Mi Jardín de Flores

El Gobierno de David, de Cabeza

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Quisiéramos tener más recursos para ellos (Poder Judicial y Fiscalía General de Justicia del Estado), pero en efecto no sólo no hubo recortes, sino que hubo recursos suficientes para la operación bá­sica de estas dependencias. He planteado que debemos seguir la lógica para que los gastos de operación sean más impor­tantes que los gastos administrativos o burocráticos. El gasto operativo es clave, es decir patrullas, equipo, armamento, capacitación, logística, tecnología. En eso debemos invertir y sentarnos a hablar de manera concreta sobre este tema’: Enrique Laviada Cirerol.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 9 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora esta­mos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Ahora es la Humbelina la que me Decepcionó

-¡PURA VERBORREA, puras mentiras de la Humbelina, la verdad que también la Secretaría de la Función Pública vale lo que se le unta al queso: ¡nada!; hoy habló de todo y de nada, pues la mujer no aterrizó; ahora resulta que en el último año de ‘El RaTello’ hubo observaciones por parte de la Auditoría de la Función Pública por 540 mi­llones de pesos ¿y? Pues nomás se hicieron como la mamá del muerto y la Humbelina no aterrizó, entonces ¿para qué está ahí, nomás haciéndole al cuento?

-DESGRACIADAMENTE, doña Petra, en el ‘desgobierno’ de don David Monreal Ávila, no se mueve ningún servidor público del gabinete, si no es por órdenes del titular de Poder Ejecutivo que, como su nombre lo dice, es el encargado de ejecutar, de decidor, de ordenar y si se equivoca ordena una y otra vez; don David ha demostrado una sober­bia que raya en lo dictatorial, que Dios me perdone si me equivoco, pero mucha gente lo ve así y yo también-.

-PUES ENTONCES no debería de haber secretaría alguna, sino encargados de des­pacho, como si fueran receptoras de quejas y documentos, para que todo lo resolviera el gran Tlatoani del estado; pobre de Hum­belina, se debe de sentir como un florero en ese cargo, pues pasó del ridículo a la ignominia: primero informó festiva que ya tenían la orden de aprehensión, para detener a Benjamín Medrano Quezada, después que ya lo andaban buscando, luego que ya estaba localizado, pero después desilusionada in­formó que el Fiscal no lo podía detener que porque estaba amparado. ¡Qué frustración!

“ES LO mismo que me platican algunos policías honestos: ‘¿De qué chingaos sirve que detengamos a los malandros, si en la Fiscalía los sueltan por una lana?, ¡no se vale, porque luego en venganza hasta nos andan matando!’.

“Y LA verdad, en muchos casos es así, este pinche desgobierno está podrido!”.

-¡VÁLGAME Dios! Así es que ahora en este ‘desgobierno’ ya ni se acuerdan que don Benjamín tiene una orden de aprehensión, por haber defraudado al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas (FENAZA) 60 millones 100 mil pesos, como lo reveló la propia señorita Humbelina en su momento, y ahora guardan silencio al respecto como si no conocieran, ¡Madre Mía, qué horror!

“PERO HAY otra cosa importante, don Benjamín se deslindó del tal desfalco a la FENAZA, al confesar que él no firmó do­cumento o cheque alguno, ya que los que firmaban eran el entonces señor gobernador don Alejandro Tello Cristerna y su señora esposa doña Cristina Rodríguez Pacheco de Tello; por cierto, ¿dónde residen?”.

-SEPA, no lo sé-.

-LO QUE yo sé -toma la palabra don Roberto- es que Alex y su prole siguen vi­viendo en Los Ángeles, California-.

-SON MUCHOS 60 millones 100 mil pesos, y si don Benjamín Medrano confesó que la expareja gubernamental era la que firmaba todo, entonces ¿por qué no los han citado para que vengan a Zacatecas a decla­rar ante el Ministerio Público?

“¡AY NO, qué manera tan absurdo de procurar justicia tienen tanto el señor Fiscal Murillo, como el señor gobernador!”.

-POR ESO en Zacatecas todo está de cabeza, tanto, que don David no sólo ha perdido la vergüenza, sino hasta empleos formales, ¿cuándo se había visto esto?-.

Los Asesinatos de Ayer Miércoles

A PLENA luz del día asesinaron a balazos a un empleado del auto lavado “Mustang”, e hirieron a otro dentro del conocido negocio, ubicado a un costado de la carretera estatal 181, en Cieneguitas, comunidad pertene­ciente al municipio de Guadalupe.

“EL COBARDE y alevoso ataque arma­do cometido por delincuente encapuchados que llegaron en un vehículo, bajaron de él, entraron al ‘Mustang’ y dispararon en contra de los dos lavadores de vehículos, matando a uno y dejando gravemente herido a otro para enseguida huir del lugar con asombrosa tranquilidad y facilidad, no es la primera vez que sucede: esta es la tercera ocasión”.

-A VER, a ver ¿cómo está eso de que es la tercera ocasión en que los Malos Organi­zados llegan a esa empresa y disparan contra los trabajadores?-.

“EN MIS archivos tengo registrados otros dos ataques armados contra trabajadores del ‘Mustang’.

“EL ANTERIOR ataque armado con­tra trabajadores del ‘Mustang’ sucedió el pasado 3 de febrero de 2022, cuando alre­dedor de las 12:00 del día llegaron varios pistoleros encapuchados y disparos contra uno lavador quien falleció de inmediato: los criminales salieron del lugar, abordaron el automóvil en que llegaron y en un dos por tres desaparecieron como si la tierra se los hubiera tragado, dejando a su víctima enme­dio de un gran charco de sangre.

“EL PRIMER ataque armado sucedió también a plena luz del día, el 20 de diciem­bre de 2021, cuando el reloj marcaba la 1:00 de la tarde y, ante numerosos testigos, dos criminales armados entraron al ‘Mustang’, y a quemarropa le dispararon a uno de los trabajadores, quien ensangrentado cayó al piso, mientras que los matones a sueldo al servicio del ‘narcotráfico inteligente, como lo reconoce ‘El Rey David’, abandonaban el autolavado sin dejar huella alguna.

“POR SUPUESTO, en ninguno de los tres ataques armados en el autolavado ‘Mustang’, que provocaron tres muertos y un herido, hubo detenidos, lo que demuestra la perversa impunidad que tiene el narco, ¿de a cómo sería el billete?”.

-A VER -dice doña Petra-: me puede repetir cuando fueron los dos primero ataques armados contra los empleados del ‘Mustang’?-.

-EL PRIMERO que tengo registrado fue 20 de diciembre de 2021, el segundo sucedió el 3 de febrero de 2022, y el tercero ayer miércoles-.

-VAYA, vaya, vaya. Los tres letales ataques armados se llevaron a cabo en este gobierno, ¿seguro que no hay otros anteriores?-.

-SON LOS datos que yo tengo, doña Petra-.

-¿NO HABRÁ gato encerrado, en esos letales armados que han costado igual nu­mero de fallecidos?-.

-TOCA A la Fiscalía General de Justicia investigarlo y sí, sí es sospechoso que estos ataques armados al ‘Mustang’ se den a partir de la llegada de este desgobierno y no haya detenidos, ¿extraño, no?-.

-¡JA! CON el ‘David Corleone’, lo extra­ño es cotidiano-.

“AYER miércoles se cometió otro ase­sinato: un hombre fue ejecutado a balazos y su cadáver, que fue trasladado en una camioneta a la carretera federal 45, y fue arrojado en el tramo Osiris-Aguascalientes, a la altura del kilómetro 100, a eso de las 8:00 de la mañana.

POR SUPUESTO no hubo detenidos y el cadáver de la víctima llevado al Semefo para practicarle la necropsia de ley; su cadáver, ‘no identificado’, continúa en la morgue de la capital del estado”.

-¡DIOS DE mi Vida, no hay un sólo día en que no se cometa, al menos, un homicidio doloso, ¡cuánta impunidad!-.

Las Desapariciones dolosas

“HOY, continuando con la labor social que ejerce nuestro Diario Página 24 Zaca­tecas, se publican las Cédulas de Búsqueda de ERIKA VASTI YÁÑEZ IBARRA de 27 años, desaparecida en Calera, Zacatecas, el 7 de febrero de este 2023.

LA DE JESÚS VILLALOBOS PINEDO de 31 años, desaparecido el 7 de febrero de 2023, en Fresnillo, Zacatecas.

ADEMÁS DE la foto de un hombre no identificado que fue atropellado por un vehículo en la ciudad de Fresnillo el pa­sado 5 de febrero, quien se encuentra muy grave en el Hospital General; se publica su foto por si alguien lo identifica, nos haga el favor de comunicarse al teléfono (493) 93 2 14 95.

Los Dineros del Presupuesto

-PUES EL Enrique Laviada Cirerol, di­putado emecista, asegura el Arturo Nahle García, titular del Poder Judicial (al que le gusta comer en restaurantes “cuando pagan sus amigos”), y el Fiscal Pancho Muri­llo, ahora sí este año tienen presupuesto suficiente para trabajar y entregar buenos resultados, pero que los legisladores les van a cuidar las manos para que el billete no vaya a desviarse a otros rubros (o a sus bolsillos) que nos sea en ‘equipo, inteligen­cia y vehículos, así lo declaró:

‘HE PLANTEADO que debemos seguir la lógica para que los gastos de operación sean más importantes que los gastos admi­nistrativos o burocráticos. El gasto operativo es clave, es decir patrullas, equipo, arma­mento, capacitación, logística, tecnología. En eso debemos invertir y sentarnos a hablar de manera concreta sobre este tema.

-OJALÁ Y así sea y no haya ‘ratelladas’-

-DON RAFAEL Muñoz del Cojo, presi­dente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Zacatecas, se nota seriamente preocupado. Hoy, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, en entrevista con nuestro compa­ñero Reportero Manuelito Caldera, el con­notado empresario revela que la temporada de vacaciones decembrina no fue buena, y menos el pasado Puente del 5 de febrero, pues tuvieron más de 50% de habitaciones desocupadas-.

-PUES ES culpa de la maldita violencia y la inseguridad -madre Teresa- la gente nomás oye el nombre de Zacatecas y busca dónde refugiarse: somos el estado más inseguro de Mexico, en donde hay más asesinatos per capita; y en la pérdida de empleos somos el único de todo el país, esto ya se está poniendo color de hormiga, o sea: estamos de la chin ga da-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.