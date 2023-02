Los Trabajadores de la Salud Estamos de Luto: Karla Valdez

“Por el Asesinato del Enfermero ‘Cuco’, un Hombre Íntegro”

Por Rubén Palomo Macías

La diputada local Karla Valdez Espinoza, en entrevista telefónica mencionó a Página 24 Zacatecas que la localización sin vida del enfermero Refugio Robles Gaytán es un tema que duele mucho a los trabajadores de la salud y aseguró que el enfermero no estaba dentro de alguna organización criminal y solamente fue víctima de la delincuencia que está presente en Zacatecas.

“Fue un daño colateral solamente, todos conocimos la integridad del enfermero, sin embargo el cuerpo de salud se encuentra de luto. Nosotros ya hemos alzado la voz, en su momento yo pedí una búsqueda exhaustiva y la carpeta de investigación, de acuerdo a lo que comentó el fiscal, era que seguramente los grupos criminales lo ocupaban por su profesión. Sabemos que tenemos grupos en guerra en Zacatecas y seguramente lo agarraron, lo necesitaban para que curara o les ayudara en la rehabilitación de sus enfermos, sin embargo hoy tenemos una víctima más”, apuntó.

La legisladora comentó que el llamado de los diputados al fiscal del estado, Francisco Murillo Ruiseco, solamente muestra un dato más de los indicios de la inseguridad rebasada que hay en el estado y aseguró que Zacatecas necesita del apoyo de la federación y de la ayuda del presidente de la república.

“Tenemos la misma estrategia de seguridad en todo el país y otros estados no tienen la inseguridad que se está viviendo en Zacatecas. En Aguascalientes es la misma estrategia de seguridad y no está pasando esto, en Durango está la misma estrategia de seguridad y no está pasando lo que estamos viviendo en el estado de Zacatecas”, añadió.

Karla Valdez aseguró que la solicitud de renuncia del fiscal del estado no es la solución a todas las carpetas de investigación que se tienen en la Fiscalía General de Justicia (FGJE) y señaló que desde el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) no se pide su renuncia pero se solicita que actúe ante las denuncias que se interponen.

“Estamos pidiendo que nos digamos que tenemos que hacer entre los poderes para que a Zacatecas le vaya bien y nos digan en qué podemos coadyuvar. Sé que el encargado de la seguridad nacional y estatal es el poder ejecutivo, por eso desde ahí deriva todo. Nos duele mucho el asesinato de ‘Cuco’ ya basta, hacemos un llamado enérgico a las autoridades para que ningún enfermero y zacatecano esté viviendo en la incertidumbre que estamos viviendo en Zacatecas”, finalizó.