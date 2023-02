“Impunidad Podría Obligar a la Gente a Hacerse Justicia por su Propia Mano”

El Gobierno ha Dejado Crecer la Violencia, la Inseguridad: Obispo Noriega

Por Manuel Caldera

En conferencia de prensa efectuada en la Catedral Basílica de Zacatecas, el obispo Sigifredo Noriega Barceló recalcó que la sociedad no puede acostumbrarse a lidiar con los problemas relacionados con la delincuencia y la violencia en general.

Sobre todo refirió que la sociedad debe exigir resultados a corto plazo ya que muchas comunidades y municipios reportan diversos delitos que impiden el desarrollo económico y social.

“Hay que pensar hacia dónde vamos y qué significa que esto no está controlado, no sabemos por qué razón no está controlado, pero una de las razones es que hay impunidad y cualquiera puede hacer lo que sea, porque no hay castigo, ese es el crudo problema que tenemos. Esto lo que hace es facilitar que la violencia se extienda y que no respete nada, que todo mundo estemos en la situación de zozobra, hemos pasado de la incertidumbre al miedo”.

“Pero tenemos que hacer algo porque no podemos permitirnos esto, las autoridades tienen su responsabilidad para buscar por qué está pasando; y los ciudadanos tampoco podemos estar encerrados en casa, tenemos que salir y buscar el sustento diario”.

“Hay diversos riesgos, cuando se llega a la desesperación la gente quiere hacer justicia por su propia mano, pero no es el camino adecuado. Creo que hay un límite de aguante de parte de la gente, también tiene que haber un límite por parte de la autoridad. Como para decir que vamos a hacer lo que le corresponde a cada quien”.

Asimismo, comentó que han sido informados sobre algunos municipios o comunidades han contemplado cancelar o retrasar sus fiestas patronales, sobre todo por el clima de violencia que afecta a algunos municipios y regiones del estado. Dijo Sigifredo Noriega que dejan la responsabilidad a las autoridades, para que puedan calcular los riesgos.

“La opinión está dividida, pero ellos son los que tienen que calcular los riesgos, porque además de la cancelación se está dando un mensaje negativo, de que no vengan y no se puede, es decir un mensaje pesimista. Creo que hay que cuidar todo esto, y no sólo por no enfrentar situaciones, cerrar la puerta o nos escondemos”.

“Las autoridades tienen la responsabilidad de calcular los riesgos y poner los medios de protección, pero bien sabemos que detrás hay presiones muy fuertes. Esto se ha dejado crecer y se sigue dejando crecer, hasta que haya voluntad política y ciudadana”.