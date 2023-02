Mi Jardín de Flores

El Cambio, Para Empeorar

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nunca más un estado inseguro. Tenemos un lugar de desprestigio nacional en materia de secuestros y extorsiones, y obtuvimos el récord mundial Guiness por la fuga masiva de reos más rápida de la que se tenga memoria. Por ello, estamos planteando tres medidas en materia de seguridad: cadena perpetua a secuestradores; un grupo de élite antisecuestros; y un nuevo código de servicio para la policía zacatecana: casa al policía honesto, cárcel al policía corrupto’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 17 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Finalmente el Pueblo de Jerez se Impuso: No Habrá Jerezada

‘ES UN día muy triste para nuestro Pueblo Mágico, la situación que ha trastocado la paz y tranquilidad de nuestra gente, hoy también lo hace con nuestras tradiciones… en primer lugar y por encima de todo está la integridad de nuestra población y visitantes’.

ESTO LO dijo el señor alcalde de Jerez, don José Humberto Salazar Contreras, al anunciar la suspensión de los eventos, pero luego dijo que la violencia y la inseguridad no fue el motivo de la cancelación, sino que el Colectivo Nacional Anticorrupción interpuso un recurso legal, siendo ese el motivo, ¿qué les parece?

-SE CONTRAPUNTEA él solo: primero dijo que ‘por encima de todo la integridad de nuestra población y visitantes’, pero en seguida el Humberto expresó que fue por culpa del Colectivo Nacional Anticorrupción, ‘que ni siquiera es de Jerez’-.

-PERAS O manzanas La Jerezada -tercia don Roberto- valió chetos y, qué bueno, pues Jerez no está para fi estas: se han perdido muchas vidas y hay muchas personas desaparecidas forzadamente, sobre todo guapas mujeres jóvenes. Y ahí está la prueba, la presentación de Toño Lizárraga, anoche, tuvo muy poca gente-.

-QUIERA mi Padre Dios que pronto regresen esas señoritas secuestradas a sus casas sanas y salvas y que Jerez regrese a la normalidad: es un pueblo noble, honesto y trabajador que no merece vivir en esas condiciones de violencia e inseguridad extremas-.

-DIOS LA oiga madre Teresa, esos méndigos narcos no son seres humanos, las drogas los han convertido en bestias, en demonios salidos del averno… ¡pero hay un Dios!-.

-LO QUE hay -dice don Roberto- es un pueblo indignado, furioso que de continuar así se organizaría y podría formar sus propias autodefensas ante la incapacidad o complicidad de David quien se resiste a limpiar la policía que, en todos los niveles, está infi ltrada por el narco: está muy podrida-.

-ES LO que dice todo Zacatecas: el señor gobernador, don David Monreal, ‘está durmiendo con el enemigo’; porque es inverosímil que teniendo dos mil, tres mil elementos entre policías de los tres niveles de gobierno, de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano tenga un estado con miles de asesinatos, ríos de sangre, miles de desaparecidos, miles de comerciantes extorsionados-.

-PERO TAMBIÉN, madre Teresa, el ‘David Corleone’ tiene todo el poder político, social y económico de Zacatecas: este año ejercerá el presupuesto de egresos más grande de toda la historia: al menos 36 mil 812 millones 548 mil 822 pesos, pero además tendrá partidas especiales, como se acostumbra-.

-HACE falta que David se ponga las pilas y deje atrás los oscuros intereses: el narco bien que ubica a sus enemigos: saben dónde viven, a qué hora salen o regresan a su casas, donde trabajan, que lugares acostumbra, etcétera; ¿por qué este gobierno ‘no sabe’ quiénes son los narcos, dónde viven, qué lugares frecuentan, etcétera? ¡Por favor, que no mamen: no es lo mismo Juan Domínguez, que… doña Josefa Ortiz de Domínguez-.

-PUES YO tenía muchas expectativas con el David Monreal-.

-YO TAMBIÉN-.

-Y YO-.

-EN MIS archivos -dice doña Petra- tenga la nota que publicamos sobre el mensaje que dio el 12 de septiembre de 2021, ¿la puedo leer?

-POR MÍ adelante-.

-SIEMPRE es bueno recordar las palabras de quienes prometieron un cambio para mejorar y echárselo en cara, comienzo:

AL RENDIR protesta ante la Legislatura local como nuevo gobernador constitucional de Zacatecas, David Monreal Ávila, al iniciar su mensaje celebró con la frase: “Sí se pudo vencer al viejo régimen” y al enumerar sus principales retos destacó que la seguridad “será el tema de temas” y la prioridad en su gobierno, ya que toda política pública que inicie será para “recuperar la paz social y tranquilidad”.

ANUNCIÓ que se someterá a la revocación de mandato y evocó la frase: “El pueblo pone y el pueblo quita”, también adelantó que realizará un rediseño total del gobierno y que trabajará bajo cuatro ejes rectores basados en las ventajas del estado: minería, turismo, campo e industria; además de destacar que su gabinete estará conformado mayoritariamente por mujeres.

EN ESTE evento, al que asistió Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, en representación del Presidente, David Monreal aprovechó para referir que “no quepa duda” que Zacatecas se une a la transformación que inició hace tres años Andrés Manuel López Obrador, a quien describió como “un gran luchador social, incansable, estadista (…) un hombre que seguramente será el mejor presidente de la historia reciente”.

DE IGUAL manera, dijo que siente un gran compromiso con este nuevo encargo y que su único sueño es convertirse en “el mejor gobernador que haya tenido Zacatecas” y se enorgulleció de tener voluntad transformadora y para demostrarlo dijo: “Tengo escuela, me he formado con los mejores y para muestra un botón aquí presente: mi hermano Ricardo”, quien también asistió al evento.

DAVID MONREAL aseguró que recibió “un estado frente a una verdadera emergencia social”, al mencionar que la economía aparte de ser fuertemente golpeada por la pandemia, ha estado estancada en los últimos 11 años y que “el gobierno no tiene recursos ni siquiera para lo más elemental” y que la seguridad pública se encuentra en su peor momento, además de que los fondos para la educación no se han cubierto y que no hay recurso para solventar el pago de salario de la próxima semana.

EN RESUMEN, dijo, “nuestro estado agoniza” y pidió a los zacatecanos de todos los sectores que vayan en conjunto a una comunión social: “No me dejen solo en este esfuerzo en esta lucha”.

SE COMPROMETIÓ que en esta nueva gobernanza “el pueblo no sea el que se tenga apretar el cinturón” y afi rmó que “se acabaron los lujos y privilegios de la clase dorada”, así como el infl uyentismo.

RESPECTO A la seguridad, Monreal dijo que trabajará en coordinación y con apoyo de la Guardia Nacional y corporaciones federales, al reconocer que este es uno de los más fuertes retos, ya que tan solo agosto fue el más violento de los últimos seis años, al contabilizar “una penosa y devastadora cifra de 167 homicidios dolosos”.

EN ESTE rubro, el primer nombramiento que hizo desde la media noche en el acto de traslación de mando del Poder Ejecutivo, fue la ratifi cación de Arturo López Bazán, quien desde hace un año se ha desempeñado como Secretario de Seguridad Pública, emanado de las fi las de la Comisión Nacional Antisecuestro (Conase), cuyo perfil había sido enviado por el gobierno federal en el anterior gobierno de Alejandro Tello, bajo la encomienda de aplicar una estrategia contra la violencia que ha generado el crimen organizado.

“HASTA aquí la nota, ¿les parece?”.

-PUES… todo iba muy bien, después se trasladó a Palacio de Gobierno y de ahí salió totalmente transformado y de un ‘mírame pero no me toques’; el cambio tan esperado y deseado, valió chetos-.

-PUES LO escrito escrito está: don David nos falló, por eso el electorado está decepcionado, molesto, indignado y…

BUENO, ¿para qué le sigo? Me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.