Urge Reactivar la Economía de Zacatecas: Rafael Candelas

“La Deuda nos ha Hecho Mucho Daño”

Por Manuel Domínguez Caldera

En entrevista para Página 24 Zacatecas, el experimentado político Rafael Candelas Salinas, declaró que si bien la entidad pasa por diversos problemas, las autoridades deben continuar reactivando los sectores productivos, comerciales y turísticos, a fin de recuperar la estabilidad en la economía y sobrepasar la crisis que dejó la contingencia sanitaria.

Además, recomendó privilegiar finanzas sanas y no contraer más deuda, sobre todo por las viejas prácticas que han mantenido al estado en número negativos por los préstamos y deudas contraídas durante administraciones pasadas, sobre todo por la contraída en el gobierno del priísta Miguel Alonso Reyes.

Rafael Candelas, exdiputado y expresidente del PRI Municipal, coincidió en que la prioridad deberá ser reactivar los sectores que por vocación han traído desarrollo económico al estado, tanto el sector turístico, como la minería, el comercio, entre otros.

“En materia financiera debemos tener un manejo responsable, y administrativamente un manejo sólido, por eso las finanzas en el estado han sido conducidas de manera eficiente. Luego de una situación muy complicada que venía padeciendo Zacatecas, no sólo de un año o dos, sino desde el 2010 en adelante, sobre todo con la deuda que nos heredaron, sobre todo por el sexenio que se caracterizó por endeudar al estado y tener un mal manejo de las finanzas públicas”.

“Me parece que ahora hay que reconocer que somos un estado que no se ha endeudado y que tiene un manejo adecuado de las finanzas; sin dejar de mencionar que no hemos tenido déficit, por lo que esto puede ser un buen inicio. Falta generar mayores posibilidades de crecimiento económico para los empresarios, comerciantes y la propia ciudadanía. Me parece que se tendrá que trabajar un poco más en ese sentido, y seguir manejando bien las finanzas”.

“También nos afectó mucho el tema de la pandemia, pero creo que ahora tendremos que impulsar mucho el sector productivo, me parece que habrá que inyectar mucho recurso al campo, además que se canalice bien con investigación y análisis de las áreas que pudieran producir más. También hay que apostarle al turismo, porque Zacatecas tiene una vocación en el tema y por ello tenemos que impulsar y dar promoción, para atraer al turismo internacional y al nacional”, resaltó.