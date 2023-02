Mi Jardín de Flores

Los Narcos se Pitorrean de David

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘(Los gobernadores de San Luis Potosí y Zacatecas) nos hemos comprometido a poner recursos públicos, colaboración para operativos conjuntos de combate al delito, la coordinación en materia de desarrollo económico y cultural, porque el asunto de seguridad no sólo es del combate al delito, sino de atención a las causas y por eso esta vecindad será virtuosa’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 11 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Los narcos se Pitorrean de David y su Convenio con SLP

“DE PLANO -abre nuestra conversación don Roberto-, este ‘gobiernito’ de David Monreal Ávila, vale para puras vergüenzas: hoy, con el gobernador de San Luis Potosí (SLP), Ricardo Gallardo Cardona, fi rmó un ‘convenio de colaboración en materia de seguridad pública’.

AMBOS mandatarios se comprometieron a ‘pacifi car la zona fronteriza’; hasta la capital del vecino estado acudieron el propio David Monreal, la secretaria general de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales; el fi scal general de Justicia del Estado, Francisco José Murillo Ruiseco y otras personalidades para hacer ‘bulto’).

“DE AMBOS lados hicieron compromisos, pero como nuestro desgobernador es bueno para la demagogia, soltó de su ronco pecho que: ‘Nos hemos comprometido a poner recursos públicos, colaboración para operativos conjuntos de combate al delito, la coordinación en materia de desarrollo económico y cultural, porque el asunto de seguridad no sólo es del combate al delito, sino de atención a las causas y por eso esta vecindad será virtuosa’, subrayó.

“ADEMÁS se pactó que también en los temas de desarrollo y económico y culturales, ‘El Xantolo estará en Zacatecas y el Festival de Zacatecas estará en San Luis Potosí”.

-PUES ME parece muy bien ese convenio, quiera mi Padre Dios que tenga éxito-.

-¡UYYY, madre Teresa!, al ‘David Corleone’ no hay que creerle ni el Dios Bendito, ese no cumple ni las promesas que le hizo al pueblo cuando andaba mendigando el voto que lo llevó a la Casa de los Perros, menos lo hará con éste convenio fi rmado con su homólogo de SLP; el de Plateros no tiene palabra ni vergüenza-.

-PUES ayer mismo (viernes) los narcos celebraron con ‘beneplácito’ tal convenio entre los dos gobernadores, asesinando a dos hombres a los que colgaron de un árbol en la plaza principal de la comunidad de La Victoria, municipio de Pinos, en los límites con San Luis Potosí: le amargaron el convenio a David.

“LAS víctimas tenían huellas de tortura y les colgaron una cartulina con una narcoamenaza; trascendió que iba dirigida a las autoridades zacatecanas, aunque éstas fi ltraron que los amenazados eran de otro cártel del narco, ¿a quién creerle? “LA GENTE de Pinos, en este gobierno está más que aterrorizada, no hay que olvidar que también allá se han incrementado los asesinatos, recuerden que en ese municipio asesinaron a balazos al general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas.

“PINOS es un municipio cien por ciento priísta, y me dicen que sus habitantes esperan con ansia la votación de Revocación de Mandato, para sacar de Palacio de Gobierno a David Monreal, pues con él se incrementó el desempleo, la violencia y inseguridad además de que la economía sufrió un severo revés.

OTRA CARCAJADA del narco que se escuchó fuerte, fue el asesinato del excomandante Manuel de Jesús Chávez Reyes, mejor conocido como ‘El Comandante Pájaro’, quien era el director de la Policía Estatal Preventiva, de donde fue removido a otra área el pasado 1 de febrero, para dejarle ese espacio a gente de confi anza que trajo de fuera el nuevo secretario de Seguridad Pública: el general Arturo Medina Mayoral.

“ESTE ASESINATO del connotado ‘Comandante Pájaro’, que es otro fuerte revés al gobierno de David, sucedió al fi lo de las 6:50 de la mañana, en su casa ubicada en la calle Quinta San Gabriel, fraccionamiento Las Quintas, municipio de Guadalupe, cuando varios matones a sueldo llegaron al domicilio de ‘El comandante Pájaro’, abrieron la puerta violentamente, entraron y le dispararon a quemarropa, muriendo al instante el servidor público.

“Y COMO siempre sucede en estos casos (en lo que va del año han sacrifi cado a siete policías y todo indica que en este 2023, Zacatecas seguirá siendo ‘medalla de oro’ a nivel nacional) el ‘gobiernito’ que padecemos los zacatecanos dijo que ‘no descansará hasta no atrapar a los asesinos’, por lo que ya ‘se realizan trabajos de análisis, inteligencia y de campo que se requieran, a fi n de ubicar a los responsables’.

“SEGÚN trascendió, al fi nalizar la primera quincena de febrero varios policías estatales van a renunciar ‘por falta de garantías’, para hacer su trabajo”.

-EL CRISTO del Santo Entierro los ilumine y los proteja-.

-FINALMENTE, ayer alrededor de las 10:00 de la noche, en el bar West ubicado en la esquina de la calle Hidalgo y Aldama, en el mero centro de Calera de Víctor Rosales, un joven que se encontraba en esa famosa ‘emborrachaduría’ fue baleado por narcosicarios que entraron al susodicho bar y le dispararon en varias ocasiones.

A LOS pocos minutos llegaron paramédicos quienes, al ver que todavía respiraba, el chavo fue trasladado en una ambulancia al Hospital Comunitario en donde cirujanos y enfermeras luchan por rescatarlo de las garras de la muerte.

“EN SÍNTESIS: ayer, en un día califi – cado como ‘tranquilo’ por el ‘gobiernito’ de David Monreal, ‘nomás’ se cometieron tres asesinatos y un herido grave a balazos”.

Continúan las Desapariciones Forzadas

HOY SÁBADO, continuando con su labor social, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la Cédula de Búsqueda de: JOVANY CRUZ SILVA de 24 años,- desaparecido en Pinos, Zacatecas, el 8 de enero de 2023.

Doña Sara Sigue Uniendo a los Comerciantes Ambulantes… ¡en su contra!

-¿QUE LA señora doña Sara Hernández Campa, presidenta honoraria del SEDIF, ¿es ‘Fifí’?-.

-BUENO, la Sara es de origen humilde como nosotros, pero tal vez ahora con tanto poder se crea o sea ‘Fifí’, porque ‘David Corleone’ sí es multimillonario, además de que por manos de la Sara, en su calidad de presidenta del SEDIF, han pasado cientos de millones de pesos, y es posible que varios de esos se le hayan pegado-.

-YO LO único que sé es que a David -dice don Roberto- , Sara es como la ‘Mamá Conejo‘, pues le ha dado seis hijos -uno de los cuales participó en el asesinato a golpes del joven universitario Ávila Correa, van sus nombres-:

DAVID Eulogio.

CARLOS.

CATALINA Sarahí.

LEONARDO.

FELIPE y, CAMILA.

“ELLOS, se puede decir, sí son ‘fi fís’ pues los crearon en pañales de seda y cuna de oro, pues, como dice doña Petra, David es millonario y más lo será al terminar su sexenio, ¿por qué la pregunta, madre Teresa?”.

-PUES POR los vendedores ambulantes que todos los días van y vienen con sus puestos y mercancía, sufriendo lluvia, viento, frío y en otros más bajo los inclementes rayos del sol para poder alimentar a su familia.

“ESTOS señores comerciantes acostumbraban a poner sus puestos en días especiales en la explanada de la Plaza Bicentenario pero en esta ocasión no lo van a poder hacer por un decreto de la poderosa doña Sara, a la que, como se ve, no le gustan los pobres; bueno, eso lo demostró al retirarlos arbitrariamente de ‘su Plaza Bicentenario’”.

-MUCHA gente, madre Teresa, cambia con el dinero y el poder que adquieren, principalmente los políticos. Pero pues ahora resulta que el ‘David Corleone’, que estaba jodido antes de incursionar en la política, ahora es ‘Don Fifí’.

“Y YO me pregunto: ¿dónde quedó el slogan de mi cabecita de algodón que dice: ‘Por el bien de Mexico, primero los pobres’.

-JA, David lo cambió por ‘el bien de mi familia, primero los Monreal’-.

-PUES en su salud lo hallará.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.