Vivimos en un Estado Fallido y no Sabemos Cuándo Terminará Esta Situación: F. Adame

“En Zacatecas, las Autoridades Están en Complicidad con los Narcos”

* “El Crimen Organizado Sigue Reclutando a Jóvenes”

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, aseveró a Página 24 Zacatecas que la delincuencia organizada está muy enquistada en la entidad y, desgraciadamente, se ha convertido en un estado fallido debido a que el tema no se ha tratado a fondo y de una forma efectiva.

“Se supone que la seguridad a nivel nacional debe ser vista por la federación y a nivel estatal por el mandatario. Ahí no se actúa porque muy probablemente estén autoridades coludidas con los grupos delincuenciales y la sociedad civil estamos en indefensión, no creemos que esto se vaya a solucionar a corto plazo, hasta que no se tomen de forma seria las cartas sobre la mesa”, mencionó.

El coordinador apuntó que la inseguridad y los ataques violentos ha alcanzado a elementos policiacos, conductores de transporte público y a la sociedad en general, sin embargo el sector de la juventud ha sido muy golpeada por el crimen organizado debido a que son recursos humanos para las fi las de los grupos criminales.

“A los jóvenes se les está obligando a participar en la delincuencia organizada, anteriormente se hablaba de que los grupos criminales estaban reclutando jóvenes, allá por Fresnillo, y que solamente de una sola comunidad se habían reclutado a cerca de 70 jóvenes para mandarlos a otros estados. Además esto afecta a hombres y mujeres por igual, recuerdo el caso de unas desaparecidas que hubo allá en la misma región de Fresnillo donde encontraron sobre la carretera a cerca de 20 mujeres”, mencionó.

Faustino Adame comentó que las desapariciones de jóvenes mujeres han aumentado y no descarta que estas desapariciones tengan que ver con el delito de trata de blancas así como es sabido que los jóvenes varones son tomados como milicia de los grupos delictivos.

“Está sucediendo, inclusive se está viendo que están desapareciendo niños para el tráfico de órganos. Es algo grave y lo otro que está pegando muy duro es al campo, se encuentra destrozado y prácticamente ya es otro tipo de gobierno el que tenemos y que no tiene solución y no vemos por donde llegará el final, es un estado fallido”, reiteró.