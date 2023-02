“Zacatecas Corre el Peligro de ser Totalmente Ingobernable”

El Fiscal Murillo Debe Renunciar al Cargo: Martín Letechipia

Por Nallely de León Montellano

El artista zacatecano Martín Le­techipia, aseguró a Página 24 Zacatecas que por lo menos 80% de las y los zacatecanos ha tenido una experiencia negativa en materia de seguridad, así como gente cercana que ha resultado víctima directa e indirecta de la violencia que impera en el estado.

En este contexto, el también ac­tivista dijo que desde hace mucho tiempo el fiscal general Francisco Murillo Ruiseco ha realizado un trabajo que no ha dado resultados favorables para toda la población zacatecana, por lo que considera que es importante que abandone su cargo.

“Ha sido escandalosa la manera en la cual ni siquiera ha habido pronun­ciamientos, una propuesta particular para poder resolver el problema en el caso concreto de menores y en gene­ral con la ciudadanía, y eso habla de un descuido terrible”, lamentó.

Ante el lo, elevó una pet ición a quien corresponda para que se haga efectivo el relevo del actual fiscal general, con la finalidad de que la instancia que encabeza en un futuro pueda ofrecer certeza y garantía de justicia a la población zacatecana.

Agregó que lo anterior “no es una cuestión personal, sino ciudadana; si todos nosotros al salir tenemos miedo, s igni f ica que nues t ro go­bierno no está cumpliendo sus fun­ciones de preservar la vida, sobre todo de los menores y eso sí es muy grave”.

Resaltó la importancia de que realmente sean tomadas en cuenta las propuestas de la ciudadanía ex­puestas durante el pasado foro de seguridad, ya que considera que de no ser así, las autoridades estarían incurriendo nuevamente en actos de simulación.

“Ya basta de simulaciones, no puede ser que se organice un evento y que al final de cuentas no haya respuestas, que tomen en cuenta a la ciudadanía, definitivamente el gobierno no puede solo y ya quedó demostrado; tiene qué hacerlo con la ciudadanía pero realmente tomándola en cuenta, si no va a llegar un momento en que esto va a ser irreversible y totalmente ingobernable”, concluyó.