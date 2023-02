Este año Pavimentaremos más de mil Kilómetros de Caminos: G. Carrillo

“Tenemos el Recurso Humano y Económico Para Hacerlo”, Presume

Por Manuel Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación, Guillermo Carrillo Pasillas, secretario de Obras Públi­cas, mencionó que continuará la programa­ción del rescate carretero, además que luego de la plenaria municipalista convinieron diferentes proyectos junto con los alcaldes a fin de atender caminos y carreteras para las diversas demarcaciones.

Expuso que han entablado diálogo con los alcaldes, ya que algunos han planteado utili­zar todo el recurso para este tema, como por ejemplo Villanueva, Nochistlán y Francisco R. Murguía “Nieves”, entre otros. Dijo que esto no impedirá continuar atendiendo otros proyectos que ya se habían pactado desde la Secretaría de Obras Públicas (SOP).

“Otro de los temas importantes, es el ca­rretero, por lo que destinaremos gran parte de nuestro presupuesto para esto. No vamos a parar, pues ahorita tenemos más de 195 contratos, por lo que no pararemos. Entonces terminando estos seguiremos para no dete­nernos, por ejemplo no queremos dejar las obras hasta el último año. Ahora terminamos un proyecto y nos pasamos a otros de inme­diato con lo pactado en las reuniones. Con la Secretaría signaron más de 32 municipios, son más que en años pasados, porque en esta Plenaria hubo más respuesta. Entonces sobre ese mismo rumbo que estamos trabajando el gobierno, presidentes y diputados, podemos ir en un mismo rumbo y sacar adelante las carreteras. Porque nos hemos comprometido en este año a pavimentar más de mil kilóme­tros de caminos. Eso es mucho avance y es una proyección importante, pero lo decimos porque sí tenemos el recurso humano y el económico para hacer este tipo de acciones”.

Además, sobre otros proyectos que ya fueron arrancados, como en el caso de las Casas del Bienestar, mencionó que no han dejado de trabajar para su conclusión. Recordó que han avanzado en el Mercado de Jalpa, los almacenes de gobierno del estado; así como en el caso de las Villas Olímpicas, entre otros proyectos que iniciarán en próximos meses.

También comentó que continúan revisando el proyecto para el segundo piso del bulevar metropolitano, que incluye diversos factores y estudios que deberán trabajar junto con varias instancias federales y estatales, como en el caso de la Secretaría de Comunicaciones y Trans­portes (SCT). Este proyecto abarcará más de tres kilómetros, iniciando desde el puente que conecta el Hotel Don Miguel hasta la Presiden­cia de Zacatecas en el Bulevar metropolitano. Además, dijo que tendrán que socializar el proyecto y revisar todos los protocolos para no afectar a los comercios, la propia vialidad y a los usuarios del transporte público, entre otros.