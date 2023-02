Mi Jardín de Flores

No Ceden Asesinatos ni Desapariciones

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘No hemos conseguido que los funcionarios tengan sentido de la responsabilidad institucional y vergüenza social; un funcionario (como el fiscal Francisco Murillo Ruiseco) que él mismo se da cuenta que no puede con el encargo y que está recibiendo el reclamo social en ese sentido, por respeto a la institución debería de Salir’: Alma Ríos Treto.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 5 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Se fue un General y Llegó Otro, Pero la Inseguridad y la Violencia Continúan

¡DIOS DE mi vida! Se fue un general por sus pésimos resultados, llega otro general y la Violencia en Inseguridad Continúan Igual… o peor: ¿qué estará pasando?

-BUENO -toma la palabra doña Petra-, como dice el refrán, hay dos sopas: O es cierto que los narco son harto inteligentes, como lo reconoce el ‘David Corleone’ o, como lo asegura todo Zacatecas, la plaza está vendida… o ambas cosas-.

-LO CIERTO es, como dice la madre Teresa -tercia don Roberto-, generales van, generales vienen y todo sigue igual… o peor:

Los Asesinatos de Ayer, Estuvieron Gruesos

“EL NARCO se mete a tu casa, te mata a balazos y abandona el lugar del crimen ante la sospechosa ausencia de la policía que, a varias cuadras a la redonda les deja el campo libre, por eso nunca agarran a narco alguno infraganti: su licencia para matar es muy respetada.

“ESTO ACABA de suceder nuevamente en Trancoso: vecinos de la calle Huizache, barrio de Guadalupe, llamaron a la policía para denunciar los gritos desgarradores de una mujer pidiendo auxilio.

“A LOS pocos minutos llegaron policías municipales, tocaron la puerta, pero como nadie le contestaba temieron lo peor y, al forzar la chapa de la entrada, comprobaron sus temores: vieron a una mujer muerta con huellas de tortura; poco después llegaron familiares de la occisa y su cadáver fue identificado, pero la Fiscalía no informó el nombre de la víctima para no ‘entorpecer las investigaciones’.

“EN GUADALUPE, alrededor de las 6:00 de la tarde, un taxista que manejaba el auto de alquiler marcado con el número económico 13 por la calle Fraternidad, se detuvo en la esquina con Libertad, colonia Limantour, hasta donde llegaron varios narcosicarios y lo cosieron a balazos.

“DESPUÉS de cometer el cobarde y alevoso asesinato, los matones a sueldo al servicio del del crimen e ‘inteligente’, como lo reconoce el propio ‘Rey David’, gobernador de Zacatecas, se alejaron del lugar del crimen con asombrosa tranquilidad, según dijeron testigos.

“Y EN Fresnillo, al filo de las 9:00 de la noche, asesinaron a tiros a dos despachadores, que laboraban en la gasolinera ubicada en la avenida Plateros, colonia Arboledas.

“EN PRINCIPIO, la Fiscalía no sabía qué ‘pex’, sólo que los dos trabajadores estaban tirados dentro de la gasolinera en medios de dos charcos de sangre a unos pasos de una despachadora de combustible, con varios balazos en sus cuerpos.

“MINUTOS después llegó gente de la Fiscalía a iniciar sus sesudas investigaciones, levantaron evidencias, abrieron la tarjeta de investigación ‘sin detenidos’, mientras otros de sus compañeros levantaban los dos cuerpos para depositarlos en la morgue, para la necropsia de ley y así saber de qué ‘murieron’.

POR SUPUESTO, no hay detenidos.

AHÍ MISMO, en el Fresnillo de los Monreal, se cometió oootro asesinato: un tipo de aproximadamente 43 años de edad, que en vida llevó el nombre de Francisco, a eso de las 7:00 de la tarde-noche caminaba por la calle Loma Larga, colonia Lomas de Plateros, cuando de repente se le aparecieron varios matones a sueldo al servicio del crimen organizado e ‘inteligente’, y lo llenaron de plomo: el hombre ensangrentado cayó muerto. A los pocos minutos llegó la gente del fiscal Murillo Ruiseco a levantar evidencias, iniciar la tarjeta de investigación y trasladar el cuerpo sin vida de Francisco a la morgue, donde posteriormente le practicarían la necropsia de ley.

NO, EN este otro crimen tampoco hubo detenidos.

-¡AY, DIOS de mi Vida, cinco zaca tecanos menos, entre ellos una mujer!-.

-Y VAYA usted a saber cuántos más nos ocultaron, porque para eso se las gastan solos-.

Las Desapariciones Forzadas continúan

“EN CUANTO a las desapariciones forzadas, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social, publicó hoy dos Cédulas de Búsqueda, una de ellas con dos Víctimas de la delincuencia organizada:

“BRAYAN Morones Pichardo de 16 años, desaparecido el 4 de febrero de 2023, en Enrique Estrada, Zacatecas, y RICARDO MORONES DUEÑAS de 43 años, desaparecido también en Enrique Estrada, Zacatecas, el mismo día: 4 de febrero de 2023.

“LA SIGUIENTE Cédula de Búsqueda es de ALDO ZAHID JUÁREZ GÓMEZ de 23 años, desaparecido en Pinos, Zacatecas, el 30 de enero del presente año.

-¡TODO SIGUE igual! Yo creo que al qué hay qué cambiar es al ‘David Corleone’, que nomás no saca a un perro de la milpa; y tantas esperanzas que sembró en todo Zacatecas, cuando prometió que él sí nos regresaría la paz y la tranquilidad, que nos negó ‘El RaTello’: ¡méndigos farsantes, ni a cual irle!-.

Todos en Contra el Fiscal Murillo por su Escándalosa Ineptitud

REACCIONES: ‘Yo, la verdad, no sé qué están esperando, lo he dicho muchas veces, no es necesario que se corra a las autoridades, por pura ética, si las cosas no se dan y la estrategia no funciona se debe de entender que las cosas no caminan bien.

‘NO SE puede vivir de excusas de que no hay presupuesto o por otras cuestiones, si yo fuera el funcionario también lo reconocería y me iría, se debe reconocer que no se tienen los elementos ni lo necesario para hacer el trabajo, lamentablemente el pueblo de Zacatecas sigue sufriendo y teniendo un mundo de problemas’: Adán González Acosta.

‘DESDE HACE, años Zacatecas enfrenta niveles insostenibles de violencia que no son vistos ni escuchados por las autoridades, lo que podría resultar peligroso en un determinado momento que la sociedad decida hacerse justicia por su propia mano ante la omisión de los encargados de la impartición de justicia.

‘EN ALGÚN momento tiene qué caer esto por su propio peso porque son situaciones que ya no pueden seguir, va incrementándose el agravio social, estas instituciones que mal funcionan nos están dejando en la indefensión y la gente no se va a morir disciplinadamente’: Alma Ríos Treto.

-AL ‘DAVID Corleone’ no le queda otra que continuar limpiando la policía o, de plano, pedir licencia e irse a su rancho a empinar el codo, que es lo que más le gusta-.

-ES CORRECTO: si ya comenzó con el general Marín, quien debe seguir es Pancho Murillo… o pedir licencia-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.