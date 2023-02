Mi Jardín de Flores

No Tengo Miedo a la Cárcel: Tello

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“No tengo miedo a que si llega otro partido me vayan a meter a la cárcel. Me meten ‘madres’. A mí no me meten por nada”: Alejandro Tello Cristerna.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 10 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Mientras Haya Impunidad, Continuarán los Ríos de Sangre

-¡DIOS DE mi Vida, no cesan los homicidios dolosos, son tema de todos los días, la sociedad vive espantada y con el Jesús en la boca! -Y ASÍ continuará mientras haya impunidad en el estado, yo no sé qué chingaos tiene en la cabeza el ‘David Corleone’, que no puede o no quiera meter orden, paz y tranquilidad como lo prometió en su campaña electoral fraudulenta-.

-AYER, como lo informa hoy viernes nuestro diario Página 24 Zacatecas, se cometieron, al menos, ¡siete asesinatos!-.

-¡JESÚS, María y José! Por eso el turismo se niega a ir a la capital del estado, sé que a muchos visitantes los han asaltado en las carreteras y que no solamente les roban sus vehículos, sino hasta su dinero y objetos personales, a varios los dejan en ropa interior, con el peligro de muerte por hipotermia; y hasta 50% de los pobres desplazados se niegan a regresar a pesar de la presencia policía estatales, municipales, de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en esos lugares, como hoy lo revela don Marco Vargas Duarte-.

-LA MATAZÓN de gente comenzó alrededor de las 11:00 de la mañana cuando, sobre la calle Porvenir, de la comunidad Cieneguitas, perteneciente al municipio de Guadalupe,asesinaron a balazos a tres jóvenes de entre 20 y 25 años.

NO HAY detenidos, los asesinos pelaron gallo tranquilamente.

POCO DESPUÉS, en la calle Sabaos, colonia Esparza, en Fresnillo, un individuo de aproximadamente 41 años, murió acribillado.

TAMPOCO HUBO detenidos.

-EL SIGUIENTE caso es para refl exionar ampliamente: por la tarde, un padre de familia llegó en una camioneta Chevrolet S-10, a su casa ubicado en la calle 12 de Diciembre, colonia Luis Donaldo Colosio, en la cabecera municipal de Guadalupe, y después de dejar a sus hijos, varios criminales lo rafaguearon y le arrancaron la vida.

AQUÍ ENTRA la refl exión: con plena seguridad, los asesinos del hombre de la camioneta, lo estuvieron cazando y, en el momento oportuno, para no lastimar a los niños, lo acribillaron… ¡pero el asesinato se cometió a unos pasos de las instalaciones de la Secretaría Pública y la Policía Estatal.

“Y NO sólo eso, sino que los ineptos y corruptos policías llegaron al lugar del crimen mucho tiempo después de que los matones a sueldo habían huido, ¿no se les hace sospechoso?

-POR SUPUESTO: en primer lugar fue muy cerca de sus ‘dominios’ donde debe de haber más vigilancia y un programa de prevención y vigilancia para impedir estos casos; no es posible que en sus propias narices haya ocurrido este homicidio doloso y no solamente no se hayan presentado al escuchar el sonido de los balazos, sino no haber podido detener a los Malos Organizados; raro, muy, muy raro. La impunidad sigue a fl or de piel y don David ni siquiera hace comentario alguno sobre éste y los demás homicidios: puros taches saca este señor-.

-MÁS TARDE, al fi lo de las 18:00 horas, gracias a un reporte recibido al 911, un sujeto fue encontrado tirado con varios balazos en su cuerpo, en el camino de terracería a un lado del Fraccionamiento Balcones, en ese infi erno que es Fresnillo; paramédicos, al llegar al lugar del crimen, se dieron cuenta que el individuo ya había pasado a ‘mejor vida’, por lo que los del Forense se hicieron cargo del cadáver.

“NO, NO hay ningún detenido.

“FINALMENTE, al filo de las 8:00 de la noche, en la vulcanizadora “Llantas El Muéganos”, ubicada en la calle Mina San Felipe, colonia la Minera, a pocos metros de la Presidencia Municipal de Zacatecas, criminales armados y encapuchados llegaron al modesto negocio y dispararon plomazos matando al propietario del lugar, quien era conocido como ‘El Muégano’, e hiriendo gravemente a dos de sus trabajadores.

TAMPOCO en este hecho, letal y sangriento, hubo detenidos.

-LA VIOLENCIA y la inseguridad -truena doña Petra- cada vez están peor: asesinan a balazos a gente inocente a unos pasos de palacios municipales e instalaciones policia- cas y al ‘David Corleone’ le vale una ching… (censurado), ¡cínico!-.

Los Desaparecidos

SIGUIENDO con su labor social, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica hoy viernes la Cédula de Búsqueda de: J. CRUZ VALENZUELA GONZALEZ de 41 años, desaparecido en Villa Hidalgo el 6 de febrero de 2023.

-QUIERA mi Padre Dios que regrese pronto a su hogar sano y salvo-.

Que Pavimentarán mil Kilometros de Caminos en 2023

¿HOY LEO que don Guillermo Carrillo Pasillas, secretario de Obras Publicas, del Gobierno del Estado, asegura que en este año ‘pavimentarán más de mil kilometros de caminos’, lo que equivale casi casi a una carretera de dos carriles a la capital de Zacatecas, a la capital de Chihuahua, lo que me parece inverosímil-.

-MMM… yo creo que el tal Guillermo Carrillo se las tronó, yo no he sabido de un gobierno que pavimente mil kilometros de caminos en un año; el Guillermo está pedorro-.

-BUENO -interviene don Roberto que sabe mucho de esto- yo puedo asegurar y hasta apostar lo poco que tengo, a que Guillermo miente o no sabe de lo que habla, comenzando por el verbo: pavimentar no es igual que asfaltar, como tampoco lo es revestir.

“Y LO que vienen haciendo, según lo ha dicho David Monreal, es tapar baches y revestirlos con asfalto. Pavimentar es muy costoso: el precio del cemento hidráulico está por los cielos y la mano de obra es muy cara, brincos diera que se estuvieran pavimentando caminos.

“EN CUANTO a carreteras, Guillermo dijo lo siguiente: ‘Otro de los temas importantes, es el carretero, por lo que destinaremos gran parte de nuestro presupuesto para esto. No vamos a parar, pues ahorita tenemos más de 195 contratos, por lo que no pararemos. Entonces terminando estos seguiremos para no detenernos, por ejemplo no queremos dejar las obras hasta el último año. Ahora terminamos un proyecto y nos pasamos a otros de inmediato con lo pactado en las reuniones. Con la Secretaría signaron más de 32 municipios, son más que en años pasados, porque en esta Plenaria hubo más respuesta. Entonces sobre ese mismo rumbo que estamos trabajando el gobierno, presidentes y diputados, podemos ir en un mismo rumbo y sacar adelante las carreteras. Porque nos hemos comprometido en este año a pavimentar más de mil kilómetros de caminos. Eso es mucho avance y es una proyección importante, pero lo decimos porque sí tenemos el recurso humano y el económico para hacer este tipo de acciones’.

-PUES COMO dijo Santo Tomás, ‘hasta no ver, para creer’, porque aunque no soy experta en eso, los comentarios que yo he oído, es que esas pinchurrientas capitas de asfalto que vienen poniendo, con un aguacero se las va a llevar la ching… (censurado), cosa que no pasa con el pavimento de cemento hidráulico-.

-PUES YO les doy el benefi cio de la duda, de eso no entiendo nada, pero lo que dice don Roberto, es convincente: esas carpetitas de asfalto son como un Mejoral, para una migraña.

BUENO, me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.