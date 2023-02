Paramos Labores en Odontología, por Violación al Contrato Colectivo de Trabajo: María Salazar

Enumeran una Serie de Abusos

Por Nallely de León Montellano

Este jueves personal de la Unidad Aca­démica de Odontología (UAZ) realizó un paro de labores en el Campus ubicado en el municipio de Guadalupe, debido a la falta de atención en el contrato colectivo de trabajo por parte de las autoridades desde hace al menos seis años.

Alrededor de 25% de docentes que no tienen plaza están siendo afectados por dicha problemática, además del personal “precario” que ha sido contratado sin ningún tipo de prestación y seguridad laboral, y el personal de base quien tiene derecho a una serie de movimientos cada dos años por contrato colectivo, lo cual hasta el momento no se ha promovido.

Rosa María Salazar Ortiz, licenciada en enfermería, refirió ante Página 24 Za­catecas que desde 2017, no se han ocupado las plazas del personal jubilado de manera formal aun existiendo las bases, lo cual ha generado inestabilidad entre el personal su­plente de dichas plazas, violando el contrato colectivo de trabajo.

Expuso que la actual administración aca­démica ha precarizado las condiciones de trabajo del personal que ha ingresado recien­temente, ya que no gozan de prestaciones laborales apegadas a la ley y, del mismo modo, no gozan de derechos sindicales.

“Existiendo las bases no se convocan, se ha hecho la petición al sindicato ya las autoridades competentes y no hemos tenido respuesta, no hay seriedad en las propuestas y solamente nos dan largas”, señaló.

Denunció que la postura de las autoridades académicas se ha mantenido en omisión, toda vez que, pese los constantes acerca­mientos no han brindado respuesta para ofrecer alternativas a sus demandas.

La docente afectada advirtió que no ce­sarán su acciones de protesta en tanto las autoridades no se acerquen a negociar las demandas expuestas por las y los incon­formes; asimismo, explicó que el próximo 16 de febrero presentarán un plebiscito de estallamiento a huelga ante las autoridades.

Derivado de esta acción, un aproximado de 200 estudiantes se verán afectados por la suspensión de clases, sin embargo, el personal académico inconforme considera que la afectación del plantel es la única alternativa para conseguir una respuesta favorable solicitada desde hace seis años.

Finalmente, exhortó a las autoridades uni­versitarias emitir una pronta y seria respuesta, así como sensibilidad ante la situación que aqueja al personal académico.