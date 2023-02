Taxistas Esperan ser Tomados en Cuenta Sobre Construcción de un Segundo Piso en el Bulevar

Es un Tema del que Poco se Sabe y Atañe a Todo Zacatecas: Galaviz

Por Manuel Domínguez Caldera

Javier Galaviz González, representante del Movimiento Nacional Taxista en Zacatecas, comentó que desconocen el tema de las obras de un segundo piso en el bulevar que conecta la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, ya que si bien se ha informado sobre la posibilidad de una obra de infraestructura vial de esta magnitud, no se ha convocado a todos los gremios de transporte para conocer si habrá impactos hacia sus labores al frente del volante.

En entrevista para Página 24 Zacatecas, indicó que no han sido partícipes de las reuniones entre los representantes del gobierno, además dijo que consideran que no se ha dado la correcta difusión sobre los planes que se pretenden realizar, ya que esto involucra tanto a la sociedad en general, así como a los sectores comerciales, educativos y de transporte, entre otros.

“Es un tema que desgraciadamente desconocemos, porque no ha sido sufi cientemente difundido o no hemos sido partícipes de esas reuniones para discutir las nuevas modalidades de transporte. Nosotros apostamos a que seamos tomados en cuenta los taxistas, tanto los concesionarios como los operadores, para que de este modo podamos proponer lo que nos benefi cie como sector del transporte público. Nosotros desconocemos, pero sabemos que quitar uno o dos carriles al principal bulevar será difícil, no sabemos qué tanto nos afectará a los taxistas como a todos los ciudadanos”.

Por último, sobre los sitios de taxis, dijo que hasta el momento se han respetado estos espacios que ya se han establecido durante varios años. Sobre todo porque muchos de los ciudadanos ya conocen a los choferes y toman con más confianza este servicio.

Además, en cuanto a la seguridad de los operadores y los usuarios, confi rmó que esperan que la administración de gobierno del estado pueda ayudar en la implementación de protocolos de seguridad.

Sobre todo por las propuestas que ya han difundido desde el gremio taxista, para que las unidades sean equipadas con dispositivos y tecnología conectada a las corporaciones de seguridad pública, para mejorar la seguridad en cada traslado, tanto para los choferes como para los propios usuarios.