Humbelina Elizabeth López, ya se Olvidó de Benjamín Medrano

Dice que Para 2023 Tiene Metas Importantes de Investigación

Por Rubén Palomo Macías

La titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Humbelina Elizabeth López Loera, informó a Página 24 Zacatecas que para este 2023 se tienen metas impor­tantes dando continuidad a investigaciones derivadas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Se tienen dos enfoques importantes con el tema preventivo y el tema correctivo, pero del excoordinador general del Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA), Benjamín Medra­no Quezada, que según ella defraudó a esa institución con más de 60 millones de pesos, por lo que tiene una orden de aprehensión que el fiscal José Murillo Ruiseco, no ha querido o no ha podido cumplimentar, no dijo absolutamente nada, olvidando que prometió acabar con la impunidad.

“Recordemos que el último año ejercido por la administración pasada -inició la secre­taria de la Función Pública- nos entregaron observaciones por parte de la ASF por 540 millones, hoy en tema preventivo nuestro objetivo es bajar considerablemente esas auditorías de instancias federales a fin de que sigamos en el objetivo toral de finanzas sanas”, mencionó.

Humbelina Elizabeth López apuntó que en este mes de febrero la ASF rinde un informe anual de la cuenta pública y con una buena administración se lograrán los objetivos fijados, se tienen muestras de cifras más bajas que la administración pasada.

“En el tema correctivo estamos visuali­zando investigaciones torales, no solamente a funcionarios de primer nivel, a todos los que hayan cometido irregularidades administrativas. Hemos pasado más de 50 informes de presuntas responsabilidades administrativas en contra de quien haya infringido la normativa. Algunas de ellas son por incumplimiento que se han detectado en declaraciones patrimoniales”, añadió.

Humbelina López señaló que en el tema de las declaraciones patrimoniales persiste en el sector de educación y el sector salud, en irregularidades generales persisten en todas las secretarías.

“Estamos avanzando con las de la entre­ga-recepción recordando que fueron más de 634 investigaciones del periodo. El com­promiso toral de la SFP es y seguirá siendo que no permitiremos que nos prescriban investigaciones, estamos turnando las que son de faltas graves al tribunal de justicia administrativa, nosotros traemos las proyec­ciones de las que no son graves, es decir por omisiones por alguna falta que señala la ley general de responsabilidad”, finalizó.