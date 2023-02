“Para Hoteleros, las Fiestas Decembrinas Fueron Malas”

Y Peor Estuvo el Pasado Puente: Muñoz del Cojo

* No Obstante Confían en Buena Temporada de Semana Santa

Por Manuel Caldera

El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Zacatecas, Raúl Muñoz del Cojo, mencionó que si bien los últimos meses han sido difíciles para el sector hotelero y de turismo, esperan que mejore la situación para las empresas y los diversos sectores que se benefician econó­micamente de los visitantes en los atractivos turísticos de los municipios del estado.

En entrevista para Página 24 Zacatecas, destacó que la temporada decembrina del año pasado no fue buena para el sector, ni mucho menos el reciente puente de fin de semana. No obstante, dijo que tienen buenas expec­tativas para la temporada de vacaciones de Semana Santa, a fin de recuperar el ritmo en los servicios turísticos y de hospedaje, sobre todo por la recuperación económica que impacta en varios comercios, restaurantes, bares y cantinas, entre otros.

“La temporada decembrina no fue buena y el primer puente tampoco, pero tenemos esperanzas en que se mejore la situación, ya a partir de estas fechas. Afortunadamente la parte gubernamental ha estado interesada en escucharnos, poner manos en el asunto y se está tratando de formar una estrategia para bajar la mala percepción que se tiene del estado. Por otro lado, con los logros que se tengan al respecto, podremos recibir a más visitantes en el año”.

“El turismo está mal para todos, no es exclusivo para la hotelería, si bien creemos que no competimos en el mismo piso, el que venga gente a Zacatecas es importante, ya sea que vengan por plataformas a rentar departamentos o casas, o bien que venga a hoteles. La sinergia que da el turismo en Zacatecas es importante y mientras haya consumo en restaurantes, bares, gasolineras, tiendas de autoservicio, de conveniencia, entre otras. El problema es que la gente, por todo lo que escuchan, no quiere venir, por ello se ha trabajado con la Secretaría de Tu­rismo, buscando de qué manera lo podemos corregir para que cambien un poco las cosas y ver si en Semana Santa podemos regresar al carril donde ya transitábamos”.

Por último, dijo que el sector hotelero no perdió tantos empleos durante la contingen­cia sanitaria, en parte por la solidaridad y la comprensión de los propios trabajadores y de los proveedores. “La familia hotelera ha sido muy responsable con sus colaborado­res, creo que han entendido parte de la mala situación que se sigue viviendo, pero hemos salido de una pandemia que nos afectó muchísimo. Afortunadamente tuvimos la colaboración de proveedores que nos die­ron tiempo para pagar, en algunos hoteles descansamos al personal, aceptando ellos la situación. Creo que cuidamos nuestros hoteles y la gente que colabora con nosotros también quiso cuidar sus trabajos”, remarcó.