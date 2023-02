Denuncian Comerciantes Falta de Espacios Dignos Para Venta

Son Hostigados por el Gobierno de David Monreal

Por Nallely de León Montellano

Comerciantes de la capital denunciaron ante Página 24 Zacatecas la falta de apoyo y sensibilidad por parte de las autoridades estatales para ofertar su mercancía en espacios dignos para con ello abonar a la recuperación económica de la entidad.

Jaime Robles, coordinador general de la expoventa del 14 de febrero, resaltó que más de 120 comerciantes se encuentran molestos, debido que, este año el tianguis del 14 de febrero se instalará en las inmediaciones del Jardín Independencia, lugar que, aseguran, no es apto para la instalación de carpas de 3×6 y mobiliario al ser un espacio público reducido.

“La tristeza que me da es que yo tengo un padrón de, entre 100 y 120 comerciantes que no caben en el Jardín Independencia, tuvimos que recortar el padrón y en asamblea quedamos que aquel compañero que viniera a las reuniones no íbamos a darles un espacio porque no cabemos”, señaló.

Un total de 65 comerciantes son los que podrán ofertar sus productos durante la temporada del 14 de febrero, lo que indica 50% ausencia de comerciantes en relación con años anteriores donde la instalación del tianguis era en plazas grandes como la Bicentenario y Plaza de Armas.

Jaime Robles aclaró que algunas de las personas que no podrán instalarse en este tianguis, serán tomadas en cuenta para participar en otros eventos culturales alusivos a la fecha del amor y la amistad.

“Lo que queremos es que los comerciantes saquen su inversión, si vendemos 50% yo creo que ya es ganancia, lo único que nosotros le pedimos al gobierno y a la ciudadanía es que nos apoyen como comerciantes porque muchas familias vivimos de esto”, agregó.

Explicó que las carpas que poseen los comerciantes fueron compradas por indicaciones de administraciones pasadas para dar una vista adecuada al tianguis del 14 de febrero, sin embargo, el gobierno de David Monreal Ávila no lo está tomando en cuenta para ubicarlos en un lugar público con espacio suficiente para la instalación de distintos puestos.

Detalló que, una gran mayoría de los puestos instalados estarán a pie de calle, lo que eleva la posibilidad de que sean arrollados por un automóvil, entre otros riesgos, por lo que, responsabilizó directamente al gobierno del estado en caso de que algo malo les suceda.

Finalmente, dijo que el ayuntamiento de la capital, ofreció vigilancia policial a través de rondines de manera periódica del 10 al 15 de febrero, fecha en que el tianguis del amor y la amistad permanecerá instalado en el Jardín Independencia.