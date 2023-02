Diputados Continúan Exigiendo Comparecencia del Fiscal Murilo

Nos Debe de Informar Sobre las Desapariciones: Guadalupe Correa

Por Rubén Palomo Macías

El diputado panista Guadalupe Correa Valdez, comentó a Página 24 Zacatecas que se ha mantenido al tanto de los exhortos realizados en las sesiones permanentes de la legislatura y un tema importante fue la solicitud de la comparecencia del fiscal del estado, Francisco Murillo Ruiseco, y del nuevo secretario de seguridad pública, Arturo Medina Mayoral, para informar sobre la situación del estado en materia de seguridad y justicia.

“En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) siempre hemos pugnado por la transparencia y hoy no va a ser la excepción. Esperamos con ansias que el gobernador autorice de inmediato al secretario de Seguridad Pública y en el caso del fiscal ojalá que acepte la invitación que se le ha hecho a través del exhorto que fue aprobado”, mencionó.

El legislador apuntó que en los últimos meses se ha mantenido latente el tema de las desaparición de personas en Zacatecas, uno de los casos más sonados fue la desaparición de los jóvenes de Colotlán, sin embargo siguen las notificaciones de desapariciones siguen apareciendo en diversos municipios del estado y por tal motivo es importante que el fiscal acuda al congreso para explicar los avances que se están dando en los casos de dichas desapariciones.

“Tiene que explicar por qué se está yendo tan despacio, en algún momento yo tuve la oportunidad de platicar con el fiscal cuando acudió al congreso a solicitar presupuesto en la comisión y él comentaba que les hace falta mucha policía de investigación, me parce que les faltaban 75 millones para tener un convenio de colaboración con la federación y aumentar el número de policías. Eso lo comenté en la tribuna y le hice un exhorto al gobernador para que se tuviera la mejor policía de investigación del país porque Zacatecas vive un momento muy difícil y si no apostamos a las tareas de inteligencia no se va a poder detener el problema de inseguridad”, añadió.

Respecto a la permanencia de Francisco Murillo al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) Guadalupe Correa dijo que sería importante evaluar la capacidad técnica del fiscal ya que no se puede justificar el hecho de que permanezca en el cargo pero tampoco se puede justificar que se vaya.

“Simple y sencillamente haría la reflexión de que si no se cuenta con las herramientas idóneas para combatir la delincuencia creo que se le debe dar la oportunidad pero eso ya es en un criterio muy personal. Se debería revisar el tema más a fondo”, finalizó.