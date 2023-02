Zacatecas Padece Verdaderos Actos de Terrorismo: Carrillo

“David, Murillo y Medina Siguen sin dar Buenos Resultados”

Por Rubén Palomo Macías

El presidente estatal del PRD, Raymundo Carrillo Ramírez, aseveró a Página 24 Zacatecas que los asesinatos, desapariciones y los asaltos en carreteras son una constante y algo que ha crecido calando duramente a la población zacatecana con verdaderos actos terroristas.

“Lo que estamos viviendo es un terrorismo, las amenazas y las advertencias en Jerez nos permitieron ver y escuchar que se vive en un estado de terror en esta área. El tema de las desapariciones es el más sentido actualmente y se reportaron nuevas desapariciones de mujeres en dicho municipio, que se suman a las desapariciones ya registradas en esta área y que siguen sin resolverse. El fiscal no está dando nada que decirnos, el papel del fiscal ya está siendo muy complicado de entender”, aseguró.

Raymundo Carrillo aseguró que no hay buenos resultados por parte del gobernador del estado, David Monreal, el fiscal, Francisco Murillo Ruiseco, y el nuevo secretario de Seguridad, Arturo Medina Mayoral, quien no ha demostrado el dispositivo de seguridad con inteligencia que mencionó en sus primeros discursos.

“Ante la falla de estos responsables de la seguridad en el estado se le suma un rezago impertinente en la aplicación de la ley para que la impunidad no siga permeando en el estado. Reclamo y exijo que el gobernador asome la cara, se le ha pedido miles de veces que abra el diálogo y al fiscal de distintas maneras se le ha hecho ver que también asome la cara y que no pueden seguirse escondiendo en secretos de seguridad para tenernos desinformados y que mejor a través de la delincuencia y los mismos pobladores que nos damos cuenta que se hacen rescates de restos humanos, cadáveres, cuerpos inertes que ya ni se publica y no se clarifica lo que está sucediendo, vivimos del rumor, es un reclamo muy directo al gobernador y al fiscal”, finalizó.