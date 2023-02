Mi Jardín de Flores

La Larga Agonía del Issstezac

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Lo que tenemos a la vista es el pago de la nómina y pensiones de la semana que entra, 87 millones 800 mil pesos, en el banco tenemos 10 millones. El proble­ma del Issstezac es gravísimo y de falta de liquidez. ¿De qué nos sirve tener este hotel (Mesón de Jobito) como institución de servicio social? Hay que convertirla en dinero para poder cubrir los compromi­sos’: Ignacio Sánchez González.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 8 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Sigo Impactada por la Pérdida de Empleos

SE ME hace, no sé, como un ingrediente más de la pesadilla originada en el pasado quinquenio cuando los Malos Organiza­dos e ‘Inteligentes’, y el gobierno de don Alejandro Tello, pactaron complicidad e impunidad, como lo asegura la vox populi, pero en Jalisco, que también hay problemas serios de violencia e inseguridad, ocupó el primer lugar en empleo durante enero, mientras que mi Zacatecas querido es el úni­co estado del país que continúa perdiendo fuentes laborales.

-ES QUE con ‘David Corleone’, como gobernador, o mejor dicho como ‘desgo­bernador’, nos cayó el chahuistle, pues es la mar de inepto: no ha cumplido un sólo compromiso de lo que prometió en campaña electoral cuando buscaba la gubernatura 2021-2027; ya va a cumplir un año cinco meses el próximo 12 de febrero, y nomás no da una ‘el gorra prieta’, no por nada, es el gobernador más repudiado del país: lo dicen todas las encuestas-.

-A COMO ahorita se ve y se nota, sí es el más inepto de todos los que ha tenido Zaca­tecas, peor, incluso que Alex, incluso su es­posa Sara, parece un florero en el SEDIF: no se le ve trabajo alguno, allá de vez en cuando sale por ahí perdida entre las páginas de los Diarios, alguna foto regalando cobijas, pero hasta ahí, en cambio Cristi, ególatra y todo lo que ustedes quieran, construía obras y las cacareaba, por lo que tenía mejor imagen-.

-IMAGEN QUE se derrumbó al final de su quinquenio, por transa: bien que le metió la mano al cajón del SEDIF, cosa que no ha hecho -hasta ahorita- la Sara: lo malo que yo le veo es que no tiene buena prensa, sé que trabaja, pero no cacarea ese huevo; en cambio, la Cristina, no sólo cacareaba su trabajo, sino que opinaba de todo y ganaba espacios en los medios: hoy veo que ‘La RaTella’ tiene en su facebook 12 mil 13 seguidores, mientras que la ‘Señora de Corleone’ apenas nueve mil 100 seguidores, cuando debería de tener más que la Cristina, por ser emisaria del pasado-.

-YO LO único que puedo decir que no merecemos el gobierno que tenemos, por eso está catalogado por el pueblo como el peor de toda la historia de Zacatecas y ahí están los datos del IMSS: Somos el único estado que, por segunda ocasión, ha perdido empleos, sólo en enero desaparecieron 654 chambas formales, ¿dónde quedaron las promesas de campaña de ‘más y mejores empleos para los zacatecanos?’. Esto no es sólo un fraude, sino que, además, se burló del pueblo del que siempre ha vivido a cuerpo de rey desde que su hermano ‘El Monris’ llegó a la gubernatura en septiem­bre de 1998, o sea hace ya 25 años cinco meses y es quien ha manifestado tener más propiedades que sus hermanos, entre ellas un rancho de más de 759 hectáreas.

“NO OLVIDEMOS que en 2016, ‘El Rey David’ fue denunciado penalmente por enriquecimiento ilícito: Diputados del PRI presentaron ante la PGR una denuncia al considerar que no coincide su patrimonio con las percepciones que presentó en su declaración 3 de 3.

LA SIGUIENTE es una nota de nuestra agencia El Universal, firmada por la corres­ponsal Irma Mejía y publicada por nuestro Diario Página 24 Zacatecas el 27 de mayo de 2016, que dice:

‘DIPUTADOS federales y locales del PRI, presentaron una denuncia por enri­quecimiento ilícito contra David Monreal Ávila, candidato a gobernador por Morena, ante la Procuraduría General de la República (PGR), tras considerar que no coincide su patrimonio con sus percepciones que decla­ró en la iniciativa 3 de 3.

‘FRANCISCO Escobedo, coordinador de la campaña a la gubernatura de la alianza PRI-PVEM-Panal, así como Víctor Ar­mas, dirigente estatal del PVEM, también anticiparon que solicitarán que se reabra la averiguación previa PGR/ZAC/128/II/ CS/2009 por las 14 toneladas de marihuana que fueron encontradas en 2009 en una de las bodegas de la familia Monreal, ubicada en el municipio de Fresnillo.

‘PRECISARON que la investigación solicitada es para que aclare ante la autori­dad la posesión de sus bienes y aclarar los recursos que se han utilizado en su campaña electoral, ya que tienen la sospecha que puedan ser recursos proveniente del narco­tráfico o de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

‘EXPLICARON que tan sólo en la declaración patrimonial de David Monreal se ha demostrado que es el candidato más rico de Zacatecas, ya que sus bienes es por un monto de 27 millones de pesos, pero que no corresponde a sus ingresos en sus diferentes cargos que ostentado dentro de la vida política.

‘INSISTIERON que ante tales ante­cedentes, los priístas presumen que David Monreal tiene relaciones ‘oscuras con el crimen organizado’ y la única manera de esclarecer el origen es que se reabra la in­vestigación sobre esa bodega de Río Florido, en el municipio de Fresnillo.

‘VÍCTOR ARMAS, dirigente estatal del PVEM dijo que también pedirán a la Audi­toria Superior del Estado haga una compulsa de su declaración inicial de cuando fue al­calde de Fresnillo, así como a la Auditoría Superior de la Federación que determine su declaración inicial como senador de la República y la Comisión Nacional y de Valores cuánto dinero tiene en sus cuentas públicas en el país y en el extranjero.

‘ADEMÁS DE mencionar que Morena recibe un financiamiento público de 500 mil pesos y aclararon que un candidato a gober­nador no puede superar el millón de pesos y afirman que David Monreal ha despilfarrado recursos en su campana, por ello, también se debe investigar la procedencia de esos recursos privados.

‘LA DENUNCIA la firmaron los dipu­tados federales Claudia Anaya, Francisco Escobedo, Benjamín Medrano y Araceli Guerrero, así como los legisladores locales Susana Rodríguez, María Elena Nava y Víctor Armas’.

-¡AH CARAY! ¿Don Benjamín Medrano, no es el mismo ‘Benjamín N’ que el señor gobernador, don David Monreal denunció por el robo a la FENAZA por 60 millones 100 mil pesos, y que hoy anda en fuga por tener orden de aprehensión?-.

-SÍ, ES el mismito: no hay en todo Zaca­tecas, al menos, otro Benjamín Medrano-.

-ÓOORALE, ¿no será venganza del ‘Da­vid Corleone’ esa denuncia por el millonario fraude cometido a la FENAZA?-.

-PUES SÍ, tal vez sea venganza y sólo intenta que Benjamín no se asome por Za­catecas en lo que resta del sexenio de ‘El Rey David’, pues en 2016, los priístas no lo bajaron de narco y corrupto-.

-RECUERDO que eso fue un gran es­cándalo que contribuyó a que don David perdiera la elección a gobernador ante don Alejandro Tello-.

-ES CORRECTO, fue un trancazo muy grande, y eso que aun no tenía el ranchazo de 759 hectáreas; en fin. Eso del narco es una es­tigma que hasta la fecha no termina, hoy mismo el exdiputado Felipe de Jesús Rivera Rodríguez asegura, como la mayoría de los zacatecanos, que ‘el narco está infiltrado en todas las poli­cías’, y que ‘David se está viendo incompetente, por lo que urge limpiar la policía’, y razón no le falta: las instituciones policiaca, todas, están podridas y pone como ejemplo que es la misma policía ‘la que le da pitazos a los delincuentes para evitar ser detenidos-.

“OTRA DECLARACIÓN muy fuerte es la de Óscar Castruita Hernández, secretario general de la Sección 58 del SNTE, al ase­gurar, en entrevista con nuestra compañera reportera Nallely de León Montellano, que los narcos no sólo les han robado a maes­tros sus vehículos, sino que los han querido obligar a vender drogas, por lo que en el sindicato, en lo que va del presente ciclo es­colar, se han recibido más de 50 solicitudes de cambio de institución debido al miedo que presentan los docentes por ser víctimas de algún hecho violento.

“ESTO ES una pequeña muestra de cómo masca la iguana del narco en Zacatecas, pero en lo económico también está para llorar, va un botoncito de muestra:

EL ISSSTEZAC sigue agonizado, pues está en completa bancarrota, porque a pesar de contar con las cuotas de más de 20 mil bu­rócratas y propiedades muy rentables como son el balneario Paraíso Caxcán, el céntrico, hermoso y gigantesco Hotel Mesón del Jobi­to, el imponente hotel El Parador, funerarias y otros negocios más, no les alcanza para pagar ni siquiera la nómina de la próxima quincena de febrero que, según el director Ignacio Sánchez González, asciende a 87 millones 800 mil pesos, ya que en bancos sólo tiene 10 millones de pesos, ¿cómo le va a hacer no sólo para pagar la nómina, sino para liquidarles sus aguinaldos de 2021 y 2022 a poco más de mil 106 jubilados por orden judicial, ya que el SNTE ganó el am­paro que obliga al Issstezac a pagarles esas prestaciones que pretendía escamotearles?

“BIEN DICE el líder sindical Óscar Castruita: ‘David Monreal representa una amenaza contra nuestros derechos’”.

-PUES NO sólo para los maestros, si no para todo Zacatecas, pues ‘salió peor el remedio que la enfermedad’-.

-NARCOS, asesinatos, desapariciones forzadas, extorsiones, secuestros, aumento de venta y consumo de drogas, pérdida de empleos, violencia, inseguridad, la econo­mía por los suelos y un gobernador inepto y acusado de narco, ¿a dónde vamos a parar?

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.