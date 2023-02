El Narco Está Infiltrado en Todas las Policías: Rivera

“David se Está Viendo Incompetente; Urge Limpiar la Policía”

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado Felipe de Jesús Rivera Ro­dríguez, aseguró a Página 24 Zacatecas que los grupos criminales en el estado se han transformado y se han convertido en grupos terroristas ya que los hechos delictivos se han convertido en eventos más violentos con atentados carreteros y ataques a balazos en bares, como sucedió en el municipio de Jerez y en la capital del estado, hechos que costaron la vida, a, menos, de 10 personas y varios heridos.

“Tenemos el caso de “El Venadito” don­de se metió un fulano y disparó dejando a muchos muertos (ocho asesinatos y siete heridos), vemos una descomposición terri­ble de la sociedad, ya no hay amor por la vida y no hay un respeto por nadie. Así no se puede trabajar y así no podemos lograr la paz, así no se puede trabajar en la escuela, con empresarios, no viene el turismo, se cierran comercios y empresas, el gobierno (de David Monreal Ávila) se está viendo incompetente”, aseguró.

Felipe Rivera agregó que la violencia de Zacatecas existe debido a la corrupción al grado de que la delincuencia tiene empresas legalmente constituidas desde donde operan y al gobierno le cuesta trabajo detectarlos.

“Están pagando inclusive al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y entonces eso dificulta más su aprehensión o que la autoridad pueda ir por las cabezas visibles. Los que andan matando gente son los de a pie, las personas que son enganchadas, los jóvenes que tienen de 14 a 15 años y pues de alguna manera van a durar máximo tres años en las filas de la delincuencia organizada porque van a ser asesinados o a terminar en prisión”, añadió.

El exlegislador apuntó que se tiene que rescatar a la juventud del estado y tomar en cuenta de que existen delincuentes de cuello blanco. Reiteró que existe corrupción en las corporaciones de seguridad de todos los niveles y en todos los campos.

“Son los que les dan los pitazos a los delin­cuentes y por eso no dan paso sin huarache. Cuando ya hay una estrategia por parte del gobierno la delincuencia ya lo sabe por los infiltrados, mientras no haya una limpia en todos los niveles no se va a lograr la paz”, finalizó.