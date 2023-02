“Continúa Plan de Amparo por Parte de la CANIRAC en Contra de la ley Antitabaco”

Se Está Llevando a Nivel Nacional: Carlos de la Torre

Por Rubén Palomo Macías

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Carlos de la Torre García, comentó a Página 24 Za­catecas que se va avanzando en el amparo que presentaron algunos restaurantes contra la ley antitabaco que entró en vigor este año y se realizó una convocatoria para todos los restaurantes que decidieran obtener una asesoría legal que se está llevando a cabo desde CANIRAC nacional.

“Traemos propuestas con bufetes jurídicos locales para que el costo del amparo no se eleve tanto y sea más económico ya que el amparo no se puede hacer de forma colectiva. Buscamos que la propuesta económica sí pueda hacerse de forma conjunta y que los que quieran participar, o que lo vean necesario, acudan para recurrir a la herramienta legal”, mencionó.

De la Torre García apuntó que la restric­ción de tabaco está afectando en el cheque promedio que generaban algunas terrazas, con el tema de la sobremesa. En esta etapa de la comida se multiplicaban los consu­mos pero lamentablemente por restringir el servicio el fumador abandona el local afectando un incremento en las ventas de los comercios.

“Es difícil enumerar las afectaciones con cifras ya que tenemos poco tiempo de que la ley se empezó a aplicar pero definitiva­mente estamos viendo que si nos afecta y más que nada el malestar del consumidor es el que nos preocupa porque al final de cuentas somos una industria que generamos experiencia y servicios y en este tema, te­niendo áreas acondicionadas desde el 2009 para cumplir con las áreas de fumadores y no fumadores, con las nuevas restricciones nos deja fuera de la jugada”, añadió.

Carlos de la Torre señaló que en Zacatecas los restaurantes que cuentan con espacios para fumadores es de alrededor de 60 a 70% y no se tomó en consideración que en la nueva ley que ya se habían realizado inversiones para acondicionar dichas áreas en los comercios de comida y bares.

“Creo que en los espacios se cumplía con la norma estipulada y se respetaba a los no fumadores y a los fumadores. Al momento no se han aplicado sanciones pero eso se verá de manera gradual y esperamos que también haya un entendimiento de que al primer aper­cibimiento se nos dé la oportunidad de irnos acomodando. Cada restaurantero pagará su amparo pero la primera propuesta está bastante cara porque cada amparo ronda los 50 a 60 mil pesos y lleva un proceso de tiempo en que no se da la certeza de que salga de manera positi­va. Ahorita la propuesta que traemos es que la primera etapa ande sobre 15 mil pesos y si se llega a caminar de forma positiva pueda llegar a unos 25 o 30 mil pesos”, finalizó.