Mi Jardín de Flores

Terrorismo, Estado Fallido

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 19 de febrero de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre de 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento, y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esa horrible pesadilla.

Omar Carrera Reconoce que Zacatecas es un Estado Fallido

“A PESAR de que el Omar Carrera Pérez, está emparentado con ‘El Monris’, por conducto su tía María de Jesús Pérez, esposa del ‘Senador de los Libros’, ser de izquierda y militante activo de Morena, reconoce que Zacatecas es un estado fallido; a ver si el Clan de los Monreal Ávila no lo bronquea”.

-NO TIENEN por qué: el señor exdiputado, no pudo defender lo indefendible, a pesar de ser pariente político de don David, quien de seguro se molestó al enterarse que declaró que ‘Zacatecas es un estado fallido desde hace años’, al referirse del gobierno de don Alejandro Tello Cristerna, sin mencionar el nombre del exgobernador-.

-ES CORRECTO: si bien Alex le abrió las puertas al narco, David no ha podido o querido cerrarlas: me gustaría saber el motivo de esa complicidad que es muy evidente-.

-NO ANDE con rodeos, don Roberto, es el billete -reclama doña Petra-: la venta de la plaza, como sucede en varios estados del país; ahí donde impera la violencia y la impunidad, salta la pus de la complicidad, pues ningún criminal, por muy poderoso que sea, puede más que el Supremo Gobierno-.

-LO QUE dice es cierto: el gobierno es el del Poder, porque tiene la fuerza del estado: el Glorioso Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Federal, la Policía Estatal y las Policías Municipales.

“ADEMÁS es el que procura e imparte justicia, pero como el de los Malos Organizados es un negocio de miles y miles de millones de dólares, muchos gobiernos están ahí metidos y el pagano es el sufrido pueblo: homicidios dolosos, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones y párenle de contar”.

-LA VIOLENCIA e inseguridad que abarca todos los problemas que mantienen indignada a la sociedad, son los temas -retoma la palabra doña Petra-, todo mundo habla por la que los zacatecanos estamos pasando y la afl uencia de turistas sigue a la baja:

‘LO QUE estamos viviendo es un terrorismo, las amenazas y las advertencias en Jerez nos permitieron ver y escuchar que se vive en un estado de terror en esta área. El tema de las desapariciones es el más sentido actualmente y se reportaron nuevas desapariciones de mujeres en dicho municipio, que se suman a las desapariciones ya registradas en esta área y que siguen sin resolverse. El fiscal no está dando nada que decirnos, el papel del fi scal ya está siendo muy complicado de entender’, dice hoy domingo el Raymundo Carrillo Hernández, presidente local del PRD en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas.

“Y DIO a entender que el gobernador ‘David Corleone’, el Fiscal Francisco Murillo y el secretario de seguridad Pública Arturo Medina le han fallado a la sociedad:

‘ANTE LA falla de estos responsables de la seguridad en el estado -truena el Raymundo Carrillo- se le suma un rezago impertinente en la aplicación de la ley para que la impunidad no siga permeando en el estado. Reclamo y exijo que el gobernador asome la cara, se le ha pedido miles de veces que abra el diálogo y al fi scal de distintas maneras se le ha hecho ver que también asome la cara y que no pueden seguirse escondiendo en secretos de seguridad para tenernos desinformados y que mejor a través de la delincuencia y los mismos pobladores que nos damos cuenta que se hacen rescates de restos humanos, cadáveres, cuerpos inertes que ya ni se publica y no se clarifi ca lo que está sucediendo, vivimos del rumor, es un reclamo muy directo al gobernador y al fi scal’.

-ESO TAMBIÉN aquí lo hemos comentado -dice don Roberto-: ocultan información; por ejemplo: hieren a una persona y no informan a la prensa si salvó la vida o murió, y la situación es grave porque muchos de los heridos mueren posteriormente y de sus muertes no informan, es un gran desaseo; por ley, la sociedad debe estar fi dedignamente informada-.

“PERO EL narco no deja de ‘chingar la borrega’, durante los primeros minutos de ayer sábado fue herido a balazos un individuo en la colonia Francisco E. García, en la mera capital de Zacatecas: ¿no se han fi jado que son muchos los asesinatos y heridos que ocurren en esa colonia?-.

-AHORA QUE nos dice sí, son dos tres por semana ¡qué horror!-.

-EN RÍO Grande, le prendiero fuego a una camioneta con todo y pacas de forraje; quesque están investigando para ver si fue intencional o provocado, yo creo que fue adrede porque el chofer de la Chevrolet que quedó calcinada y las pacas de forraje convertidas en cenizas, no aparece por ningún lado, de seguro lo privaron de la libertad, lo secuestraron.

Continúan las Desapariciones

HOY NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas, publica la Cédula de Búsqueda de: DANIEL GÓMEZ MENDOZA de 24 años, que desapareció en la capital del estado el 15 de febrero de 2023.

Otra Calamidad: el Abandono del Campo

EN ENTREVISTA con nuestra compañera Nallely de León Montellano, el señor Ramiro Hinojosa Aguayo, presidente del Consejo Estatal del Frijol Zacatecano, pide al señor gobernador don David Monreal y al señor licenciado Jesús Padilla Estrada, secretario del Campo y a don Víctor Villalobos, secretario de Agricultura, que gestionen a tiempo los programas de apoyo de semilla para ver si recuperan algo de lo perdido en 2022, pues el gobierno los tiene abandonados: ‘

ENTRE MEDIADOS de mayo y principios de junio es un tiempo ideal para sembrar, realmente hasta ahora hemos visto que nos dan semillas de mala calidad, no nos las entregan a tiempo y eso nos va limitando y nos va llevando a una situación que no permite que los campesinos podamos ser realmente productivos’, dijo el hombre.

“¡DIOS DE mi vida, lo leo y no lo creo!, si nuestro Presidente don Andrés Manuel López Obrador ha ordenado que el campo sea atendido para lograr la autosufi ciencia alimentaria, ¿por qué éstos señores no le echan ganas y entregan semilla de buena calidad y a tiempo para obtener buenas cosechas?”.

-PUES porque esos pinches rateros le meten la mano al cajón, a cada programa le meten la mano y se quedan con gran mochada, sobre todo el Chuy Padilla que tiene una fama de rata que no puede con ella, entonces si siguen así adiós 4T: no se vale, todo lo que tocan los Monreales lo hacen caca, ahí están los libros que escribió ‘El Monris’, editados con dinero del Senado y comprados a dos mil pesos cada uno, cuando el precio es de poco más de 300 pesos. Y así quiere ser el próximo presidente de México?

¡ESTÁ PEDORRO!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.