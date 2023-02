AMLO Pide Abolir “Reformas Neoliberales” en la Constitución

“No Puede Haber Gobierno Rico con Pueblo Pobre”, Insiste

Febrero 5, Ciudad de México (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que el autodenominado gobierno de la Cuarta Transformación, ha logrado la aprobación de reformas en beneficio del pueblo y pidió abolir las re­formas neoliberales que se impusieron en la Constitu­ción de 1917.

“Debemos seguir luchando por los ideales de la Revolu­ción Mexicana consagrados en la Constitución de 1917; no dejar de insistir en abolir por la vía legal y democrática, las reformas contrarias al interés público impuestas durante el periodo neoliberal; continuar proponiendo cambios al marco legal en beneficio del pueblo, hasta devolver a nuestra ley máxima toda la grandeza de su humanismo original”, aseguró.

el mandatario resaltó que se elevó a rango constitucio­nal el derecho de adultos ma­yores y personas con disca­pacidad a las pensiones y de estudiantes pobres en todos los niveles de escolaridad a recibir becas.

Se refirió a cambios lega­les, que promovió el actual gobierno, dedicados a entre­gar recursos al pueblo como no se había hecho anterior­mente; por ejemplo, la ley de austeridad republicana, “por­que es un asunto de princi­pios, no de administración, y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

Agregó que las reformas a la Constitución han impactado considerablemente en la vida política de México. Ejemplo de ello son el fomento de la consulta popular; la elimina­ción del fuero al Presidente para que pueda ser juzgado en funciones como cualquier ciudadano y la revocación de mandato.

En el Teatro de la Repú­blica, ante integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, el presidente recordó que la Constitución de 1917 signifi­có en su momento y hacia los años posteriores un parteaguas al establecer el derecho a la educación gratuita; la igual­dad, la democracia, la defensa de los trabajadores del campo y la ciudad, el derecho de los campesinos a la tierra, el do­minio directo de la nación so­bre el subsuelo y el predomi­nio del interés público.

“La Constitución de 1917 no ha muerto, vive en la transformación del México libre, justo, igualitario, demo­crático y fraterno de nuestros días”, expresó.

López Obrador estuvo acompañado por el goberna­dor de Querétaro, Mauricio Kuri González; el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán; el secre­tario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; el secretario de Relaciones Exte­riores, Marcelo Ebrard Casau­bon; el secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ra­mirez de la O.

Asistieron la ministra pre­sidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernán­dez; el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda y el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Alejandro Armenta Mier.