Mi Jardín de Flores

Le Juegan a El Tío Lolo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘La violencia y la inseguridad disminuyen en turismo en Zacatecas; los visitantes cada vez son menos’: Sinahí de León.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 12 de febrero de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad va en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Les Encanta Hacerle al ‘Tío Lolo’

YO NO me explico ¿por qué las señoras y señores diputados insisten en exigir la comparecencia del señor fi scal general de Justicia del Estado, don Francisco José Murillo Ruiseco, si eso no soluciona para nada los grandes problemas de violencia, inseguridad e impunidad?; está visto desde hace más de seis años, que don Francisco José no ha podido cumplir con su responsabilidad de procurar justicia, por lo que lo más viable es su renuncia.

-LO QUE sucede, madre Teresa, es que a los legisladores les encanta hacerle al ‘tío Lolo’: hace falta que se fajen los pantalones y las mujeres las faldas para decirle al mafi oso del ‘David Corleone’ que ya basta de tanta ineptitud e impunidad, que es necesario que lo cese, o de lo contrario les hacen juicio político a ambas lacras; que ya basta de tantos asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, asaltos en carreteras, robos, el descarado aumento y consumo de drogas que tanto daño hacen a la juventud, etcétera, que no mamen y se pongan a trabajar, pues no es posible que hasta a los policías los sigan asesinando-.

-LA VERDAD, y perdónenme la expresión -toma la palabra don Roberto-, son chingaderas: al ‘Comandante Pájaro’ lo asesinaron a balazos en su propia casa, esto es inaudito, pero además no atraparon a los asesinos, ¿pa’qué queremos policías, guardias nacionales, soldados del Ejército Mexicano, si todos los malditos días se cometen asesinatos y no detienen a ningún sicario?

“EL QUE David diga que los narcos ‘son inteligentes’ no minimiza la responsabilidad que tiene para con el pueblo de Zacatecas; pero ya no es sólo el narco el que rebasó a este ‘gobiernito’, sino también el desempleo, la economía, la falta de oportunidades y la inversión nacional y extranjera, estamos fritos, ni siquiera hay obras más que las pinchurrietas tapadas de baches y carpetitas de asfalto que no durarán más que la víspera; ya verán los resultados de esos parches mal pegados en cuanto llueva”.

-¡DIOS DE mi Vida! Yo ya comparo a mi lindo Zacatecas con el ‘Ánima Sola’: sin cosa alguna que no sean las manos encadenadas y en medio de las llamas del purgatorio, la situación violenta de la inseguridad y la devastada economía nos tiene a toda la ciudadanía con el Jesús en la boca-.

-Y ESO que al mafi oso del ‘David Corleone’, mi ‘cabecita de algodón’ le ha estado aumentando el presupuesto de egresos año con año: para este 2023, la cifra récord alcanza los 37 mil 812 millones 548 mil 822 pesos, cantidad que el sufrido pueblo no lo ve por ningún lado: todos para el vencedor.

“POR CIERTO, en el presupuesto de egresos de 2023, no aparece el de la Sara Hernández Campa de Monreal para su SEDIF, ¿por qué lo omitirían?, el pueblo debe de estar enterado cuántos millones de pesos manejará la Sara”.

-BÚSQUELE bien, no pueden ni deben omitirlo, la ley ordena que deben de publicarse todas las participaciones que reciben las paraestatales, sobre todo cuando son cientos de millones de pesos cada año-.

-Y SI no…

-¿CÓMO de que no? ¡Es a huevo, no importa que sea esposa del gobernador-.

-¡AY, NO! Este gobierno, con don David Monreal, sigue de cabeza: no da una-.

Hay Indignación, Mucha Indignación

-LO COMENTÁBAMOS ayer: hay mucha indignación por el cobarde asesinato del jefe policiaco Manuel de Jesús Chávez Reyes, mejor conocido como ‘El Comandante Pájaro’, pero tal ofensa no sólo es para los policías, sino para la sociedad que no alcanza a comprender cómo es que David rebasó, con mucho, el pésimo gobierno de Alex ((2015-2021), pues siempre confi ó en David, por eso le dio su voto, porque además se apoyó totalmente en el presidente Andrés Manuel López Obrador y de su hermano, el senador Ricardo Monreal Ávila, aunque también persiste la idea de que el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cardenas, mejor conocido como ‘Alito’, negoció el triunfo de David a cambio de impunidad, pues el presidente del PRI estaba a punto de ir a la cárcel por multimillonario peculado, situación que Ricardo salvó a cambio de que David llegara a Palacio de Gobierno-.

-PUES EL ‘David Corleone’ bien puede parodiar al borrachín del FeliPillo Calderón, diciendo que es gobernador de Zacatecas ‘haga sido como haiga sido’, pero la gran perdedora es la Claudia Edith Anaya Mota, quien está convencida de haber ganado la elección y que ‘Alito’ negoció su derrota con ‘El Monris’, para no ser encarcelado.

“Y VEAN lo que sucedió con la Claudia: el ‘Alito’, no conforme con robarle la gubernatura para entregársela a ‘David Corleone’, por meses la tuvo vetada, aunque ahora poco a poco va recuperando terreno y ya la llaman para hacer bola en los eventos del PRI”.

-PERO regresando con el ‘Comandante Pájaro’, la gente anda muy preocupada pues sí a él, siendo un policía muy diestro en el manejo de armas y conocedor de su profesión, lo asesinaron en su propia casa, ¿en qué situación queda el ciudadano de a pie?-.

-PUES DE menos, a borde de la tumba. Dios quiera, don Roberto, que esto que está sucediendo contra el pueblo, no le suceda a los grandes empresarios porque entonces sí ‘arde Troya’ y se acelerará, todavía más, la huida de grandes capitales hacia en estado vecino de Aguascalientes-.

-ESO SÍ, yo recuerdo cuando secuestraron al connotado empresario y constructor Roberto Robles Cervantes, por lo que el grueso del empresariado le exigió la renuncia al Alejandro Tello; pobre, pasó tamaño susto que hasta se le dobló la nariz:

‘LOS ZACATECANOS -decía la carta dirigida al gobernador Tello y a la ciudadanía -tenemos miedo de salir a trabajar, de llevar a los hijos a la escuela, de que los estudiantes no regresen a sus hogares, de convivir con amigos en restaurantes o bares, de salir a practicar algún deporte. En este estado tenemos miedo de vivir.

“CON LA buena intención -continuó la carta-no basta para dar seguridad a los habitantes. (Usted) No está cumpliendo su trabajo de gobernar adecuadamente en ninguno de sus rubros, hay muy poco trabajo, muy poca inversión (se entiende que nadie quiera invertir en un Estado fallido), la inseguridad va en aumento, tenemos los impuestos más altos en la región, impunidad en delitos cometidos, colusión de cárteles con los mandos policiacos’.

‘NO, NO, no. Fue un escandalazo a nivel nacional, estoy segura -dice doña Petraque, si no hubiera aparecido el secuestrado Roberto Robles, ‘El Pinocho de Bernárdez’, hubiera sido obligado a pedir licencia para separarse del cargo de gobernador’.

-PUES ESA carta sigue vigente, lo único que cambió es el destinatario: ayer fue para don Alejandro Tello, hoy es para don David Monreal-.

Las Desapariciones Forzadas a la Orden del día

“HOY DOMINGO nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica dos Cédulas de Búsqueda: la de FRIDA SOFÍA MURILLO RAYGOZA de 20 años, quien desapareció el 11 de febrero de 2023, en Jerez de García Salinas, Zacatecas y, la de SERGIO REYES RAMÍREZ de 42 años, desparecido en Jerez de García Salinas, el 10 de febrero de 2023”.

-DIOS quiera que pronto regresen a su hogar sanos y salvos; debemos de continuar replicando las Cédulas de Búsqueda, con la esperanza de que alguno de nuestros lectores pueda dar informes a los teléfonos que aparecen al margen de las Cédulas de Búsqueda-.

-PUES HOY 12 de febrero, el ‘David Corleone’ cumple un años cinco meses de desgobernador y sigue desdibujado y sin dar color: el próximo 12 de marzo ya se habrá chupado 25% de su sexenio y no se ve la salida de este oscuro y letal puente-.

-Y COMO dijo don Teofilito: ‘ni se verá’-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.