El Gobierno de David Monreal es de Medias Tintas: José Luis Medina

“Por eso no Funciona”, Asegura el Morenista

Por Rubén Palomo Macías

El exlegislador local y federal José Luis “El Oso” Medina Lizalde, aseveró a Pá­gina 24 Zacatecas que los diputados no acuden informados a las comparecencias que ellos mismos citan. Apuntó que los legisladores no conocen la materia y hacen preguntas de cajón haciendo de las compa­recencias irrelevantes.

“A mí me parece que son irrelevantes porque la legislatura no hace la función de representación popular que la faculta para meterse a las entrañas de la administración pública, no se asume como corresponsable de la conducción del estado y entonces no le tengo fe a las comparecencias”, comentó.

Medina Lizalde aseguró que las compare­cencias son parte de una rutina demagógica que tiene años de darle vueltas a la noria sin resolver nada, mucho menos en comisiones.

“Con la puntería que ha demostrado el gobernador para nombrar funcionarios no se garantiza que quitando a un fiscal para poner a otro salga algo mejor. El problema de la delincuencia lo enfrenta un sistema compuesto por una serie de piezas y es ese sistema el que no está funcionando, en la medida en la que se concentra la respon­sabilidad en un individuo en esa medida equivocamos el diagnóstico y ya tenemos muchos años equivocando esos diagnósti­cos”, agregó.

“El Oso Medina” señaló que el cambio de funcionarios le funciona al gobierno como un distractor que agota las funciones de dichos funcionarios haciendo cambios constantes sin resolver el problema.

“La solución requiere de mucho estudio y mucha voluntad política para resolver problemas, mientras estemos cascareando los temas, como ha venido sucediendo, la situación de Zacatecas va profundizándose. El estancamiento que tenemos en todos los órdenes necesita de un gran viraje y un gran valor político, una gran decisión ya que las medias tintas no funcionan. Deberíamos empezar por la rebelión ciudadana ya que si la ciudadanía no se pone las pilas y no exige cambios no va a haber cambios en esta inercia que tiene años. Tenemos una institucionalidad disfuncional en Zacatecas, las tres figuras más poderosas del estado no pertenecen al gobierno de Zacatecas, Ricardo Monreal, Julieta del Río y Verónica Díaz, eso dice todo lo que está pasando en el estado”, finalizó.