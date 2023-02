Colectivo Vanguardia Invita a la Exposición de Fotografías Intervenidas Re-invenciones

Se Presenta hoy en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez

Por Manuel Caldera

En conferencia de prensa efectuada en la Galería Godiva, integrantes del colectivo Vanguardia Arte y Cultura Zacatecas, reite­raron la invitación para asistir a la próxima exposición de arte “Re-invenciones”, que se presentará en una de las salas tempora­les del Museo de Arte Abstracto “Manuel Felguérez” hoy viernes 10 de febrero a las 6:00 de la tarde, y que permanecerá por lo menos un mes para luego ser trasladada a Chicago, Illinois, y Los Ángeles, California, Estados Unidos.

La muestra de arte comprende fotografías intervenidas por diversos artistas zacateca­nos, tanto exponentes consolidados como jóvenes artistas que integran el colectivo de arte y cultura Vanguardia.

Juan José Macías, integrante del colectivo, resaltó que hay un diálogo entre la fotogra­fía y la pintura, por lo que la intención de la exposición tiene el sentido de revalorar a la fotografía como arte, “apartarla un poco de lo comunicativo y lo dativo, para convertirla en algo que es ella misma, algo autónomo y negativo, no en el sentido nega­tivo de que sea malo, sino de que no acepta ser ese medio de comunicación la que ha sido destinada por mucho tiempo. Se llama reinvención, reinventar. No sólo se trata de reinventar la fotografía como arte autóno­mo como servicio de lo comunicativo, sino también se trata de reinventarla a propósito de reinventarla en otras expresiones. Por eso cuando se habla de fotografía invertida, se habla de un binomio también, lo que hace el artista gráfico y el fotográfico, que incluye elementos de un artista plástico. No le agrega significados, sino que le agrega significantes”.

Detalló que esta iniciativa surge del co­lectivo como parte del trabajo para exponer tanto en Zacatecas, como en las sedes de la unión americana, que se logró gracias al diálogo con diversos clubes y federaciones migrantes.

Además, Juan José Macías, resaltó que no sólo se trata de una exposición, sino más bien de una “instalación” ya que son fotografías intervenidas, tanto con la plástica como con la escultura, entre otros elementos:

“Van conviviendo los diferentes lenguajes en una instalación y donde cada uno de los elementos habla por sí mismo y se integra en una exposición colectiva, donde en su totalidad habla por cada uno y por todos. Hay una multiplicidad de voces que será interesante conocer en esta exposición”, terminó.