Mi Jardín de Flores

Ricardo Monreal, sus Libros y Transas Millonarias

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Para resolver un problema primero se tiene que reconocer y nosotros estamos observando que la capital no la está pa­sando bien. Nuestra posición será muy firme en que se deben de blindar las ca­rreteras, no podemos soportar un episo­dio más donde se violente, donde se asalte y se le quiten sus pertenencias a gente que nos viene a visitar, a pasarse un fin de semana disfrutando de nuestro Centro Histórico. Más de 70% del turismo que llega a la ciudad es de nuestros estados circunvecinos, a los regios les encanta venirse a casar a Zacatecas y con estos episodios que han sucedido por supuesto que se detienen’: Jorge Miranda Castro.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 16 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de sep­tiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

¿Ya Se Enteraron en qué Transas Anda ‘El Monris’?

“NO CABE duda, madre Teresa, don Roberto, de la veracidad del dicho: ‘Genio y figura, hasta la sepultura: ¿Ya se enteraron en qué transas anda ‘El Monris’?”.

-NO, LA verdad no; no estoy enterada-.

-Y AHORA “qué no hizo”-.

-PUES RESULTA que ‘El Monris’ se volvió a pasar de vivo: con dinero del Senado, financió varios de sus libros y des­pués el propio Senado le “compró” miles a sobreprecio-.

-AH SÍ, ahora recuerdo que el periódico El País ya había sacado un caso similar de don Ricardo hace algún tiempo-.

-PUES ENTONCES el muy vivo lo volvió a hacer, pero ahora lo cacharon bien gacho: hasta con firmas falsas de sus com­pañeros senadores, miren les voy a leer un reportaje de la periodista Daniela Barragán del diario digital Sinembargo:

EL SENADO compró en millones y a sobreprecio libros de Monreal… Y con firmas falsas

SON SEIS contratos —ubicados en la Plataforma Nacional de Transparencia— los que documentan la compra de 13 mil 300 libros escritos por Ricardo Monreal. En cinco de ellos aparece la firma del Senador Higinio Martínez como el solicitante de los ejemplares, pero él asegura que su firma fue falsificada y solicitará una investigación al respecto.

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de febrero (SinEmbargo).- El Senador Ricardo Mon­real Ávila utilizó millones de pesos del Senado de la República para adquirir y editar sus propios libros, algunos a sobre­costo, pero además, para la autorización de estas compras, se valió de firmas falsas, de acuerdo con una investigación realizada por SinEmbargo.

LO QUE yo vi en el reportaje, en los documentos que presentas, es que sí está mi nombre, pero no es mi firma. Está mi nom­bre en los documentos y tengo que decirlo públicamente y me duele decirlo —por si se lastima a alguien—, pero ésta no es mi firma. Estas no son mis firmas, por lo cual, lo primero que tengo que decir es: alguien falsificó mis firmas”, afirmó en entrevista el Senador Higinio Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena que lidera Monreal Ávila.

-¡DIOS DE mi Vida, qué ambición tan desmedida por el dinero!-.

-ESA ES la naturaleza de los hermanos Monreal Ávila, madre Teresa, ahí están las millonadas de pesos que derrochó Saúl del erario para festejarles los 15 años de su hija Fernanda; las propiedades por decenas de millones de pesos de David, y las propias de Ricardo con prestanombres; pero siga usted leyendo doña Petra-.

SINEMBARGO consultó en dos ocasio­nes la opinión del Senador Monreal Ávila, pero no ha logrado tener alguna postura sobre el contenido de los reportajes publi­cados. Su oficina de prensa notificó desde el lunes que enviaría un posicionamiento, algo que no ha ocurrido hasta al cierre de esta edición.

EN LOS últimos dos años, el senador Ricardo Monreal ha pedido al Senado com­prar sus libros. En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) hay seis contratos celebrados con la Sociedad de Editores Libreros S. A. de C. V. Las solicitudes de las compras son similares; una especie de “machotes” a los que se les cambia el título de la obra y las fechas, ya que contienen las mismas indicaciones,

EL CASO más reciente ocurrió en no­viembre pasado cuando se compraron, a sobreprecio, mil ejemplares de Errar es hu­mano, rectificar es política. Esa compra fue la única que solicitó el Secretario Técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Manuel del Río Virgen; las otras cinco solicitudes se giraron a la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado con la firma que Higinio Martínez Miranda no reconoce como suya.

ENTONCES, con esa firma falsa, se autorizó la compra de 12 mil 300 libros por los que el Senado pagó 4 millones 290 mil 993 pesos.

HIGINIO Martínez adelantó que pedirá tanto a la Jucopo como a la Presidencia del Senado, que se hagan todas las revisiones y se den instrucciones para que se aclare este asunto para saber quién falsificó sus firmas para este y “tal vez otros documentos”.

ME PREOCUPA que haya otros docu­mentos que hayan suplantado mi firma. Le pediré al Senador Alejandro Armenta, Presidente del Senado, que también en ejercicio del derecho proceda a hacer una revisión sobre este asunto y se determine quién falsificó mi firma. No son mis firmas, no podría haber autorizado esto. Primero porque no me lo pidió Monreal y segundo porque no lo hubiera autorizado. No soy yo la persona autorizada. Como integrante de la Jucopo puedo firmar algunos documentos, pero eso no; ninguna cosa que se pudiera interpretar como un mal manejo. No lo hubiera hecho”, agregó Martínez.

EL SENADOR mexiquense confió en que el propio Monreal coincida con él en que debe hacerse una investigación sobre la firma falsa utilizada para la compra de sus libros. También se puso a disposición de las averiguaciones que pudieran derivarse para demostrar que la firma de los documentos no es la suya.

“ES ALGO grave, delicado. Todas las cosas que se hacen mal algún día se van a saber. Quien hace cosas malas, como ahora, tiene que salir”, comentó en la entrevista realizada en su oficina en el Senado.

HIGINIO Martínez dejó en claro que en esta primera instancia no solicitará que se investigue a Monreal. Dijo que son la Contraloría o la Secretaría de Asuntos Administrativos las que deberán revisar a detalle estos y otros contratos, ya que hay elementos que podrían apuntar a un delito.

—ESTAMOS hablando de que con su firma se hicieron compras por casi 5 millo­nes de pesos de dinero del Senado. ¿Qué opina de esto?

—YO ME preocuparía si con mi firma se hubieran autorizado esas compras, pero no fue con mi firma. En los documentos no está mi firma. Mi preocupación es, ¿quién falsificó mi firma en documentos oficiales?

LOS CINCO CONTRATOS CON FIRMA FALSA

LOS CONTRATOS para impresión de libros no son los más comunes entre las compras y adquisiciones del Senado. En 2021, se celebraron unos para la impresión del Directorio Legislativo o de Diarios de Debates. Pero en los últimos dos años, Monreal sí ha hecho uso de esa herramienta.

LAS SOLICITUDES, idénticas en su contenido, han salido tanto de la Junta de Coordinación Política, que encabeza Mon­real, como también del Grupo Parlamentario de Morena, en específico con las firmas de Freyda Marybel Villegas y de Higinio Martínez, esta última falsa, como confirmó el propio Senador.

A TRAVÉS DE estas circulares irregula­res, Monreal solicitó a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Genera­les que girara las instrucciones para comprar libros de su autoría.

EL 29 DE marzo, con la firma falsa de Hi­ginio Martínez se solicitó que se realizaran las acciones necesarias para comprar 3 mil ejem­plares de Las grandes reformas para el cambio de régimen. A dos años de trabajos legislativo y el Senado pagó por ellos 950 mil 040 pesos.

EN ESTOS contratos también resalta que no sólo se pagó por la impresión, sino que también se acordó con la editorial servicios de corrección y edición.

EL 24 de junio y de nuevo con firma falsa, se pidieron otros 3 mil ejemplares de Inver­sión y Comercio para la Región América del Norte: los beneficios del T-MEC, por los que el Senado pagó 650 mil 760 pesos.

Y CON el mismo documento y las mismas firmas —una de ellas apócrifa— pero con distinta fecha, el 5 de julio, se solicitaron recursos para imprimir 3 mil ejemplares de Las grandes reformas para el cambio de régimen. Tres años de trabajo legislativo. Volumen II, que costaron 1 millón 245 mil 850 pesos.

YA EN 2022 hay otros tres contratos, dos presuntamente solicitados por Morena: el 28 de febrero, con las mismas firmas falsas se metió el mismo oficio para conseguir gratis para ellos, 3 mil ejemplares de Constitución del pueblo de México: su actualidad y tra­yectoria 1917-2022.

NO HUBO objeción y el Senado pagó a Miguel Ángel Porrúa, 844 mil 830 pesos tanto para la impresión como para una inves­tigación para la actualización del contenido del libro, además de edición y corrección.

EL OTRO contrato se pidió de la misma manera y fue para obtener 300 ejemplares de Poder Legislativo. El Senado pagó 400 mil pesos por estos libros de 604 páginas y que tuvieron un costo unitario de mil 334 pesos; en la misma página de Miguel Ángel Porrúa, el libro tiene un costo de 800 pesos o con descuento, 640 pesos.

EL COSTOSO ERRAR ES HUMANO…

EL LUNES 14 de noviembre de 2022, José Manuel del Río Virgen, en su papel de Secretario Técnico de la Jucopo y de fiel amigo de Monreal, envió un documento a la Dirección General de Servicios Adminis­trativos en el que solicitó que se hiciera lo necesario para la compra de mil ejemplares de Errar es humano, rectificar es política.

EL LIBRO fue escrito por Monreal en 2015. Y en el documento enviado al Secre­tario General de Servicios Administrativos del Senado, Mauricio Farah Gebara, se men­cionaba que la compra era una instrucción directa de Monreal en su papel de Presidente de la Jucopo.

ES DECIR, el Senador Monreal ordenó a Del Río Virgen gestionar la compra de su propio libro.

ESE OFICIO, que se encuentra en la PNT, incluye la justificación de la compra en apenas dos renglones que dicen lo siguiente:

“LOS EJEMPLARES de la obra re­ferida contribuirán a enriquecer el acervo bibliográfico del Senado de la República y serán distribuidos para apoyar el trabajo legislativo de las y los Senadores”.

OCHO DÍAS después, el contrato por los mil ejemplares de la obra de Monreal estaba listo. La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales pagó a la Sociedad de Editores Libreros S.A. de C.V., 2 millones de pesos, es decir, 2 mil pesos cada ejemplar.

Y AUNQUE en el oficio que firmó Del Río Virgen estipula que los libros son para el acervo bibliográfico del Senado, en realidad este título está a la venta a un precio de 350 pesos de acuerdo con la información que se obtiene con tan sólo llamar a los números de la Jucopo: el mecanismo es solicitarlo, ir a las afueras del Senado y pagar.

EJEMPLARES de este mismo libro han sido obsequios que el Senador ha entregado en distintos eventos, como la reciente ple­naria de los diputados de Morena.

“HASTA aquí el reportaje de la periodista Daniela Barragán, de Sinembargo, ¿qué les parece?”.

-ESTOY anonadada, no puedo creer tan vulgar ambición, bien lo dijo el Santo Papa Francisco: ‘El dinero es el excremento del diablo’-.

-¡LA PRECANDIDATURA de Ricardo ya valió ‘chetos’!, y a lo mejor hasta lo chispan del Senado-.

–BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-