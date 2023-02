Mi Jardín de Flores

En Jerez, el Pueblo Está Encabro…

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Desde el 30 de junio de 2021, el Senado de la República ha pagado por 13 mil 300 libros de Ricardo Monreal, un monto de 6 millones 290 mil 993 pesos. Los contratos parten de una solicitud que firman senadores ‘por instrucciones del Senador Ricardo Monreal’ para la compra de estos libros que, argumentan en los oficios, son para enriquecer el acervo del Senado. Los senadores de los que aparecen firmas son Imelda Castro e Higinio Martínez, quienes aseguran que no firmaron; también Freyda Marybel Villegas, de Morena y José Manuel del Río Virgen de Movimiento Ciudadano, de los que no se conoce su postura hasta el cierre de esta edición”: Daniela Barragán.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 17 de febrero de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

En Jerez, el Pueblo Está Encabro…

-LA VIOLENCIA y la inseguridad en el otrora tranquilo, risueño y progresista Jerez crece día a día, por eso el pueblo está encabro… (censurado).

-MUCHÍSIMO -contesta doña Petra, tanto que, como hoy lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, las candidatas a Reina del Carnaval decidieron no participar ‘en solidaridad con las víctimas, ya que los asesinatos, las desapariciones forzadas van en aumento, por lo que renunciaron a participar en la ceremonia donde se elegiría la encargada de encabezar los festejos de la Jerezada:

‘AMISTADES, acabo de retirarme de la competencia. Prefiero apoyar y estar del lado de nuestro municipio y de las familias afectadas, exigiendo paz y seguridad! Gracias a cada una de las personas que me apoyaron y ayudaron a compartir, se los agradezco de corazón: Samy Escobedo’.

“A ELLA se le unieron la Diana Pereira, Blanca Murillo, Kenya Jacobo, Edith Duarte García, Karla de León y Alison Nicole.

“ADEMÁS, se solidarizaron: Angie Bermúdez, Mis Petite Zacatecas 2022 y la Banda la Auténtica, que se presentaría hoy viernes 17.

SIN EMBARGO el alcalde Humberto Salazar ontreras se montó en su macho y el muy infeliz dijo que la violencia y la inseguridad le valía madres que él prefería el billete:

‘ES IMPORTANTE – dijo el José Humberto- la preservación de nuestras tradiciones y las responsabilidad de generar las condiciones económicas en benefi cio de nuestra población; sin embargo, familiares de candidatas a reina del Carnaval han tomado la decisión de no asistir al certamen, respetamos esta decisión’.

¡-VÁLGAME DIOS!, qué error tan grave el de este santo señor que está obligado a obedecer al pueblo, sobre todo en una situación tan terrible como la violencia y la inseguridad que van de la mano, ¿se imaginan una balacera en pleno jardín atestado de niños, jóvenes, mujeres, ancianos?

AY, NO quiero ni imaginármelo-.

-ESTOY SEGURO -dice don Robertoque la gente incendiaría el palacio municipal y el alcalde podría ser hasta linchado, bien haría el doctor Salazar no rascarle los huevos al tigre, porque…

“EN MOMENTOS como este, es preferible enfrentar al narco que al pueblo enfurecido, entonces el alcalde debe de refl exionar y olvidarse del billete que le dejaría la Feria, no le queda de otra.

“Y ES QUE la violencia, la inseguridad, la desaparición forzada de personas se están poniendo color de hormiga en Jerez, como lo reporta hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

“AYER A plena luz del día, a eso de las 8:00 de la mañana, en una casa ubicada en la calle Central, colonia Guadalupe, matones a sueldo echaron la puerta abajo, entraron y mataron a balazos a un hombre.

“NO CONFORMES con asesinarlo, le prendieron fuego a la casa y desaparecieron del lugar en un abrir y cerrar de ojos ante la ausencia de policías municipales, estatales, federales, elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

“LA GENTE estaba indignada y lanzaba mentadas de madre contra el presidente municipal y el gobernador del estado.

“Y EN los últimos días han desaparecido forzadamente, al menos, tres guapas y jóvenes jerezanas:

MARTHA CECILIA BANDA DE LA CUEVA (no especifi caron su edad), desaparecida el 16 de febrero de 2023.

“LIZBETH, LILIANA RAMOS GARAY de 20 años, desaparecida en Jerez el 11 de febrero del presente año y,

“SELENA REYES ZAMORA de 25 años, desaparecida en Jerez el 11 de febrero de 2023.

“ENTONCES Jerez está ardiendo y los jerezanos están que no los calienta ni el sol, cuidado porque…

“ESTO SUCEDIÓ en Jerez, en Fresnillo, en un negocio especializado en tostadas, ubicado en la calle Los Sauces, colonia Las Arboledas, asesinaron a un hombre a balazos.

“TRASCENDIÓ que fue el narco quien lo ejecutó al resistirse pagar el ‘derecho de piso’.

“Y POR la misma exigencia, en Calera de Víctor Rosales, un mecánico fue baleado en su taller ubicado en la calle Luis Moya, colonia José María Morelos, el hombre, gravemente herido, fue trasladado al Hospital Comunitario para su atención médica.

Le Vale Gorro

COMO USTEDES recordarán, cuando David andaba en campaña rumbo a la gubernatura de Zacatecas, otra de sus denuncias era el desfalco sufrido en el Isssteza que, según aseguraba, era la caja chica del entonces gobernador Alex, lo que le ocasionó muchas simpatías entre el electorado porque prometió que él resolvería el problema que, como ustedes saben, resultó una mentira.

POR ESO ayer jueves, desde las 7:00 de la mañana, como lo reporta nuestra compañera Nallely de León Montellano, el líder del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac, Marcelino Rodarte Hernández , encabezó un plantón en la susodicha institución para denunciar públicamente que, a pesar de ganar el juicio ante las autoridades federales, ‘David Monreal, a través de su testaferro y delincuente Ignacio Sánchez a quien el gobernador puso al frente del Issstezac, no ha querido pagar a más de mil pensionados los aguinaldos correspondientes a los años 2021 y 2022, y que fi nalmente también el Issstezac saldrá perjudicado porque tendrá que pagar las multas y las sentencias judiciales a las que se hizo acreedor el organismo’.

-QUE NO le haga al ensarapado el ‘David Corleone’, si el mismo denunció que ‘El RaTello’ le había metido la mano al cajón del Issstezac y que lo iba a obligar a ‘devolverle al pueblo lo robado’, lo que debe hacer en ‘una oferta que no podrá rechazar’: la devolución de lo hurtado, o su reclusión en Cieneguillas-.

-ES UNA lástima que David no esté cumpliendo lo prometido, nos salió vana la nuez, nos defraudó-.

Solidaridad con Nuestros Hermanos de Siria y Turquía

-MUY BIEN por nuestro señor Presidente don Andrés Manuel López Obrador, quien volvió a mostrar su humanismo al apoyar a nuestros hermanos de la República de Chile, Turquía y Siria, quienes sufrieron una dantesco incendio los primeros y un letal terremoto los segundos, Bueno, hasta donó, en nombre de todos los mexicanos, seis millones de dólares que si bien son pocos para los estragos sufridos, se nota que nuestro Presidente es un auténtico cristiano-.

-ES CORRECTO, madre Teresa, mi ‘cabecita de algodón’ es una chulada de presidente, lástima que no podamos decir lo mismo del ojete del ‘David Corleone’-.

-¡DOÑA Petra!-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero al borrachín del David hasta lo que no come le hace daño: un grupo de estudiantes de la Facultaf de Contaduría de la UAZ, encabezados por el joven Juan José Gallardo García, organizaron una colecta de víveres no perecederos y medicamentos para enviar a los damnifi – cados de Turquía y Siria, por lo que fueron a pedirle apoyo al ‘desgobernador’: información o herramientas para poder enviar las cosas, pero él y sus pinches achichincles: la secretaria general de ‘Bobierno’ y el de Relaciones Exteriores los mandaron por un tubo, no se vale-.

-ASÍ ESTÁ David y su ‘gobiernito de miércoles’, se encierra a piedra y lodo ya sea en Casa de Gobierno o en Palacio ‘para chupar’ y le vale una ching… (censurado) el pueblo-.

-TONTO que es, al pueblo se le atiende, no se le soslaya ni se le falta el respeto, por eso le va como le va-.

-PUES sí y por esa falta de apoyo, los jóvenes universitarios decidieron terminar con su humanista acción hoy viernes-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.