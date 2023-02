“Con Lupa, Vigilaremos los Diputados el Presupuesto del Poder Judicial, Fiscalía y Secretaría de Seguridad”

Esperamos Sean Invertidos en Equipo, Inteligencia, Vehículos: Laviada

Por Manuel Caldera

En entrevista para Página 24 Zaca­tecas, el diputado local emecista Enrique Laviada Cirerol, mencionó que esperan buenas expectativas con el cambio de man­do en la Secretaría de Seguridad Pública y que es positiva la intención para modificar la estrategia de seguridad en la entidad. Asimismo dijo que esperan privilegien el diálogo y contemplen al Poder Legislativo para que junto con el resto de los niveles de gobierno colaboren en la solución a los problemas de inseguridad.

Además, recordó que el Legislativo apro­bó el exhorto para llamar a comparecer de manera extraordinaria al titular de la SSP ante el Congreso, para plantear las necesida­des que requieren para hacer efectivo el plan de recuperación de la paz; de igual forma se consideró la comparecencia del actual fiscal general de justicia Francisco Murillo Ruiseco, para dar a conocer los procesos que han implementado para la procuración de justicia y el rezago en investigaciones de diversos delitos en el estado.

“La exigencia de que comparezcan es lógica, tenemos que revisar frecuentemente la situación del estado en materia de perse­cución del delito, por lo que en próximas semanas serán relevantes estos temas, nuevamente”.

Señaló Laviada Cirerol, que dichas áreas de justicia y seguridad fueron dotadas con un presupuesto mayor al del año pasado, por lo que será más vigilado (con lupa) tanto por los legisladores como por la so­ciedad en general. Sobre todo, recalcó que esperan que sean prioritarios los gastos operativos que los administrativos en la SSP, a fin de dotar de equipo, vehículos, capacitación y mejores condiciones para los elementos policiacos estatales y muni­cipales. Mientras que en la Fiscalía Gene­ral de Justicia del Estado (FGJE), esperan sean invertidos en equipo, tecnología y el personal suficiente para abarcar las diver­sas regiones y atender los diferentes tipos de delitos de la entidad.

“Quisiéramos tener más recursos para ellos, pero en efecto no sólo no hubo recortes, sino que hubo recursos suficientes para la operación básica de estas dependencias. He planteado que debemos seguir la lógica para que los gastos de operación sean más importantes que los gastos administrativos o burocráticos. El gasto operativo es clave, es decir patrullas, equipo, armamento, capacitación, logística, tecnología. En eso debemos invertir y sentarnos a hablar de manera concreta sobre este tema”, terminó.