Mi Jardín de Flores

José Luis Medina, Llama a la Rebelión Ciudadana

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Tenemos una institucionalidad disfun­cional en Zacatecas, las tres figuras más poderosas del estado: Ricardo Monreal, Julieta del Río y Verónica Díaz no perte­necen al gobierno de Zacatecas, eso dice todo lo que está pasando en el estado’: José Luis Medina Lizalde.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 15 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Ale­jandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Es por Demás, no Pueden Contra el Narco

“ESTE GOBIERNITO además de im­pune, insensible, irresponsable, demagogo e inepto no puede contra el narco, pretextando que es ‘inteligente’, lo que demuestra que es un atajo de pen… tontos, eso es lo que reconoce David Monreal: ‘Nopodemos con ellos porque son inteligentes’, ¡habrase visto tal estupidez!, ¿para qué entonces es gober­nador, si no puede cumplir con sus funciones de respetar y hacer respetar la ley?

“AYER MARTES, cuando todo indicaba que no habría asesinato alguno, ¡saltó la lie­bre!: mataron a balazos a uno e hirieron a tres.

EL ATAQUE armado en contra de cuatro personas que tripulaban una camioneta Jeep Grand Cherokee plata, sucedió en la otrora tranquila ciudad de Zacatecas, capital del estado, al filo de las 11:00 de la noche, cuando en la Calzada de los Deportes, frente al Boliche del Issstezac, otro vehículo se les emparejó y, desde adentro, los criminales les dispararon una lluvia de balas.

“EL SALDO del cobarde y alevoso ata­que armado provocó la muerte del copiloto, resultando heridas tres personas más, entre ellas el conductor del Jeep.

“POR SUPUESTO, no hubo detenidos”.

-¡DIOS DE MI Vida! ¿Y así quieren que haya turismo en la capital, con tanto homi­cidio doloso y lluvias de bala como en la guerra Rusia-Ucrania?-.

-DEJE DE eso, madre Teresa, la maldita impunidad que predomina en la mayoría del estado, nomás imagínese: en la Fiscalía General de Justicia del Estado, más de nueve mil carpetas de investigación, sin detenido, duermen el sueño de los justos todas em­polvadas y hasta con telarañas, gracias al Pancho Murillo, su inepto titular.

-Y EN la zona conurbada Zacatecas-Gua­dalupe -retoma la palabra don Roberto-, los narcos se divierten disparando plomazos a las cámaras de videovigilancia del C5, colo­cadas en la carretera estatal 181, a la altura del fraccionamiento La Comarca, alrededor de las 5:30 de la mañana, por lo que tres de ellas quedaron inhabilitadas y los ‘traviesos’ huyeron del lugar aventando ponchallantas.

“ESTÁ muy visto que las autoridades no pueden contra el narco y ni siquiera hacen el intento de detenerlos, pues puedo asegurar que a esa hora, las fuerzas del orden estaban dormidas, al igual de quienes estaban moni­toreando en el C5. Nuestra policía, perdón por la expresión, vale para pura ching… (censurado).

“Y ALLÁ mismo, en Guadalupe, a la medianoche del lunes, una mujer que se encontraba fuera de su casa iniciada en la calle 12 de diciembre, fraccionamiento Rin­cón Guadalupano, fue baleada; al no llegar las autoridades con prontitud, sus familiares la subieron a un vehículo particular y la llevaron al Hospital General. La Fiscalía no ha reportado las condiciones de salud de la víctima, nunca dicen si las personas heridas de bala viven o mueren.

“PERO entre tanta mala noticia, hay una muy buena: un secuestrado logró su libertad, pero no crean que fue porque las autoridades lo rescataron, sino porque los ‘inteligentes’ narcos se descuidaron y el hombre logró salir de la ‘casa de seguridad’ y llegar sano y salvo a su hogar.

“EN SÍNTESIS, en menos de 24 horas se cometió un asesinato y cuatro personas más, entre ellas una mujer, resultaron heri­das de bala.

“Y EN cuanto a personas desapareci­dos, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social, publicó hoy miércoles las siguientes Cédulas de Búsqueda de: HUGO CARRILLO DÍAZ de 20 años, desaparecido el 11 de febrero de 2023, en Jerez de García Salinas, Zacatecas.

“ANA KAREN MANRÍQUEZ DELGA­DILLO de 32 años, desaparecida en Jerez de García Salinas, Zacatecas, el 11 de febrero de 2023.

“VÍCTOR GABRIEL VELAZCO GON­ZÁLEZ de 34 años, desaparecido en Enrique Estrada, Zacatecas, el 11 de febrero de 2023 y,

“NICOLÁS SANDOVAL BARRÓN de 61 años, desaparecido el 15 de enero de 2023, en El Refugio, Ojocaliente, Zacatecas.

“¿QUÉ LES parece?”-.

-¡FATAL!-.

-POR ESO dicen que en Zacatecas, al que no matan, desaparecen, lo hieren o lo hacen drogadicto, ¡qué horror!-.

-PERO además, por el desempleo, falta de oportunidades y cero inversiones locales e internacionales ‘el gobierno de David Monreal no funciona’, denuncia don José Luis Medina Lizalde, exdiputado federal y local que de eso conoce muy bien, por eso, dice, ‘deberíamos de empezar por la rebelión ciudadana ya que si la ciudadanía no se pone las pilas y no exige cambios no va a haber cambios en esta inercia que tiene años’, porque además, ‘tenemos una insti­tucionalidad disfuncional en Zacatecas, las tres figuras más poderosas del estado: Ricar­do Monreal, Julieta del Río y Verónica Díaz, no pertenecen al gobierno de Zacatecas, eso dice todo lo que está pasando’.

-PUES ‘EL Oso’ Medina coincide con don Roberto: ‘Tenemos un gobiernito, que no sirve más que para que unos cuantos ineptos, encabezados por el mafioso ‘David Corleone’, se enriquezcan saqueando las arcas y haciendo pingües negocios desde el poder, más claro ni el agua-.

-DON JOSÉ Luis señala otras cosas que a mí me llaman la atención, pues asegura que los cambios de funcionarios que hace don David ‘le funcionan como un distractor que agota las funciones de dichos funcio­narios haciendo cambios que no resuelven el problema:

‘MIENTRAS estemos cascareando los te­mas, como ha venido sucediendo, la situación de Zacatecas va profundizándose. El estan­camiento que tenemos en todos los órdenes necesita de un gran viraje y un gran valor político, una gran decisión ya que las medias tintas no funcionan’, por eso mismo, don José Luis recomienda la ‘rebelión ciudadana’.

-ESO sería fabuloso, madre Teresa: que los diputados le den celeridad a la Revo­cación del Mandato para, llegando el mo­mento, saquemos de Palacio de Gobierno al David, y se vaya a robar a su rancho-.

La Tortilla y la Profeco

-AL PASO que vamos, hasta comer torti­lla será un lujo: ‘en Zacatecas, su precio se fue a las nubes: de 12.00 pesos que costaba, en enero, se elevó hasta 22.00 pesos el kilo’, según reporta nuestra compañera Nallely de León Caraza; yo no sé qué demonios hace o a qué se dedica el delegado en Zacatecas de la Procuraduría Federal del Consumidor-.

-¿CÓMO SE llama ese señor?-.

-SEPA, es tan grisáceo que ningún medio de comunicación lo pela, yo me quedé con el Arnoldo Rodríguez, otro inepto bueno para nada-.

El Jorge Álvarez Máynez, Defendiendo lo Indefendible

-¿YA VIERON cómo se vio mal nuestro paisano el Jorge Álvarez Máynez, defen­diendo a la Márgara Zavala, esposa del usurpador, narcotraficante y alcohólico Felipe Calderón Hinojosa?-.

-SÍ, QUE bárbaro, yo cuando lo vi y escuché, en principio creí era sarcasmo, pero no: hasta humo le salía por las orejas al gritar desde la tribuna de la Cámara de Diputados, a sus colegas que le dicen sus verdades a la Márgara:

‘EN TODAS las sesiones le gritan a esta señora -dijo con la foto de la Márgara en su mano derecha, agitándola- y la acusan de cosas que supuestamente hizo su espo­so… ¡Ya basta de calumniar a Margarita Zavala, no hay nada que haya manchado nunca su trayectoria pública. ¡Ya basta de calumniarla, ya basta de cobardía, no tienen dignidad!’, gritó palabras más, palabras menos, el naranja emecista que se vistió de azul panista-.

-PUES se quemó gacho, en seguida le re­viraron en redes: ‘¿Y las víctimas de la guar­dería ABC?, ¿y las firmas falsas que metió para intentar en vano formar su partido..?-.

-YO CREO que el joven Jorge se equi­vocó al intentar defender a doña Margarita, pues lo único que logró fue evidenciarla más; esta es mi modesta opinión.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.