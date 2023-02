Mi Jardín de Flores

Estamos Perdiendo Todos los Espacios

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Hay que pensar hacia dónde vamos y qué significa que esto no está controlado, no sabemos por qué razón no está contro­lado, pero una de las razones es que hay impunidad y cualquiera puede hacer lo que sea, porque no hay castigo, ese es el crudo problema que tenemos. Esto lo que hace es facilitar que la violencia se extien­da y que no respete nada, que todo mundo estemos en la situación de zozobra, hemos pasado de la incertidumbre al miedo’: Sigifredo Noriega Barceló.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 13 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Estamos Perdiendo Todos los Espacios

NO EXISTE lugar, espacio alguno, que esté libre de los Malos Organizados, esos señores se han apoderado de todo Zacatecas.

-DESGRACIADAMENTE -madre Teresa- así es y el ‘David Corleone’, sigue haciendo gala de ‘me vale madre que sigan matando gente’, claro, como él y su familia tiene guaruras entrenadas en Israel, diestros en las armas y artes marciales, el mafioso goberladrón y su familia se sienten y están muy seguros-.

-A PROPÓSITO de la pérdida de espa­cios, como hoy lo publica nuestro Diario Pá­gina 24 Zacatecas, varias personas jugaban beisbol en un campo deportivo ubicado en la avenida López Mateos, comunidad Hacien­da Nueva, municipio de Morelos, cuando de repente de una camioneta bajaron varios encapuchados armadas hasta los dientes, y aventaron plomazos a diestra y siniestra.

“EN CUANTO oyeron los balazos, varias personas que estaban viendo el jue­go llamaron presurosos y aterrorizados al Sistema de Emergencia, por lo que media hora después llegaron al lugar del crimen paramédicos, quienes al auscultar a tres jugadores que se encontraban tirados en medio de charcos se sangre, fueron auscul­tados: dos de ellos ya estaban muertos, pero el tercero todavía respiraba, por lo que lo trasladaron al Hospital General de la ciudad de Zacatecas, donde lo reportan grave.

“POR LA mañana, una casa de la co­lonia La Toma de Zacatecas, en la mera capital de este ensangrentado estado, fue rafagueada: la familia se echó al piso y las balas les pasaban silbando por encima de sus cabezas.

“FUERON minutos de intenso terror pero, afortunadamente, sólo hubo daños materiales: rompieron vidrios, ventanas y la fachada quedó con tremendo agujerotes; quiero recordarles que esta es la segunda ocasión en esta semana, que el narco rafa­guea este domicilio.

“UN JOVENCITO de 16 años, casi un niño, caminaba por la calle Zinc y casi al lle­gar la calle Ventanal, colonia Los Balcones, en esa ciudad infernal, llamada Fresnillo, fue baleado por dos sujetes que lo cosieron a balazos, a plena luz del día.

“EL CHAMACO, casi un niño, cayó al piso con 10 balazos en su cuerpo, muriendo al instante en medio de un gran charco de sangre: las calles todas, de mi entrañable Fresnillo, al que ya pocas veces me paró por temor a tanta violencia en inseguridad, son terrenos del narco, allá la policía toda vale para pura ching… (censurado).

“Y EN Calera, a la entrada a la comunidad Toribio, a escasos dos metros de las vías del tren, a eso de las 10:00 de la mañana, hom­bres que tripulaban una camioneta arrojaron el cadáver encobijado de una persona.

“EL CUERPO de la víctima está en la morgue en calidad de “desconocido”.

“PARA aquellos que se resisten a creer que los narcos nos robaron todos los espa­cios, aquí están otros cuatro asesinato y un herido a balazos; dos de ellos sacrificados en campo deportivo, además de la enésima baleada a una casa (ésta en dos ocasiones en menos de una semana), ubicada en la mismita ciudad de Zacatecas.

“Y, POR supuesto, en ninguno de estos crímenes hubo o hay detenidos: la impuni­dad reina en el Zacateca$ de los Monreal. Y éstos señores son los que quieren llegar a Palacio Nacional, para conducir las riendas del país”.

-¡DIOS DE mi Vida! Hace unos días me dijeron que en Internet una mujer dijo que sentía vergüenza de ser de Zacatecas; me dolió en el fondo de mi alma, porque a mí nunca me dará vergüenza. Soy de Zacatecas y lo digo con mucho orgullo-.

-YO TAMBIÉN madre Teresa, por eso muchas veces rechacé ir en busca del sueño americano: mi sueño está aquí y lo vivo todos los días en mi querido Chalchihuites-.

-‘YO TAMBOR’-salta don Roberto-, de lo que sí siento vergüenza es de sus malos gobernantes: ahí está Alex, dizque muy ho­nesto el ‘mondrigo’, y mejor se autoexilio en el extranjero con todo y prole, mientras que David no se cansa de gobernar con las patas y permitiendo una sospechosa complicidad con el narco: ¡nomás no atrapa a los malditos sicarios infraganti, son chingaderas!-.

Y Tampoco Cesan las Desapariciones

“HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su servicio social, publica dos Cédulas de Búsqueda, emitidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado:

ERICK GUILLERMO GALVAN MEZA de 34 años, desaparecido en Juan Al­dama, Zacatecas, el 6 de febrero de 2023 y,

LA DE LA niña LEA SALAS ALVA­RADO de 13 años, desaparecida el 11 de febrero de este año, en la merita Ciudad de Zacatecas, nuestra capital del estado.

-¡AY NO, Dios Mío, pero si es una niña, ¿qué daño les puede hacer a esos sinver­güenzas esa criatura del Señor?!-.

-ESA DESAPARICIÓN de la niña de 13 años, madre Teresa, me da muy mala espi­na. No quiero ser alarmista, pero les leo lo que dice hoy en nuestro Diario, el Faustino Adame Ortiz, que es un luchador social del FPLZ, quien está muy bien informado, al respecto de los niños y niñas desaparecidos:

‘ESTÁ SUCEDIENDO, inclusive se está viendo que están desapareciendo niños para el tráfico de órganos. Es algo grave’.

-PUES ESTÁ muy cabro… (censurado) esta declaración, pero es cierto que Faustino es un hombre muy bien informado y que no tiene pelos en la lengua para decir las cosas como son-.

-CIERTO, él dice lo que ve y siente, por eso advierte que ‘a los jóvenes se les está obligando a participar en la delincuencia organizada, anteriormente se hablaba de que los grupos criminales estaban reclutando jóvenes, allá por Fresnillo, y que solamente de una sola comunidad se habían reclutado a cerca de 70 jóvenes para mandarlos a otros estados. ‘Además -continuó- esto afecta a hombres y mujeres por igual, recuerdo el caso de unas desaparecidas que hubo allá en la misma región de Fresnillo donde encontraron sobre la carretera a cerca de 20 mujeres.

‘AHÍ NO SE actúa porque muy proba­blemente estén autoridades coludidas con los grupos delincuenciales y la sociedad civil estamos en indefensión, no creemos que esto se vaya a solucionar a corto plazo, hasta que no se tomen de forma seria las cartas sobre la mesa’.

“Y YA de plano, el Faustino se abrió:

‘LO OTRO que está pegando muy duro es al campo, se encuentra destrozado y prácticamente ya es otro tipo de gobierno el que tenemos y que no tiene solución y no vemos por donde llegará el final, es un estado fallido’.

-PUES a ver quién del gobierno, con datos duros, echa abajo esa versión de don Fausti­no Adame: ‘Zacatecas es un estado fallido’.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.