murillo, no ha Dado Resultados”

Decir que no Tiene Suficiente Presupuesto es un Pretexto: FPLZ

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, coordinador del Frente Popular de Lucha (FPLZ), mencionó a Página 24 Zacatecas que debido a los pésimos resultados que ha dado el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), Francisco José Murillo Ruiseco, es entendible y válido que se solicite su renuncia. Comentó que debido a la situación que está viviendo el estado se debe cambiar la estrategia de seguridad y justicia.

“Creo que medio se va avanzando, por lo menos ya realizaron un foro y ahora lo importante es que se haga algo con base a lo que se está proponiendo, la inseguridad ya nos está afectando en todos los sectores. Veo las notas en los medios de como los comerciantes se quejan y la gente hace un gran esfuerzo por invertir en Zacatecas y tener un negocio, como cada vez esos comercios se van y buscan mejorar en otros lugares”, añadió.

El coordinador del FPLZ señaló que cada día se abren nuevas Cédulas de Búsqueda de personas desaparecidas y se registran más hechos violentos en los municipios de Guadalupe, Fresnillo, Jerez y la capital del estado. González Acosta lamentó que la mayoría de las personas que son localizados, las encuentran sin vida, como el caso del enfermero “Cuco” Robles Gaytán.

“Yo, la verdad, no sé qué están esperando, lo he dicho muchas veces, no es necesario que se corra a las autoridades responsables hay que evaluar. Sé que se pueden decir muchas cosas pero algo se tiene que hacer en Zacatecas y no se está haciendo”, agregó.

Adán Gonzáles aseveró que, por pura ética, si las cosas no se dan y la estrategia no funciona se debe de entender que las cosas no caminan bien.

“No se puede vivir de excusas de que no hay presupuesto o por otras cuestiones, si yo fuera el funcionario también lo reconocería y me iría, se debe reconocer que no se tienen los elementos ni lo necesario para hacer el trabajo, lamentablemente el pueblo de Zacatecas sigue sufriendo y teniendo un mundo de problemas”, fi nalizó.